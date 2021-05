Dezvăluiri explozive! Oana Zăvoranu, despre medicul pe care îl acuză de furt: “Am aplicat metoda țigăncilor, ca să dovedesc nu mint”

Oana Zăvoranu face dezvăluiri exclusive despre scandalul cu medicul Bogdan Ioan Furtună, pe care îl acuză de furt și înșelăciune!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta este decisă să meargă până în pânzele albe pentru a demonstra că a fost înșelată cu sute de mii de euro și a povestit, în detaliu, cum a ajuns să lucreze cu medicul Bogdan Ioan Furtună, fost director medical al Spitalului Clinic Colentina, despre care susține că este un “escroc sentimental”.

Totul a început în 2017, când Oana Zăvoranu și partenerul ei, Abu-Amoud Ashraf, au pus pe picioare centrul medical One Life SRL. Vedeta spune că a lăsat clinica în grija medicului Bogdan Ioan Furtună care ar fi avut mână liberă să o doteze medical cu cele mai performante aparate și nu numai.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Zăvoranu: “De mine poți să spui multe, dar nu că sunt o escroacă”

Într-un interviu acordat, în exclusivitate, revistei Taifasuri, Zăvoranu povestește, pas cu pas, cum i-a câștigat încrederea controversatul fost director medical al Spitalului Clinic Colentina și cum a ajuns să se judece cu el pentru o “gaură” de sute de mii de euro.

“Omul se orientează, numai că eu sunt decisă cum am fost decisă și hotărâtă și în cazul țigăncilor, vrăjitoarelor și am luptat să demonstrez că sunt furată.”, spune Oana Zăvoranu. Cum a început totul și cum au ajuns Oana Zăvoranu și medicul Bogdan Ioan Furtună de la “nașă și fin” la inamici în instanță, aflați în interviul de mai jos!

ADVERTISEMENT

El era încă angajat aici?

– El era administrator, lucra aici și în paralel fura și ducea la clinică. Știi cum, Ștefania? A profitat de faptul că noi nu suntem în bussines-ul ăsta cunoscători. Dacă nu ar fi venit acest Furtună cu ideea, poate nu ne-am fi gândit niciodată să facem o clinică medicală. Și atunci, noi nefiind, este ca și când pui, nu știu, un avocat să facă un film, nu știe. Dar dacă avocatul se întâlnește cu un regizor de film care îi inspiră încredere, care îi spune facem, omul zice, da, domne, am încredere în tine, te pricepi, este domeniul tău. Așa s-a întâmplat cu noi. Noi ne-am pus toată încrederea și am spus, domne, el având deja o oarecum clinică, am zis, domne știe ce trebuie, ce alea, are cunoștințele necesare. Pentru că este o lume, lumea asta medicală, cum e lumea show bizz-ului, cum e lumea voastră a jurnaliștilor, știe o lume, lumea avocaților. Am zis, domne, este în lumea asta a doctorilor, știe cu ce se mănâncă, are relații și așa mai departe. Numai că noi sforăiam având încredere în el, îi dădusem, i-am dat pe mână bani, i-am dat pe mână practic afacerea noastră, iar el nu a ținut cont nicio secundă de buna noastră credință și în loc să tragă la aceeași căruță cu noi cum a fost discuția de la bun început, el pe parcurs sau poate chiar, dacă stau să dau timpul înapoi și să mă gândesc, cred că, de fapt, totul a fost premeditat în mintea lui încă de la bun început.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Mi-a recunoscut că m-a furat, mi-a dat un răspuns halucinant”

A gândit că va lua clinica asta, că mi-o va băga în faliment pentru că, la un moment dat, nimic nu se mai pupa cu nimic. Pentru că omul ce a zis, de ce să nu am două clinici aici în zona asta și să am doar una. La un moment dat, când după ceva timp l-am dus în punctul în care mi-a recunoscut că m-a furat, mi-a dat un răspuns halucinant. A spus „nașa”, că între timp voia să-l și nășim și eram nașa, nașul, fina, finul, mi-a spus „nașa” îmi pare foarte rău pentru ceea ce am făcut, dar eu am auzit de la televizor că tu ai moștenit 60 de milioane de euro. Și m-am gândit că un milion în plus sau în minus…

