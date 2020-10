Dan Bittman, dezvăluiri în premieră (I) Ce a pățit fiul solistului Holograf: „Cred în COVID / Suntem în stare de război?”

Dan Bittman aduce noi acuzații Guvernului României, sistemului medical și de educație de la noi din țară, unde lucrurile se mișcă în direcția greșită, în opinia celebrului artist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a obținut în exclusivitate un interviu cu Dan Bittman, mult comentatul solist al trupei Holograf, după ce a făcut publice, în ultimele zile, opiniile sale despre ce se întâmplă în România pe timpul pandemiei și cât de mult l-a afectat toată această perioadă.

Vom publica interviul în trei serii de exclusivități bazate pe dezvăluirile făcute de artist, care este dezamăgit de întreaga situație din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri în premieră făcute de solistul trupei Holograf

Artistul a vorbit despre viitorul trupei Holograf, despre ce crede că se întâmplă între instituțiile Statului, dar și ce părere are despre coronavirus și cum crede că este afectată populația țării de această pandemie.

Sigur că da, eu nu am afirmat că nu cred că există virusul, n-am afirmat că nu cred că ar exista COVID, am afirmat cu totul și cu totul altceva. Că măsurile luate sunt haotice, că oamenii sunt îngroziți și că nu merită să trăiască în frică. Și să putem să ne spunem părerea civilizat, fără polemici și fără scandal.

ADVERTISEMENT

Nu este vorba că nu aș crede în ceva, ori că nu merg cu turma, cum se dorește, ci pur și simplu că trebuie să ne trezim și să gândim cu capetele noastre, asta mi se pare cel mai important. Nu să luăm de-a gata și de bune niște statistici, declarați, afirmații aiurea scoase de cine știe de unde. Nu pot să cred în chestia asta.

Și în al doilea rând, luarea mea de poziție a fost vis-a-vis de faptul că de cel puțin 9 luni de zile sunt într-un oarecum șomaj, șomaj tehnic, un șomaj neplătit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Bittman: „Suntem în stare de război? Vrem să trăim normal, suntem oameni, avem drepturi”

Reprezint o categorie de oameni care nu contează în societatea românească, deși plătim taxe exact ca oricine altcineva, dar nimănui nu-i pasă de ceea ce se întâmplă, și aici nu vorbesc de artiști, actori, care sunt angajați în teatre, filarmonici și așa mai departe, vorbesc despre cei liberi profesioniști, așa cum am fost o viață întreagă atât eu, cât și colegii mei, cât și mulți alți artiști.

Despre asta este vorba, că mi se răstălmăcesc mesajele este altceva. Eu vreau să fiu foarte clar și exact în ceea ce spun. De aceea am ieșit să spun ce gândesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De fapt, totul a pornit de la o postare în care eram indignat de alarmele acelea pe care le primim pe telefon, care au fost foarte multe la număr. Adică nu se poate! După ce că ne băgați frica în oase cu tot felul de faze din astea alarmiste, acum să mai stau și în fiecare zi să primesc nu știu câte zeci de mesaje din astea, să-mi sune telefonul numai cu alarme, dar unde suntem, suntem în stare de război?

Vrem să trăim normal, suntem oameni, avem drepturi. Avem drepturi pe care le-am câștigat acum 30 de ani, multă lume poate a uitat ce s-a întâmplat atunci. Avem, măcar, dreptul la o opinie, o părere liberă, o părere liber exprimată! A, că vrei să-ți aperi anumite interese este altceva, însă aici începe altă poveste mult mai gravă.

ADVERTISEMENT

S-a spus că sunteți împotriva sistemului …

Al cărui sistem? Un sistem pentru care plătesc și eu, și dumneavoastră, ar trebui să ne protejeze. Atâta vreme cât în țara vecină, Bulgaria, aseară se juca fotbal pe stadion plin cu oameni fără măști, fără nimic, înseamnă că cei de acolo au reușit să domolească acest virus și să reintre în normalitate.

