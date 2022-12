Dezvăluiri fără precedent. Cine voia să îi fure averea lui Petrică Mîțu Stoian: ”Este un escroc”

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață anul trecut, iar întreaga sa avere lăsată în urmă sunt piesele sale, dar și banii încasați din drepturile de autor.

Cine a vrut să fure drepturile de autor ale regretatului artist, Petrică Mîțu Stoian

Se pare însă că mai râvneau și alte persoane. Mai multe dezvăluiri neașteptate au fost făcute publice de avocata surorii lui Petrică Mîțu Stoian.

Avocata Carmen Obarsanu susține că în realitate, altcineva ar fi vrut să pună mâna pe drepturile de autor moștenite de Maria Tarchila, sora artistului.

Mai mult de atât, se pare că femeia a fost la un pas distanță să piardă toate aceste drepturi.

Cum s-a putut întâmpla acest lucru? Avocata povestește că sora regretatului artist a primit un contract din partea Companiei Artistice Rapsodia România SRL.

În acel document scria că moștenitorii trebuie să cesioneze exclusiv drepturile de autor, scopul fiind organizarea unor evenimente diverse, precum Festivalul Național de Folclor Petrică Mîțu Stoian.

Avocata știa însă că nimic nu este adevărat. În realitate, un escroc voia să pună mâna pe drepturile de autor ale surorii artistului.

Acesta se folosea de denumirea Rapsodia Română și chiar a ajuns să îi șantajeze clienta pentru a ceda drepturile de autor gratis.

Dezvăluiri fără precedent făcute de avocata Carmen Obarsanu

Carmen Obarsanu are și dovezi. Într-un interviu acordat la Star Popular, avocata a dezvăluit că are un schimb de mesaje în care bărbatul îi cere să semneze un contract prin care el să primească drepturile de autor.

”Este un escroc din București, va spun asta pentru că am și discutat cu el. Este un individ care se folosește de o asemănare de denumire cu Rapsodia Română.

A încercat să ne șantajeze că să-i dea drepturile de autor gratis. Am un schim de mesaje prin care îmi cere să semneze un contract, am cerut draftul, iar undeva se pierde că ar trebui să dea și dreptul de autor”, a dezvăluit avocata, la Star Popular.

Cât despre societatea despre care spunea escrocul, Carmen Obarsanu susține că aceasta nici măcar nu are sediu și este plină de datorii.

În momentul în care avocata a refuzat să semneze contractul respectiv, aceasta susține că la rândul ei a ajuns să fie șantajată.

Mai exact, i s-a spus că ar fi obținut ilegal drepturile de autor după moartea regretatului artist.

”Când am verificat, am aflat că această societate, cu mari directori, manageri, nu știu ce… nici măcar nu are sediu și sunt plini de datorii. Și când a insistat, i-am zis că nu semnăm contractul.

Apoi a început să-mi trimită mesaje: eu nu știu că ați obținut ilegal drepturile de autor și că faceți ilegal totul.”, a mai dezvăluit avocata Carmen Obarsanu pentru .

Motivul pentru care surorile lui Petrică Mîțu Stoian au interzis folosirea numelui și a imaginii sale

Aceasta a mai adăugat că tocmai din acest motiv, moștenitorii lui Petrică Mîțu Stoian sunt extrem de reticenți când vine vorba de organizarea de spectacole în memoria acestuia.

Tot de aici a apărut și interdicția ca alte persoane să folosească numele sau imaginea artistului în diferite spectacole sau concerte, a mai povestit ea. .

Amintim că recent, Niculina Stoian a organizat și ea un spectacol în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. Cântăreața spunea însă atunci că .