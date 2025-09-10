Dezvăluiri incendiare la 35 de ani de la Revoluție: cum a ajuns Mitică Dragomir președintele LPF! „Eram pe val!”

Dumitru Dragomir este cel mai cunoscut președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. „Oracolul” de la Bălcești s-a aflat în conducere în intervalul 1996-2013. Cum a ajuns cunoscutul om de fotbal în această poziție.

Dezvăluiri incendiare la 35 de ani de la Revoluție: cum a ajuns Mitică Dragomir președintele LPF!

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, . Omul de afaceri a candidat pentru această funcție împotriva lui Mircea Pascu, i . După mai multe mandate la cârma Ligii, „Oracolul din Bălcești” a fost înlocuit de Gino Iorgulescu, în anul 2013.

Subiectul a fost abordat de moderatorul emisiunii, Cristi Coste: „Întrebarea pe care DON.ro o adresează, văd că Horia nu a pus-o până acum. Cum ai ajuns președinte la LPF?”

Dumitru Dragomir a răspuns fără să stea pe gânduri: „Eu am fost președintele și comandantul echipei miliției București, Victoria București, până la revoluție. În ăștia 3 ani cât am stat la Victoria am ajutat foarte multă lume, pentru că puteam. Pe majoritatea conducătorilor de club i-am ajutat, fie cu benzină, plecări în străinătate, pașapoarte. N-am cerut la nimeni o sticlă de ceva în decursul vieții.

După revoluție am fost arestat câteva luni. După ce l-au omorât pe Nuță, ne-au arestat pe mine și Marin Bărbulescu crezând că eu am luat banii Victoriei. Eu am fost băiat deștept, i-am dat la Dinamo și i-am pus să semneze pe 11 inși. Erau și seriile banilor, tot. N-am vrut să le dau de la început, că scăpam după 10 zile. E chestia că mă împușcau pentru atâția bani, asta era sigur. Am zis că o să merg doar în instanță. Pe mine mă judeca Tribunalul Militar. Am zis că o să vină nevastă-mea cu documentele în instanță și nu o să mai aibă ce să-mi facă.

Între timp, am dat actele, am mai povestit. Făcând atâta bine la lume de-a lungul timpului, m-au propus. Era Jean, Pinalti… Erau mulți atunci. M-au propus vice-președintele LPF. Nea Mircea Angelescu s-a rupt de tot de FRF, l-a propus pe Mircea Sandu, și a făcut LPF-ul cu mine și cu nea Ion Alexandrescu. Ne-au propus pe noi doi vice-președinți.

„Noi am înființat Liga! Întotdeauna au fost alegeri libere”

Așa am înființat Liga, că noi am înființat Liga. După un an de zile, nea Mircea Angelescu s-a supărat și n-a mai vrut să fie președinte la Ligă. Nu-l dădea nimeni afară. Atunci s-au făcut alegeri libere. Am participat eu cu Mircea Pascu și mai multe persoane, era în 1992. Mircea Pascu fusese președintele Federației timp de ani de zile, a fost un președinte de un caracter ales. Am concurat cu el, eram prieteni.

Eram prieten de familie cu el. Am câștigat eu la scor mare. Eu eram în cercul de ziariști, erau Păunescu, Vadim, Fănuș Neagu, aveam relațiile astea. Pe lângă de asta, intrasem în presă, cumpărasem revista ‘Săptămâna’. Rubrica de sport o făceau ba Vadim, ba Păunescu, ba Vișan. Urcam foarte puternic! Mi se terminase procesul la Tribunalul Militar, unde am fost achitat. Eram pe val! Așa am fost ales președinte.

Atunci au votat toate cluburile, așa e dintotdeauna. Au votat toate cluburile din Divizia A, așa cum era atunci. Ce conducători aveam… Erau Sechelariu, Ștefan, Jean Pădureanu, Pászkány, Ilie Pătruică. La București erau Copos, Becali, Borcea, Badea, Nețoiu, Turcu… Mamă, ce conducători am avut! Ăștia erau multimilionari, nu puteau ajunge la ei vreodată.

M-au ales la Ligă și am stat 21 de ani acolo, până în 2013. Am fost un an vice-președinte, ca mai apoi să fiu președinte. Am fost și prim vice-președinte la FRF în același timp. Eram numărul 2 și la Federație. Aveam două echipe în Champions League în primăvara europeană! Mă criticau ăștia în draci, voiau să mă dea afară. Eu râdeam atunci și mă gândeam ‘Doamne, mai trăiesc eu clipele astea vreodată?’.

Dacă aș lua acum echipa lui Porumboiu, nu mai zic de Dinamo, Steaua. Dacă iei echipa lui Porumboiu, care era una din provincie, dintr-un oraș cu 80.000 de oameni… Avea jucători cu salarii de 8-900.000 de dolari pe an! Asta se întâmpla acum 20 de ani!”, a povestit Dumitru Dragomir.