Noi ne cufundăm în statistici alarmiste. Iertați-mă, dar eu îmi pun niște întrebări de inginer, eu am făcut inginerie, și fac și eu la rândul meu niște statistici.

ADVERTISEMENT

Dan Bittman: „Avem nevoie de lideri. Să vină aici, la baza societății și să vorbească aici cu oamenii, să-i încurajeze, nu să-i sperie, că nu avem nevoie de o nație de speriați”

Îi rog pe jurnaliști să se apuce de statistică măcar din pasiune. Dacă sunt adevărate aceste statistici, ar trebui să existe măcar o singură coadă la un centrul medical, spital, undeva în București sau altundeva. Ori dacă eu nu văd chestia asta eu nu pot să cred așa ceva.

Sunt cazuri grave, sunt ATI-uri, desigur, știu, dar decât să oprim o țară întreagă din mersul ei pentru că fură bani și îi duc în altă parte în loc să facă spitale rapid, trebuiau făcute spitale ATI imediat, pentru toți acești oameni bolnavi.

Unde sunt zecile acelea de miliarde despre care spunea președintele României că ni le-a făcut rost, că vin acum? Deci nu le văd! Și atunci, ce face? Distruge o nație pentru afacerile lor? Cu asta nu sunt de acord!

Ce afaceri credeți că are președintele României în contextul ăsta?

Nu el, specific, vorbesc că asta face parte din neputință. Asta înseamnă neputință, nepăsare față de popor. Asta înseamnă nepăsare față de popor, asta înseamnă că ne trebuie lideri adevărați, doamnă, cărora să le pese de poporul român. Și să vină aici, la baza societății și să vorbească aici cu oamenii, să-i încurajeze, nu să-i sperie, că nu avem nevoie de o nație de speriați.

Cum ar trebui să se întâmple lucrurile acum, din punctul dumneavoastră de vedere?

Acum, în haosul ăsta, este foarte greu să mai pui ordine, pentru că se dorește haosul ăsta și se dorește să fie alimentat acest haos. Haosul în societatea asta bazată pe profit este foarte bun. Pentru că atunci scapi din vedere o grămadă de lucruri și nu mai ești atent la ce fac alții, cum își fac contractele și așa mai departe.

Dan Bittman: „Am auzit ce afaceri se fac în ministere. Miniștri, secretari de Stat, toți sunt împinși să facă afaceri cu măști”

Să vă spun un singur lucru: dacă sunt 20.000 de testări într-o zi, înmulțiți cu 80 de euro în medie, o să vă dea un milion șase sute de euro cheltuiți pe zi pe niște teste pe care Statul, care tot se laudă că mă protejează, ar fi trebuit să le facă gratuit. Măștile ar fi trebuit să fie gratuite. Pentru că mă întrebați de măsuri, eu asta aș fi făcut.

Am amici care lucrează în ministere și îmi mai spun și mie, dar nu numai mie. Suntem o societate întreagă care fiecare are câte un prieten, fiecare avem câte o cunoștință și auzim de la fiecare câte o variantă. Eu nu sunt genul de zvonist, dar am auzit ce afaceri se fac în ministere. Miniștri, secretari de Stat, toți sunt împinși să facă afaceri cu măști.

Toată lumea face acum afaceri cu măști, substanțe car se folosesc la testări, dezinfectanți. Eu îi felicit, nu-i încurc cu nimic, eu îmi cer doar dreptul la muncă după 9 luni de zile. Mi se pare o prostie chestia asta cu închideți tot, închideți cârciumi, închideți artiști, să nu mai dea concerte.

Nu de acolo vine virusul, sunt convins de chestia asta, pentru că am văzut imagini o vară întreagă cu oameni la mare, înghesuindu-se pe plajă, ar fi trebui să fie o explozie de cazuri, acum dăm vina pe școli, pe copii, oprim Învățământul.

Ar trebui Guvernul să mizeze mai mult pe educație, igienă, pentru educarea populației?

Absolut! Igiena, sunt de acord în orice situație, însă eu nu am învățat nimic în astea nouă luni decât să mă spăl pe mâini și să port măștile astea scumpe.

