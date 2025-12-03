Sport
Dezvăluiri fabuloase după 35 de ani de la Dinamo – Steaua, finala cu cântec a Cupei României: “Ne-am luat singuri trofeul”

Costel Orac a vorbit despre celebrul meci Dinamo - Steaua din finala Cupei României din 1988, când ”militarii” au părăsit terenul din cauza unei decizii de arbitraj.
Traian Terzian
03.12.2025 | 17:12
Dezvaluiri fabuloase dupa 35 de ani de la Dinamo Steaua finala cu cantec a Cupei Romaniei Neam luat singuri trofeul
Costel Orac, amintiri de la Dinamo - Steaua din finala Cupei României din 1988. Sursă foto: colaj Fanatik
Dinamo – Steaua a reprezentat întotdeauna cel mai important meci din fotbalul românesc, iar Costel Orac a povestit despre ce s-a întâmplat la finala Cupei României din 1988 când ”roș-albii” au câștigat trofeul la ”masa verde”.

Costel Orac, amintiri de colecție după Dinamo – Steaua din finala Cupei României din 1988

Invitat special în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK Dinamo, fostul mare atacant Costel Orac a mărturisit că nici în ziua de azi nu s-au stins ecourile acelei întâlniri și a stat de vorbă cu Anghel Iordănescu despre ce a fost atunci.

”Am fost vineri pe Ghencea la meciul Steaua cu Concordia, clubul unde sunt la ora actuală, și la pauză a venit Bumbescu la mine în lojă și mi-a zis că mă invită nea Puiu la el în lojă că vrea să mă întrebe ceva.

M-am dus în loja lor și nea Puiu zice ‘Costele, tu îți mai amintești cum a fost cu golul anulat?’. Și i-am zis ‘nu mai știu nea Puiu, stăteam eu să mă uit atunci la arbitru să văd dacă a ridicat sau nu fanionul?’”, a declarat Orac.

Asistentul era considerat omul lui Dinamo

Fostul mare internațional și-a amintit că jucătorii dinamoviști și-au luat singuri trofeul la acea finală, deoarece nimeni nu a avut curajul să mai facă onorurile după scandalul iscat de golul anulat lui Gabi Balint.

”Am plecat cu trofeul acasă, l-am luat noi după măsuța care era, pentru că nu a avut nimeni curaj să ia trofeul să-l înmâneze cum era normal. Părăsiseră terenul, după regulament 3-0 și se încheiau lucrurile.

Asistentul George Ionescu a ridicat fanionul la reușita lui Balint din final. A ridicat cu întârziere. George Ionescu a fost asociat ca un arbitru apropiat de Dinamo. Așa erau timpurile atunci. În 1986 atunci, când veneau după câștigarea Cupei Campionilor, i-am bătut și și campionat și în Cupă”, a spus Costel Orac, la FANATIK Dinamo.

Povești uluitoare de la finala Cupei din 1988

