Dezvăluiri explozive după arbitrajul la meciul care a ținut-o pe FCSB departe de play-off: “Gigi Becali pe Kovacs trebuie să fie supărat! Dacă faci scandal se compensează”

ADVERTISEMENT

FC Argeș a învins în runda anterioară pe Farul Constanța, scor 1-0, și a făcut un pas uriaș către play-off. Gigi Becali a avut lucruri de ”împărțit” cu Denis Alibec după acest meci, din cauza unei ratări a atacantului. Un fost fotbalist îi recomandă patronului campioanei să fie ”supărat” pe arbitrajul prestat de Istvan Kovacs în duelul de la Mioveni.

Vivi Răchită, mesaj pentru Gigi Becali după arbitrajul de la FC Argeş – Farul 1-0: “Pe Istvan Kovacs trebuie să fie supărat”

Gigi Becali a urmărit cu atenție toate meciurile jucate în ultimele runde de contracandidatele echipei sale la pozițiile de play-off. După FC Argeș – Farul 1-0, patronul lui FCSB l-a luat în vizor pe Denis Alibec. Fostul atacant al campioanei a ratat o ocazie uriașă în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

Prezent vineri, în platoul emisiunii FANATIK SUPERIGA, Vivi Răchită i-a transmis lui Gigi Becali faptul că . În duelul de la Mioveni, arbitrul cu ecuson FIFA și cu meciuri conduse la centru în UEFA Champions League nu l-a eliminat pe fundașul gazdelor, Mario Tudose, după un fault extrem de clar. Până și fotbalistul se resemnase cu eliminarea, dezvăluie Răchită.

”Gigi Becali trebuie să fie supărat pe Istvan Kovacs. Dacă îi dădea al doilea galben lui Tudose, care, Tudose, când a făcut cel de-al doilea fault o luase spre vestiar, crezând că va fi eliminat… (n.r. s-a ridicat Tudose și plecase spre vestiare?) Da, era așa, cu capul între umeri și Istvan Kovacs nu îi dă al doilea galben. A fost clar.

ADVERTISEMENT

Și nu am văzut pe nimeni de la Pitești, pe domnul primar, pe Dani Coman, să iasă să spună: știți, am făcut iureș la Ploiești, când a greșit Radu Petrescu (n.r. Petrolul – FC Argeș). Dar acum, când vezi al doilea galben?”, a spus Răchită.

ADVERTISEMENT

Cum funcționează deciziile de arbitraj în SuperLiga: ”Dacă faci scandal, în următorul meci se compensează”

Vivi Răchită , cel care spusese într-o apariție televizată că, în România, cei care fac scandal după un meci sunt avantajați ulterior de arbitri.

”L-am văzut pe Gică Popescu și are totală dreptate. În România, dacă faci scandal, în următorul meci, se compensează. Eu cred că, dacă era Cristi Balaj în locul lui Dani Coman, după meciul Argeș – Farul, spunea că a fost al doilea galben pentru Tudose. Și era 0-0. Final de primă repriză. Bate Farul acolo, face 3 puncte, și mai au și ei șanse la top 6”, a spus analistul FANATIK.