Asta o știam de la bunicii mei, că trebuie să mă spăl pe mâini. Deci să fim înțeleși. Deci nu poți să spui că tu combați un virus numai cu spălatul pe mâini, purtarea unei măști și să-mi închizi toate terasele și toți artiștii și nu mai vrei concerte și așa mai departe și faci oamenii să le fie frică.

Astea nu sunt măsuri. Drept dovadă că suntem prost informați și dezinformați, știrile Noua Zeelandă a terminat cu virusul apar foarte greu în țara noastră. Eu cred că virusul nu este atât de letal precum este prezentat. Este adevărat, pe unii îi atacă, îi termină. Toată societatea vorbește despre un singur lucru, COVID.

Dan Bittman: „Unul dintre copii s-a autoizolat după ce un prieten de-al lui a fost suspect de COVID”

Oamenii sunt foarte speriați, este adevărat …

Da, pentru că este o frică indusă. După ce mi-am exprimat punctul de vedere am primit foarte multe mesaje de încurajare, că am mult curaj, de parcă sunt Ștefaniță Vodă.

De aici am tars concluzia că suntem un popor speriat și oamenii nu-și pot spune supărarea. Eu asta am spus, că mi-am zis oful, să nu mă mai țină în carantina asta impusă, pentru că este o prostie.

Știu că sunteți tată. Ce le spuneți copiilor dumneavoastră despre întreaga situație?

Copiii mei vreau să spun că se protejează. Ba vreau să spun că unul dintre copii s-a autoizolat după ce unul dintre prietenii lui a fost suspect de COVID. Și-a făcut testul de coronavirus, dar nu a avut nimic, cu toate astea a respectat situația de izolare.

Ei sunt oameni care respectă toate regulile, exact așa cum ni se cere, deci eu nu fac abuzuri, dar e foarte simplu să fii atacat că ești pesedist dacă ai alte păreri. În România, când n-ai argumente și vrei să distrugi pe cineva spui că e pesedist, că muncește din banii Statului. Te-ai abonat la concerte publice.

Formația Holograf nu a cântat nici 2% din bani publici în 40 de ani de carieră, poate nici 1%. Noi nu cântăm la sindrofii, nici nu se mai fac sindrofii.

Oameni cu mintea măruntă, nici nu vreau să dau nume ca să nu intru iar în polemici spun numai prostii de genul ăsta. Este foarte simplu să acuzi pe cineva fără să știi despre ce vorbești. Asta e tot!

Am copii și nu vreau să trăiască în frică acum sau peste 5 ani! Dacă asta este societatea care li se pregătește, atunci îmi e milă. Mi-e milă de societatea care se pregătește, oameni care să trăiască în frică, să vorbească din nou pe la colțuri, să se uite în stânga și în dreapta cu ochii în pământ, să nu mai aibă încredere …

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a fost acuzat că nu crede în coronavirus

După ce a făcut câteva mărturisiri pe pagina pe personală de Facebook, iar ulterior a vorbit deschis atât în emisiunea Gândul live, cât și la Sinteza zilei, de la Antena 3, despre situația coronavirus din România, Dan Bittman a fost acuzat că nu crede în COVID.

Artistul a adus lămuriri în acest context pentru FANATIK, pentru a face lumină în acest caz, unde a declarat că nu ăsta a fost mesajul lui și că s-a înțeles altceva decât a dorit să transmită.

Artistul consideră că România se confruntă cu o situație dificilă din cauza faptului că foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă și nu au din ce trăi, după ce pandemia cu noul coronavirus a adus pagube uriașe în sistemul bugetar. De altfel, cântărețul a subliniat că îți dorește să lucreze, iar țara noastră să revină la normal, cum se întâmplă și cu alte țări din Europa.

Dan Bittman este unul dinte cei mai iubiți artiști din România și solistul trupei Holograf din 1985. Cântărețul are trei băieți cu care se mândrește și o familie unită.

Cea dea doua parte a interviului o vom publica sâmbătă, 24 octombrie 2020.