Incredibil

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Pe cuvântul meu de onoare, ăsta a fost răspunsul, îți dau cuvântul meu de onoare. Da, viața bate filmul la mine, pe cuvânt. Am crezut că ai 60 de milioane cum a zis doamna Mărioara și m-am gândit acum că un milion nu se simte. Pentru că am avut această, nu știu, Dumnezeu cred că mi-a dat răbdarea asta încât să, adică i-am adus atâtea dovezi de furăciune încât, la un moment dat, l-am strâns cu ușa. Și cred că eram în biroul ăsta, era biroul aici, trebuia să fie un laborator de analize, eram în biroul ăsta, era o altă masă și chiar în biroul ăsta mi-a spus „iartă-mă, te rog”, am crezut că ai 60 de milioane.

Zăvo, despre Ioan Furtună: “Am aplicat metoda țigăncilor, ca să pot dovedi că nu mint”

Și cum ai reacționat?

ADVERTISEMENT

– I-am zis, băi, zic, păi, te uiți prea mult la televizor, nu știi că la televizor se bagă în ele. „N-am știut, nașă”. Da, îți dau cuvântul meu de onoare, uite, chiar în biroul ăsta eram. „N-am știut, nașă”. Știi că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. I-am făcut dosar penal, în momentul ăsta, acest Furtună are dosar penal. El este implicat însă, în momentul în care a plecat de aici, a făcut, Tolontan cred că a scris, Libertatea, el a făcut furăciuni pe la Colentina, imediat după ce a plecat de aici s-a dus director medical la Colentina. Și la Colentina a furat de i-au sărit capacele, a pus mâna pe un contract împreună cu familia Țârdea, cu Ciprian Țârdea. Cu o firmă de curățenie au șutit de la stat mult de tot, a plecat, l-au pus pe făraș ăștia de la Colentina. S-a dat la vremea respectivă pesedist, era în grațiile lui Firea, s-a băgat pentru că este foarte șiret și foarte abil, s-a băgat în politică că s-a gândit că își poate deschide mai multe uși nefiind doar un doctoraș, ci fiind doctoraș și politician. Deja cașcavalul și-l făcuse pe dreapta, de la noi, din ce a ciordit și s-a băgat și în politică. Și din ce înțeleg, nu mai știu dacă este în PSD, înțelesesem că e pe bune cu primarul de la Sectorul 6 care e penelist.

Omul se orientează, numai că eu sunt decisă cum am fost decisă și hotărâtă și în cazul țigăncilor, vrăjitoarelor și am luptat să demonstrez că sunt furată. Eu nu sunt genul de om care si inventez lucruri, adică niciodată nu aș spune de un om, m-ai furat sau ai făcut. Bun, ok, nu este suficient poate că spun eu, este cuvântul meu contra cuvântului lui care spune nu e adevărat, n-am făcut. Dar este un dosar amplu unde vor fi chemați cred că peste 20 de persoane care vor trebui să spună, să vorbească cu subiect și cu predicat, care au fost aici, care au asistat la nenumărate scandaluri și care au intervenit pe lângă noi să-l iertăm că n-a știut, că nu și-a dat seama, că știi, te-am prins cu mâna în geantă, pardon, iartă-mă nașă, nu știam că e geanta ta, chestii de genul ăsta, adică noi am avut multe. Și oameni care au fost de față ori de câte ori am avut cu el probleme.

