Dezvăluiri incendiare ale lui Cristi Balaj din culisele războiului cu Marius Avram. A arătat în direct mesajele primite: „Niciodată nu ajungea arbitru dacă nu era taică-su președintele CCA!”

„Războiul” Cristi Balaj – Marius Avram a revenit din nou în prim-plan după derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova, scor 2-0. Președintele ardelenilor nu s-a ferit de cuvinte la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, dezvăluiri incedinare din războiul cu Marius Avram: „Este mai mult decât dezamăgitor”

Președintele celor de la CFR Cluj a răbufnit la FANATIK SUPERLIGA.

„Am urmărit reluarea emisiunii și am realizat că nu mă auzeam. El vorbea peste mine de fiecare dată când începeam să vorbeasc. (n.r. – Care sunt tații tăi în arbitraj?) Probabil toți președinții care au fost la CCA, cu excepția tatălui domnului Marius Avram.

Nu întâmplător am spus că nu-l votez când a candidat la președinția FRF. Am demonstrat că am caracter, pentru că m-am ținut de cuvânt. M-am înțeles bine cu toți președinții, pentru că toți m-au cunoscut.

Am mai fost implicat în procese, am primit hârtii de la membrii Comisiei, care spuneau că niciodată nu a intervenit cineva pentru mine. Mulți prieteni m-au sunat acum și mi-au zis că am greșit pentru că m-am coborât să vorbesc cu el.

Nu aveam voie să purtăm dialogul ăsta, el fiind în studio și eu prin telefon. Din punctul meu de vedere este mai mult decât dezamăgitor ce s-a întâmplat. Am multe mesaje de la foști arbitri, oameni de fotbal care-l cunosc și am primit multe mesaje de genul: «Ai uitat să spui asta»”, a declarat Cristi Balaj.

Cristi Balaj, acuzații grave: „Tatăl său s-a dus la UEFA și a făcut un troc”

„După 15 ani de zile s-a discutat . Nu a pomenit nimic de faptul că el este cel care mi-a dat informația greșită la acea fază. Au trecut 15 ani și nu am spus absolut nimic, am acceptat bărbătește și mi-am dus crucea.

Am recunoscut că am greșit când am cedat presiunilor, amenințărilor și l-am luat în brigadă. (n.r. – Amenințările cui?) Președintelui Comisiei, cel care trimitea hârtia la UEFA. (n.r. – Ar fi ajuns Marius Avram la nivelul acesta în arbitraj dacă Vasile Avram nu era președinte la CCA?) Niciodată.

Nu am spus nimic timp de 15 ani. A apărut el la televizor și a vorbit despre faza asta ca și cum nu ar fi fost acolo. L-am sunat și i-am spus: «S-a prescris, am pătimit și am fost retrogradat». A aflat aseară cum am fost retrogradat.

Tatăl său s-a dus la UEFA și a făcut un troc cu cei de acolo. Ei s-au frecat pe mână, le-a rămas un loc liber. Arbitrii erau retrogradați după ani de zile de greșeli, trebuie să greșești multe greșeli pentru a fi retrogradat”, a spus fostul arbitru.

Ce l-a scos din sărite pe Cristi Balaj: „A lovit mișelește un coleg care nu se poate apăra”

„A făcut un troc pentru că membrii Comisiei m-au sunat, nu am zis nimic. L-am sunat pe Marius Avram și am zis: «Am văzut că ai vorbit la televizor despre faza de la Copenhaga, au trecut 15 ani, nu puteai să zici că îți faci mea culpa și îmi cer scuze pentru că eu trebuia să merg în brigadă să-l ajut pe Cristi Balaj și eu l-am încurcat».

Nu am zis nimic. După faza aceea în care m-am luat de el și i-au căzut epoleții pentru că i-am trimis un mesaj și nu am putut să accept că a spus ca la Camora este doar o ștergere. Cum poți să spui că e ștergere când e lovire clară la Camora.

Ne-am certat în emisiune și Decebal Rădulescu a spus că avem o problemă mai veche, de la faza aia de la Copenhaga, când nu i-au ajutat. Nu eu, Zoli Szekely spune Marius Avram. Nu îți e rușine să vorbești despre Zoli Szekely, tu nu te compari niciodată cu el.

Nu recunoști la televizor nici în al 12-lea și lovești mișelește un coleg care nu se poate apăra. Atunci am răbufnit, nu aș fi spus nimic, dar el a avut oportunitatea să își ceară scuze și nu a făcut asta. Nu a recunosct că a fost vinovat și a dat într-un coleg care nu se poate apăra”, a mai spus Cristi Balaj.

A arătat mesajele cu Marius Avram în direct: „Discutam, am avut opinii diferite”

„Chiar nu îți e rușine. Mi-am dus crucea și nu am zis nimănui, dar acum ai apărut tu și ești un impostor prin tot ceea ce spui la televizor. Era normal să îmi apăr un coleg, care are caracter în comparație cu el.

Vorbește de un coleg care nu se apără, nu îi e rușine? Analizele pe care le face lasă de dorit. Apropo de vorbit, el îmi scria când era arbitru și eu eram la Telekom, nu am avut nicio problemă. Încerc să vă arăt câte mesaje am cu Marius Avram, uitați-vă câte mesaje avem.

Discutam, am avut opinii diferite, vorbeam din punct de vedere tehnic, al arbitrajului. Când eram analist am spus că a fost o greșeală că Marius Avram a fost scos de pe lista FIFA și în locul lui a fost introdus Chivulete.

Spuneam că Marius Avram e mai bun decât Chivulete, nu că e mai bun decât Hațegan și Istvan Kovacs. Bine, nu e greu să fi mai bun decât Chivulete. Marius Avram a fost mai bun decât Chivulete, asta e părerea mea.

De aici au apărut discuții, la un moment dat s-a arătat deranjat când suferea de credibilitate. Pauzele de la cursuri au fost mai mari decât cursurile la care a participat. Te doare când vezi că face fault la regulament.

Diferența dintre mine și el este că am un interes și îmi apăr clubul atunci când consider că suntem dezavantajați. El ar trebui să apere adevărul acolo unde este”, a încheiat fostul arbitru.