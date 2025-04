Dezvăluiri incendiare la Testul Puterii. Culisele retragerii lui Ludovic Orban în favoarea Elenei Lasconi la alegerile din 2024. ”N-are nicio legătură cu Nicușor Dan”

Fostul lider al PNL și fost premier al României, Ludovic Orban, a vorbit în cadrul emisiunii „Testul Puterii cu Denise Rifai”, de pe FANATIK.ro, despre momentul în care a decis să se retragă din cursa prezidențială de anul trecut în favoarea Elenei Lasconi. De asemenea, politicianul a explicat cât de mult îl afectează pe Nicușor Dan scandalul pornit în USR.

Ludovic Orban, despre retragerea în favoarea Elenei Lasconi

Politicianul a fost întrebat în repetate rânduri de realizatoarea emisiunii care a fost cea mai mare gafă din campania electorală făcută de Nicușor Dan. Fostul premier a refuzat categoric să facă acest lucru, spunând că primarul Bucureștiului este un om calculat care nu face gafe. Din punctul său de vedere, edilul nu este genul de politician care să fie prins pe picior greșit.

„Nicușor Dan nu e genul de om care face gafe. E un tip foarte calculat, foarte atent la ce spune, la ce face. Își cumpănește bine fiecare decizie, fiecare apariție. Nu îl văd ca pe un politician care comite astfel de greșeli. Dacă era după mine, aș fi explicat poate mai clar niște lucruri, dar nu, nu cred că putem vorbi despre gafe în cazul lui”, a declarat Ludovic Orban.

Discuția a ajuns, evident, la care și-au retras sprijinul pentru Elena Lasconi, dorind să îi facă campanie electorală lui Nicușor Dan. Fiindcă BEC nu le-a dat voie să facă acest lucru, politicienii s-au retras de tot din preajma Elenei Lasconi și au decis să îl sprijine, indirect, pe Nicușor Dam.

Denise Rifai a readus în discuție sprijinul oferit Elenei Lasconi de către Ludovic Orban, în momentul în care s-a retras din cursa pentru președinția României anul trecut, în favoarea liderului USR. Fostul lider USR a explicat că nu s-a retras din cursă pentru că avea vreo simpatie pentru ea, ci pentru că, la acel moment, ea părea o opțiune decentă din zona de centru-dreapta.

De ce a decis Ludovic Orban să îi ofere sprijinul Elenei Lasconi la prezidențialele de anul trecut

În schimb, a punctat clar că întreaga poveste cu Lasconi, cu retragerile și sondajele, nu are nicio legătură cu Nicușor Dan. Ludovic Orban a declarat că totul a plecat de la o propunere făcută chiar de Elena Lasconi, la depunerea jurământului primarului general, când a sugerat realizarea unui sondaj comun între candidații din zona dreaptă.

Ludovic Orban a precizat că a urmat acest plan: a comandat două sondaje diferite, a văzut că nu are șanse reale și a decis să se retragă, tocmai ca să evite un scenariu periculos în care Marcel Ciolacu și George Simion ar fi intrat amândoi în turul doi.

Fostul politician și-a pierdut cumpătul în momentul în care realizatoarea emisiunii l-a întrebat dacă situația din USR poate fi catalogată ca fiind o gafă de-a lui Fostul premier a respins categoric orice responsabilitate a acestuia și a susținut că USR-ul funcționează pe alte baze, cu decizii luate într-un mod diferit. Din punctul lui de vedere, conflictul intern din partid este o problemă separată, iar Nicușor Dan nu poate fi tras la răspundere pentru asta.

Nicușor Dan, afectat de scandalul din USR?

„Nu, nu e deloc o gafă a lui Nicușor Dan. Și nu înțeleg de ce o punem în cârca lui. N-are nicio legătură directă cu el. Deciziile care s-au luat în USR s-au luat, în mare parte, fără implicarea lui. Discuțiile privind candidatura Elenei Lasconi existau în partid cu mult înainte să se stabilească toate candidaturile. S-a observat în sondaje că Lasconi nu mai are același impact ca în trecut, iar scena politică s-a schimbat radical. Eu sunt un om care crede în dialog, dar nu putem spune că e vina lui Nicușor Dan că lucrurile au mers așa”, a explicat politicianul.

Denise Rifai l-a mai întrebat pe fostul lider PNL dacă Nicușor Dan mai are șanse să ajungă în turul doi, în cazul în care Elena Lasconi nu se retrage. Răspunsul lui Orban a venit rapid, fără ezitare: da, are șanse reale. Și nu doar că are șanse mari de a intra în turul doi, dar dezbaterea de luni seară, în care mulți au considerat că a fost pus la zid, l-a ajutat foarte mult.

„Are șanse bune, chiar serioase. Mai ales după dezbaterea de aseară. Dacă te uiți pe site-urile de pariuri, pe ratinguri, vezi că Nicușor Dan e considerat de mulți ca fiind câștigătorul acelei confruntări. Nu e totul pierdut, din contră. Dar da, trebuie făcut un efort colectiv dacă vrem un candidat de centru-dreapta în finală”, a mai precizat Orban la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, emisiunea marca Fanatik, LIVE săptămâna aceasta în zilele de marți, miercuri, joi și vineri, de la ora 18:00.