ADVERTISEMENT

“Alex mi-a zis, ‘Ăsta este un escroc. Dă-mi timp, eu ți-l prind’ “

Practic în momentul în care voi îi dădeați bani să cumpere aparatele…

– Ori le cumpăra, cum s-a întâmplat cu ecograful (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Inițial a fost altfel, inițial ne-a spus că durează 4 luni de zile, dar dacă nu dau un avans de 50 de mii de euro cash în seara asta ne costă 90 de mii de euro. (revine Oana) Adică a spus la modul, nașa, nașul, uitați am eu o combinație în seara asta, dacă este vine un băiat, îi dăm 50 de mii și luăm ultimul tip, ecograf de spargem România. Noi, nu știu dacă să spun naivi sau proști sau și una și alta, am zis, ok. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) E ca și când mi-ai spune tu acum mie în momentul de față cu ce avion ai zburat tu, F nu știu cât, n-am de unde să știu. (revine Oana) Da, lucrează în domeniu, așa e, suntem împreună, suntem o familie, repet, urma să îl nășim. Deja se stabiliseră niște raporturi astfel încât și-a câștigat cumva încrederea noastră. Nicio secundă nu ne-am gândit că omul este de o hoție și de o escrocherie fantastică. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) După trei luni de zile mi-a adus un aparat, era un aparat second hand. (revine Oana) a venit un ecograf, ca să înțelegi, finally, uite-l că a venit (intervine soțul Oanei Zăvoranu) și eu m-am dus să verific fiecare aparat pe care mi l-a adus. Toate erau second (revine Oana)

Cum și-a dat seama Alex? S-a uitat în spate la serie și s-a uitat pentru că se vede imediat un ștecher dacă este sigilat, vezi dacă e uzat, dacă a mai fost târâit pe undeva. Ne arăta, uite ce frumos e, 5 D, uite ce clar se vede. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Și ajung acasă și îi spun Oanei (revine Oana) măi, iubire eu am senzația că ce ne-a adus ăsta sunt mermelite, parcă erau cam galbene firele alea (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Și-a dat seama că eu mi-am dat seama și îmi spune, nu că ne-au trimis altul, că pe celălalt l-au trimis în China să-i updateze softul, să ni-l facă 5D și să fim singurii pe România care avem 5 D. Eu când am auzit asta cu singurii pe România, mie îmi place și ok, dar de ce mi-ai spus că e aparatul nou. Nu că am greșit, că n-am știut ce a trimis Vali, angajatul meu de la clinică. Într-o săptămână a venit aparatul nou. noi comandasem Sony 50, a venit Sony 22 și eu mă duc la medicul meu de familie și îi povestesc ce am pățit. Și-mi spune, n-are cum. Și l-am chemat până la mine la clinică. A venit la mine la clinică împreună cu directoarea de la clinica lui și mi-a zis directoarea că și ea are acest aparat comandat tot de acolo, dar este 16 mii cu TVA.

“Toate aparatele cumpărate erau second hand. Mi-a dat facturi false”

Și voi cât ați dat pe el?

– Noi dădusem 50 de mii cash într-o seară și 36 de mii, ulterior, la livrare. (revine Oana) Întâmplător, medicul de familie al lui Alex, am vorbit cu el și i-a zis, vino la clinică unde lucrez eu, Alex îi spunea că ne vine un aparat super performant. Și când a auzit doctorul 86 de mii, mamă, zice, vine un avion. Și când s-a văzut cu directorul medical de la clinică, Alex, zi-mi seria, a băgat pe calculator, păi, avem și noi, e 16 mii cu tot cu TVA. Și în momentul ăla am simțit, ăla a fost momentul în care ne-am dat seama că Bogdănel al nostru, finul…(intervine soțul Oanei Zăvoranu) I-am cerut toate facturile, mi-a dat facturi false. Atunci am sunat la furnizori și domnul de acolo ne spunea, cum, că nu sunteți în baza de date, nu aveți nimic la noi. Nu cumva ați luat de la Furtună? Ba da, acum o săptămână. (revine Oana) Îi spune, domnul alex, nu avem nicio factură pe clinica dumneavoastră. Alex a zis, domne, nu se poate. Și spune, nu vă supărați, dar aveți cumva vreo factură pe doctor Dan Furtună? Da, pe Dan Furtună avem. Și în momentul ăla ne-am dat seama că facturile și tot ce ne dăduse nouă erau false. În același moment i-a spus Alex directorului, domnule, aveți un fax, vă rog frumos, vreau să vă trimit ce factură am eu. În timp real i-a spus omul, nu este factura noastră, asta nu este ștampila noastră, nu există această factură. Dacă veți face vreodată dosar penal să știți că vom veni și noi pentru că suntem și noi direct implicați. Se fac facturi false în numele nostru, stați puțin.

