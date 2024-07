Dezvăluiri fabuloase despre un adversar al celor de la FCSB: ”Are după el cameraman și un ofițer de presă. Peste tot e cu ei”

Prima manșă a partidei din turul 2 preliminar al Champions League se va disputa marți, 23 iulie, de la ora 20:30. Mihai Stoica a precizat că .

Cum e privit în țara sa un adversar al celor de la FCSB

În cadrul celei mai noi ediții a , moderatorul Cristi Coste a spus ce statut are în Israel un adversar al celor de la FCSB. El a precizat faptul că atacantul Eran Zahavi are în permanență după el un cameraman și un ofițer de presă.

ADVERTISEMENT

”Eu n-aș sta așa de liniștit cu toți jucătorii plecați. Nu m-aș lua după cotele de pe Transfermarkt la Maccabi. Maccabi a fost o prezență constantă prin cupele europene, Zahavi juca acum vreo 3-4 ani pe la PSV”, a început discuția jurnalistul Alin Buzărin.

”Să vedeți cum e privit Zahavi acolo. Când am jucat noi cu Israelul, la Budapesta, ei au jucat cu 4 zile înainte cu Elveția și am fost și la acel meci. Zahavi are după el cameraman cu om de presă.

ADVERTISEMENT

A ieșit de la vestiar, cameramanul era după el, îl filma, ofițerul lui de presă era după el. Așteptau la lift și pur și simplu nu au lăsat pe nimeni să intre în lift. A intrat el, cu cameramanul și cu ofițerul de presă. Peste tot e cu cameramanul după el”, a povestit Cristi Coste.

Care este marele avantaj pentru FCSB

Apoi, Alin Buzărin a analizat șansele de calificare ale celor de la FCSB în ”dubla” cu Maccabi Tel Aviv, dar și pe cele care le au CFR Cluj și Universitatea Craiova în Conference League sau Corvinul în Europa League.

ADVERTISEMENT

”Zahavi e cel mai mare jucător israelian de la ăia, Ronny Rosenthal, tatăl lui Revivo. N-a existat în meciul cu România, omul are o vârstă, e un fel de Dusan Tadic al sârbilor, e un fel de 10 care se duce spre vârf de atac. Ei sunt genul ăla de decari care joacă pe posturi de nouari, de 9 fals.

Lipsesc cei 4 care au plecat la Jocurile Olimpice, la echipa aia care acum ceva vreme la turneul ăla de tineret a eliminat Brazilia. Principalul avantaj este de a se juca pe stadionul lui Honved, la Budapesta. Bine, aici, faptul că ne duceam noi în Israel pe căldurile astea, suntem și noi obișnuiți acum cu ele, s-ar putea ca la Urziceni să fie mai cald decât la Eilat, la Marea Roșie. Șanse împărțite.

ADVERTISEMENT

Favorită CFR cu Neman Grodno, mai ales că și ăștia joacă în Ungaria. Foarte greu pentru Craiova cu fotbalul sloven. Să nu-i ajungă blestemul lui Jasmin Kurtic care a fost la Craiova sezonul trecut. Pentru Corvinul, orice e un dar de la Dumnezeu”, a declarat Buzărin.

Ce statut are Eran Zahavi în Israel