Dezvăluiri incendiare despre revolta împotriva lui Gianni Infantino, președintele FIFA. Răzvan Burleanu: „I-am transmis un mesaj public să se întoarcă la fotbal!”

Răzvan Burleanu a ratat finala Cupei în acest sezon, Președintele FRF a oferit detalii neștiute despre

Răzvan Burleanu a spus totul despre revolta împotriva lui Gianni Infantino, președintele FIFA. Cine a avut ideea și cum s-a desfășurat totul

Situația fotbalului mondial nu este întotdeauna calmă, existând anumite disensiuni între forurile care conduc competițiile. FIFA și UEFA, două dintre cele mai puternice astfel de organizații, au fost invitate la o reconciliere.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Burleanu a descris cum a decurs Congresul FIFA din Paraguay și cum a fost orchestrată întreaga revoltă. Scopul a fost transmiterea unui mesaj puternic pentru Gianni Infantino.

„Îl invităm pe președintele Infantino să se reîntoarcă la fotbal”

„Pentru cei care ne urmăresc și nu știu, vorbim de congresul FIFA care a fost în Paraguay și unde noi, toți europenii, împreună cu președintele Ceferin, am vrut să transmitem un mesaj politic și public totodată în ceea ce privește pe președintele Infantino.

Anume să-l invităm pe președintele Infantino să se reîntoarcă la fotbal. Sunt sigur în momentul de față că acest mesaj a fost foarte bineînțeles. Chiar am avut o discuție zilele trecute cu secretarul general FIFA.

„Mesajul nostru a fost pur și simplu către președintele FIFA. Sunt sigur că a înțeles”

Președintele Infantino l-a sunat pe președintele Ceferin, ne așteptăm ca președintele FIFA să fie alături de noi la finala de Champions League de la Munchen, astfel încât în momentul de față pot să vă spun aproape sigur că relația dintre UEFA și FIFA este din nou foarte bună și că ambele organizații își doresc într-adevăr să se uite spre viitor, mai puțin spre trecut și să putem să identificăm diferite modalități, diferite oportunități, astfel încât colaborarea dintre cele două fururi să se întărească și mai mult.

Mesajul nostru, fiindcă întotdeauna și la nivel național, și știți foarte bine neutralitatea politică a Federației Române de Fotbal, Cu aceeași neutralitate lucrăm și la nivel european. De ce? Fiindcă împărtășim aceleași valori și principii. Mesajul nostru a fost pur și simplu către președintele FIFA. Sunt sigur că a înțeles acest mesaj. Sunt șanse foarte mari să vină și sunt sigur că se vor reconcilia.

„Președintele Ceferin a venit cu ideea”

Am avut o pauză. O pauză de cafea, un coffee break, în care, practic, toată delegația UEFA a părăsit scena. Ne referim aici la reprezentanții europeni în Consiliu FIFA. Nu s-a mai întâmplat acest lucru, dar am considerat cu toții că e o decizie colectivă, și am considerat că este cel mai bun mesaj pe care… V-am spus că sunt unul dintre susținătorii președintelui Ceferin. Iar această decizie a fost una colectivă. Președintele Ceferin a venit cu ideea.

Mesajul a fost foarte bine înțeles, am avut această discuție eu personal cu secretarul general. Deci relația, vă asigur în momentul de față, între FIFA și UEFA a revenit la normal sau a revenit chiar într-o stare chiar mai bună decât înainte de acest moment. Câteodată este nevoie și de asemenea momente, de asemenea mesaje. pe care nu doar în spatele ușilor închise să-l transmiți, dar chiar în spațiu public, fiindcă cu siguranță atunci când transmiți… Și președintele Infantino a înțeles foarte bine acest lucru”