Voi când i-ați dat banii n-ați avut nicio…

– A fost un martor, adică a avenit cineva din partea noastră, era unul care acum este directorul clinicii lui. Acel tip care în seara respectivă se pricepea și avea cunoștințe de unde putem lua acest aparat cu un preț puțin mai mic, de fapt, e unul pe care acum l-a pus director la clinica lui.

Deci e o pagubă de cât?

– Noi am estimat-o la vreo 800 și ceva de mii de euro. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Dacă calculăm lună de lună pentru că veneam în fiecare lună cu 50 de mii de euro de acasă. (revine Oana) Bașca că ne-a ținut într-o teroare cred că doi ani de zile că nu merge clinica. Păi, normal, nu mergea clinica pentru că el nu făcea nimic să meargă clinica.

Oana Zăvoranu: “Furtună, tipicul escrocului sentimental. Ți se bagă pe sub piele, îți inspiră încredere. A premeditat tot”

Că tot zicea el că nu merge clinica, te-ai gândit atunci să renunți la afacere?

– Băgasem atât de mulți bani încât nu ne-am gândit să renunțăm la bussines, dar ne-am pus problema amândoi, băi, nene, am investit în ceva păgubos? Dar de ce să nu meargă? Este frumoasă, RMN-ul e nou, CT-ul e nou, de ce să nu meargă? Nu e ca și când am făcut un restaurant și mai sunt 850 de mii de restaurante și poate e bucătarul prost sau nu e cerere pe piață de restaurant de mâncare thailandeză. Nu existau motive, efectiv era goală clinica, fapt pentru care noi un an și jumătate, doi ani de zile veneam cu bani de acasă ca să supraviețuiască această clinică. În ideea în care el gândea că vom claca și-i vom spune, Bogdane, nu știu, crezi că poți să ne dai și nouă de o ciorbă ceva pe clinica asta? Gândul lui ăsta a fost. Fac o clinică, îi fac pe ăștia să bage ca berilă, o fac de se întoarce după soare, după care nu fac nimic ca această clinică să meargă, ăștia vor pierde bani ca la balamuc până când într-o zi o să clacheze și o să zică, asta e, gata, domne, nu merge, ghinion și vor veni tot la mine, finul și finul ce face, o să zică, aoleu, nașă, să văd cu cine pot să vorbesc, tipic, scenariul de escroc, poate o fi cineva să vă dea vreo 150 de mii de euro ca prin minune și noi să zicem, bine că am scăpat, asta e, n-a fost să fie. Ăsta a fost planul lui, dacă mă întrebi pe mine, la nasul meu. El a premeditat tot din momentul în care ne-a antamat pe noi. La el totul a fost un calcul. E o chestie incredibilă, am scăpat de vrăjitoare și el îmi completează vorba, și ai dat de mine, da exact, chiar așa. El mă aproba.

La impulsivitatea ta, cum ai reacționat atunci?

– Am avut ciocniri verbale multe, este foarte abil, foarte șiret, e ca un șarpe care se strecoară. Am sute de mesaje în care își cere scuze, haide, nașă, tu ești un om bun, tu ești un senzațional, am greșit și eu, adică el nu era tare în gură, el îți dădea impresia de mai dă-mi o șansă. Ne certam, intram în el, da, ai dreptate, nu știu ce a fost, nu știu ce mi-a venit. Ne-a prostit așa până când la final și-a dat seama Alex și a zis, uite actele, uite alea. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Eu aveam momente când pur și simplu nu îmi plăcea. Adică când s-a dus la maică-mea și îi făcea injecții seara, aici s-a lipit. (revine Oana) Escrocul ca să fie escroc și să îți intre cât mai tare se lipește. Exact în perioada aia mama lui Alex era într-o fază terminală, avea cancer și mai putea trăi doar cu morfină pentru că avea niște dureri atroce. Și în noaptea de Înviere a venit și i-a făcut morfină mamei lui Alex și era lângă noi. Ăla știu că a fost unul din momentele importante în care am zis lui Alex, uite, domne, ce băiat, în noaptea de Înviere în loc să stea acasă cu nevastă-sa, cu copilul, e un băiat, am dat de un băiat serios. Tipicul escrocului sentimental. Tiparul lui. Ți se bagă pe sub piele, îți inspiră încredere, de familie ok. În cazul ăsta, nu poți să spui, băi, Oana te-au ars țigăncile, da, acolo a fost o greșeală fatală, adică ce te așteptai, dar ăsta, nimeni nu poate să mă acuze că m-am antamat cu un golan. Nimic, totul era ca la carte, doctor, familei bună. Fața lui, la vreme aia avea 200 de kile, rumen. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Unde a mai dat el cu bâta-n baltă, la un moment dat după ce i-am dat banii pe ecograf și ce-am mai plătit alte aparaturi, ne-am dat seama că, de fapt, nicio aparatură din ce am plătit nu era în clinică, decât fake-uri, cred că la vreo lună de zile, eu a trebuit să strâng dosar pentru Oana ca să mă creadă.

