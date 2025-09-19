Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”

Universitatea Craiova parcurge o perioadă de vis, oltenii fiind calificați în premieră în UEFA Conference League, iar în campionat se află pe prima treaptă. În ciuda acestor aspecte, Mirel Rădoi este în continuare nemulțumit, antrenorul refuzând să fie prezent la conferința de presă după partida cu Farul Constanța.

Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, Bănel Nicoliță și Sabin Ilie au analizat i din startul acestui sezon la Universitatea Craiova. Ce explicație au găsit analiștii FANATIK pentru comportamentul antrenorului.

Sabin Ilie a deschis subiectul, iar acesta a transmis că e foarte greu să îi antrenezi pe olteni: „Din punctul meu de vedere, este cel mai greu să antrenezi Universitatea Craiova. Eu știu ce se întâmplă acolo, nu o spun numai din interior, ci și din exterior. Tot timpul este o presiune la Universitatea Craiova, ba vine o râcă, o strâmbă, ba stă un antrenor o zi sau două.

Rădoi are mentalitatea impusă la Steaua/FCSB din perioada în care era jucător. Nu prea îi convine să piardă și de asta merge spre performanță și vrea să țină lotul în mâini, ca să nu-i scape. La Craiova te poți aștepta la orice!

Ca să câștigi campionatul, trebuie să fii mai bun etapă de etapă, nu ai voie ai niciun eșec. Eu zic că e normală reacția lui Rădoi, simte el ceva din exterior. Craiova, cu Mirel Rădoi, pierdea toate meciurile importante. Ca echipă, ea nu era pregătită mental să joace meciurile decisive. Acum e altceva, au investit, au adus jucători foarte buni”.

„Rezultate vin după un respect reciproc și după o disciplină de fier”

Bănel Nicoliță a amintit de faptul că Rădoi se comporta exact la fel și când era fotbalist: „Rezultate vin după un respect reciproc și după o disciplină de fier. Reacțiile lui Mirel vin după ce Craiova, în trecut, a fost la un pas să câștige campionatul, dar în 10 zile au pierdut tot. Mă refer la Cupă și la campionat și Rădoi nu vrea să se întâmple același lucru acum. Mirel îi ține tot timpul acolo! Îl știu pe Mirel, așa ne ținea și pe noi tot timpul, sub presiune. Mirel era tot timpul foarte concentrat, așa ne ținea și pe noi. Chiar dacă noi câștigam cu 2-0 în Europa, în următorul meci nu exista relaxare!

(n.r. – Am crezut că îl va scoate pe Baiaram) L-a certat pentru că nu a avut reacție! Și la Steaua spunea la fel, ‘Bănel, poți să pierzi mingea de 10 ori, dar să ai reacție, să vii înapoi după jucător’. El vrea să vadă că ai reacție, e important să câștigi mingea în zona în care ai pierdut-o”.

Andrei Vochin c : „(n.r. – Sunt curios cum va face Rădoi când va pierde) Îmi e greu să cred că doar pentru o lipsă de reacție în minutul 89 a unui jucător care a intrat pe teren în minutul 75… Doar pentru asta să ai o astfel de reacție, care să te ducă inclusiv la probleme de sănătate. Mă gândesc că poate s-au strâns mai multe lucruri în legătură cu Baiaram. Mi se pare prea puțin asta, ca după să ajungi să faci tensiune. Nu a făcut tensiune când au revenit la Arad de la 0-3 și face acum… Poate nu avem noi toate datele cu tot ce se întâmplă acolo, asta dacă reacțiile lui sunt de genul acesta”.

Sabin Ilie a încheiat cu un sfat oferit lui Mirel Rădoi: „El trebuie să înțeleagă un singur lucru, că nu toți jucătorii de la Craiova vor să fie la fel ca el atunci când juca fotbal. Asta trebuie să înțeleagă el! Mai presus decât orice în lumea asta este sănătatea”.