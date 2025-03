După preluarea echipei Genoa, Dan Șucu a făcut câteva schimbări la Rapid și l-a lăsat pe Victor Angelescu să controleze situația din Giulești. în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluiri incendiare din Giulești: “Șucu și-a împărțit averea. L-a ales pe Angelescu să se ocupe de Rapid! Nasol!”

Florin Manea a vorbit la despre cum , astfel că Victor Angelescu se va ocupa în mod special de gruparea din Giulești, iar acționarul majoritar al formației din Crângași se va ocupa de clubul din Serie A.

Legat de acest lucru, impresarul lui Radu Drăgușin nu vede cu ochi buni alegerea făcută de Dan Șucu, deoarece nu are încredere în abilitățile lui Victor Angelescu din lipsa de experiență în fotbal a acestuia.

“Am înțeles că Dan Șucu l-a desemnat pe Victor să se ocupe de Rapid. A împărțit domnul Șucu averea. Cine se ocupă de o jumate și cine de cealaltă. A ales cam nasol… el cu Genoa și Victor cu Rapid.

“Victor nu are experiență în fotbal”

Nu m-am împăcat cu Victor, nu am de ce. Am pierdut procesul cu el și am să-i dau 5.000 de euro. O să îi dau. Nu am ce să vorbesc cu el. Experiența lui în fotbal e ca și cum m-aș apuca eu de televiziune și m-aș bate cu FANATIK.

Eu vorbesc cu echipe grele de 18 ani de zile și el face numai prostii, dar el e cel care are experiență mare. Dacă ia Rapidul titlul e meritul lui, da.

Eu sunt un om corect și nu pot să țin ranchiună. Sunt ca tata. Nu poți să te cerți cu unul care e în urma ta, te cerți cu unul care e înaintea ta”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

