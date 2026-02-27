Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri explozive după arbitrajul la meciul care a ținut-o pe FCSB departe de play-off: “Gigi Becali pe Kovacs trebuie să fie supărat! Dacă faci scandal se compensează”

Arbitrajul de la meciul FC Argeș - Farul 1-0 continuă să nască discuții. Un analist de la FANATIK SUPERLIGA i-a dat un ”sfat” lui Gigi Becali: ”Pe Kovacs trebuie să fie supărat”.
Adrian Baciu
27.02.2026 | 22:35
Dezvaluiri explozive dupa arbitrajul la meciul care a tinuto pe FCSB departe de playoff Gigi Becali pe Kovacs trebuie sa fie suparat Daca faci scandal se compenseaza
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali trebuie să fie supărat pe Istvan Kovacs, după FC Argeș - Farul, spune Vivi Răchită. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FC Argeș a învins în runda anterioară pe Farul Constanța, scor 1-0, și a făcut un pas uriaș către play-off. Gigi Becali a avut lucruri de ”împărțit” cu Denis Alibec după acest meci, din cauza unei ratări a atacantului. Un fost fotbalist îi recomandă patronului campioanei să fie ”supărat” pe arbitrajul prestat de Istvan Kovacs în duelul de la Mioveni.

Vivi Răchită, mesaj pentru Gigi Becali după arbitrajul de la FC Argeş – Farul 1-0: “Pe Istvan Kovacs trebuie să fie supărat”

Gigi Becali a urmărit cu atenție toate meciurile jucate în ultimele runde de contracandidatele echipei sale la pozițiile de play-off. După FC Argeș – Farul 1-0, patronul lui FCSB l-a luat în vizor pe Denis Alibec. Fostul atacant al campioanei a ratat o ocazie uriașă în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

Prezent vineri, în platoul emisiunii FANATIK SUPERIGA, Vivi Răchită i-a transmis lui Gigi Becali faptul că ar trebui să fie supărat pe Istvan Kovac, nu pe Alibec. În duelul de la Mioveni, arbitrul cu ecuson FIFA și cu meciuri conduse la centru în UEFA Champions League nu l-a eliminat pe fundașul gazdelor, Mario Tudose, după un fault extrem de clar. Până și fotbalistul se resemnase cu eliminarea, dezvăluie Răchită.

”Gigi Becali trebuie să fie supărat pe Istvan Kovacs. Dacă îi dădea al doilea galben lui Tudose, care, Tudose, când a făcut cel de-al doilea fault o luase spre vestiar, crezând că va fi eliminat… (n.r. s-a ridicat Tudose și plecase spre vestiare?) Da, era așa, cu capul între umeri și Istvan Kovacs nu îi dă al doilea galben. A fost clar.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Și nu am văzut pe nimeni de la Pitești, pe domnul primar, pe Dani Coman, să iasă să spună: știți, am făcut iureș la Ploiești, când a greșit Radu Petrescu (n.r. Petrolul – FC Argeș). Dar acum, când vezi al doilea galben?”, a spus Răchită.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai...
Digisport.ro
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul

Cum funcționează deciziile de arbitraj în SuperLiga: ”Dacă faci scandal, în următorul meci se compensează”

Vivi Răchită a amintit apoi de o poziție avută recent de Gică Popescu, cel care spusese într-o apariție televizată că, în România, cei care fac scandal după un meci sunt avantajați ulterior de arbitri.

”L-am văzut pe Gică Popescu și are totală dreptate. În România, dacă faci scandal, în următorul meci, se compensează. Eu cred că, dacă era Cristi Balaj în locul lui Dani Coman, după meciul Argeș – Farul, spunea că a fost al doilea galben pentru Tudose. Și era 0-0. Final de primă repriză. Bate Farul acolo, face 3 puncte, și mai au și ei șanse la top 6”, a spus analistul FANATIK.

ADVERTISEMENT
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB:...
Fanatik
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat...
Fanatik
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club”
Absenţă importantă la Universitatea Craiova cu Metaloglobus! Marea problemă a lui Coelho înaintea...
Fanatik
Absenţă importantă la Universitatea Craiova cu Metaloglobus! Marea problemă a lui Coelho înaintea derby-urilor cu CFR şi Rapid. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe...
viva.ro
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe tăcerea și face publice detalii bombă la care nici măcar producătorii nu se așteptau! Astea da declarații, vizați au fost și colegii Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și...
Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și cine trebuie să mai aștepte
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de...
adevarul.ro
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI caută de peste șase ani autorul postării
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de...
unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de...
Observatornews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui...
as.ro
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: Sunt nebuni!
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul...
Libertatea.ro
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt...
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ...
RTV.NET
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ ORĂ: Am scăpat de dracu și am dat de ta-su
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!