Dezvăluiri incendiare despre relația tensionată dintre Nicolae Ceaușescu și fratele său mai mare Marin: „L-au lichidat la Viena!”

Totul despre Marin Ceaușescu, fratele mai mare al lui Nicolae Ceaușescu. Care era relația dintre cei doi, de fapt, și cum a sfârșit Marin la Viena după căderea regimului comunist din România.
Mihai Dragomir
21.12.2025 | 12:15
Familia Ceaușescu a fost una numeroasă. Noi detalii despre relația dintre Marin, fratele mai mare, și Nicolae Ceaușescu, fostul lider comunist din România. Cum se înțelegeau și cum a dispărut Marin, de fapt, la Viena.

Care era relația dintre frații Marin și Nicolae Ceaușescu

Familia Ceaușescu va rămâne pentru eternitate în analele istoriei, de numele acesteia legându-se o bună parte din existența și evoluția acestei țări. Ion Ionescu, românul care a împlinit în toamna anului 2025 onorabila vârstă de 100 de ani, a povestit despre relația dintre Marin și Nicolae Ceaușescu.

Marin Ceaușescu era unul din cei 10 copii ai familiei Ceaușescu și a condus timp de mai mulți ani Agenția Economică a României de la Viena. Cum se înțelegea cu fratele mai mic, Nicolae, liderul României în perioada 1965-1989.

„L-am întâlnit pe Nicolae Ceaușescu. L-am avut drept colaborator pe fratele lui mai mare, pe Marin. L-am avut în echipa mea. Și la un moment dat era la Viena și când mă vedea zicea, măi, tovarășe, ce mai face mă fratele meu acolo? Pe Marin îl stabilise ca șef al agenției la Viena. El nu cerea nimic, dar era împins.

Marin era mai mare decât Nicolae, care era un derbedeu. Nu se înțelegeau, Nicolae nu îl băgat în seamă pe Marin. Nicolae Ceaușescu era un derbedeu. Marin mă întreba, cu nuanță, că ce mai face fratele lui în România”, a spus Ion Ionescu.

Ce fel de persoană era Marin Ceaușescu și cum a sfârșit la Viena

Ion Ionescu a povestit ulterior despre omul Marin Ceaușescu, al doilea născut al familiei Ceaușescu, și a oferit detalii despre sfârșitul tragic al fratelui fostului lider comunist. Deși în spațiul public se lansase ipoteza unei sinucideri, veteranul Ion Ionescu este de cu totul altă părere, cunoscându-l personal pe Marin Ceaușescu.

„Era un om simpatic, dezinvolt, nu-l interesa. Când a fost Revoluția, l-a prins la Viena. A fost lichidat, s-a zis că și-a pus pistolul la cap și s-a împușcat. Eu nu cred. Nu dădea doi bani pe Nicolae.

Dar acolo, probabil, ca să nu zic sigur, acolo au trecut bani pentru armament. Și mai mult decât atât, el avea două fete. Una s-a căsătorit în Viena și după Revoluție a făcut scandal și a rămas acolo cu bărbațul ei”, a mai spus Ion Ionescu la „FANATIK Exclusiv”.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