“Noi dădeam banii să plătească angajații și el îi punea pe dreapta”

Deci, tu, Oana nu credeai?

– Nu îmi venea să cred, refuzam să cred. Poate suntem paranoia, poate mi se pare, nu are cum. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Și-am zis, iubire lasă-mă să-ți fac dosarul omului, să-ți arăt, îl înregistrez. Îți fac tot ce îți trebuie. (revine Oana) Alex mi-a zis, ăsta este un escroc. Dă-mi timp, eu ți-l prind pe ăsta. (intervine soțul Oanei Zăvoranu) Altă gafă pe care a făcut-o, la un moment dat și-a luat un Touareg. Oana își făcea dinții aici la o clinică medicală, la un doctor, unde și acest doctor a fost ars de Furtună, a rămas fără cabinet. Și ăsta a rămas fără 200 de mii de euro. Și a venit, nașa, nașule, m-au întrebat și angajații și-am zis că mi l-a dat Oana cadou. El nu avea bani să plătească angajații. Și am mai aflat, că mă sunau angajații, domnul Alex ne plătiți și pe noi. Păi, nu v-am plătit? Păi, nu, aveți trei luni de când nu ne-ați plătit (revine Oana) Încă o chestie, noi dădeam banii să plătească angajații și el îi punea pe dreapta. Și noi păream în ochii angajaților de aici rău platnici. Medicii spuneau, domnul Alex, știți au trecut 3 luni de zile, știți avem și noi rate la bancă. Păi, cum adică au trecut 3 luni? Păi, da, dar ok, nu zbârnăie clinica, dar știți nu e vina noastră, noi ne facem treaba. Nu e adevărat nașă, mint ăștia, domne. Îmbârligător rău. Am aplicat metoda țigăncilor, ca să pot dovedi că nu mint, la un moment dat, m-am văzut cu ele o lună doar ca să-mi fac înregistrări. Nu m-ar fi crezut nimeni, mi-ar fi spus fugi de aici.

“Am căutat un alt director care să pună trenul înapoi pe șine, să ne spele imaginea în fața oamenilor!”

Cum ați ieșit la liman?

– L-am dat afară, ne-am extins, nu a nimerit prost, s-a dus la Colentina. Am plătit angajații, ne-am reabilitat în fața oamenilor pentru că niciodată n-aș fi acceptat să zică cineva de mine așa ceva. De mine poți să spui multe, dar nu că sunt o escroacă. Am căutat o altă conducere, un alt administrator, un alt director care să pună trenul înapoi pe șine pentru că era deraiat. Să ne spele imaginea în fața oamenilor, în piață, pentru că Bucureștiul e mic. Până la urmă și lumea medicală e la fel ca showbizz-ul, se cunoaște ăla cu ăla, ăla cu ăla. Și am reușit ușor – ușor, am recunoscut că mi-am luat mare țeapă cu ăsta. Stăteam și mă gândeam, doamne, ce soartă am eu să mă lovesc într-un moment al vieții mele când credeam că am scăpat să dau de câte un hoț. Sunt numai în lupte eu.