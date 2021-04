Dezvăluiri incredibile ale lui Victor Pițurcă: italianul Devis Mangia ar fi gay! Cărui jucător i-ar fi făcut avansuri. Exclusiv

Victor Pițurcă, fostul antrenor al Universității Craiova, a făcut o dezvăluire incredibilă. Conform spuselor lui „Piți”, italianul Devis Mangia, cel care a pregătit echipa între 2017 și 2019, ar fi gay, deoarece făcea avansuri unui jucător al Științei. FANATIK a aflat că mesajele despre care a vorbit Pițurcă i-au fost adresate lui Răzvan Popa, fost component al echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer a aruncat cuvinte grele în direcția oamenilor cu care a lucrat la Universitatea. Astfel, patronul Mihai Rotaru a fost făcut „jigodie” și „libidinos”, iar portarul Mirko Pigliacelli, „inamicul” lui Pițurcă din perioada în care a lucrat la echipa din Bănie, a fost numit „jeg”.

Toate aceste comentarii au fost făcute la postul de televiziune Telekom Sport, iar momentele au fost surprinse în pauza de publicitate. Imaginile au intrat în spațiul public, după ce videoclipul cu toată emisiunea a fost urcat pe Youtube, însă fără a taia pauza.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă, dezvăluiri incredibile despre Devis Mangia, fostul antrenor al Universității Craiova. Italianul ar fi gay și i-ar fi făcut avansuri lui Răzvan Popa

Din punct de vedere sportiv, italianul Devis Mangia a fost apreciat la Craiova, mai ales pentru faptul că a reușit să aducă un trofeu în Bănie după o așteptare de 25 de ani și a prins podiumul după 23 de ani, ceea ce l-a făcut, deocamdată, cel mai de succes tehnician care a fost pe banca oltenior de la renașterea Universității Craiova din 2013.

Pe de altă parte, zvonurile privind orientarea sexuală a lui Mangia începuseră din momentele în care antrenorul era la cârma echipei. Prin Craiova umblau anumite vorbe conform cărora Devis Mangia ar fi atras de persoanele de sex masculin.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă știa poveștile despre italian și a avut un dialog incredibil cu Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii de la Telekom Sport: „El (n.r. Mihai Rotaru) voia să-l dea afară de mult și pe italian, pe Mangia, l-a prins că-i trimitea mesaje unui jucător, era bulangiu. Și așa l-a dat afară. Și pe ăsta îl schimbă. O să vezi că îl schimbă (n.r. pe Marinos Ouzounidis)”.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, jucătorul la care se referă Victor Pițurcă ar fi Răzvan Popa, fostul fundaș al Craiovei. Popa ar fi primit mai multe avansuri de partea fostului său antrenor. Ba, mai mult, acesta ar fi cerut să plece la un alt club, fiind în mai multe rânduri aproape de a semna cu Gaz Metan Mediaș. Până la urmă, mutarea s-a parafat în vara lui 2019, după demiterea lui Mangia. De asemenea, zvonurile din Craiova spun că Devis Mangia ar fi făcut avansuri și unui tânăr jucător de la echipa secundă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toate aceste lucruri au ajuns la urechile lui Mihai Rotaru, patronul clubului, iar despărțirea de italian s-a făcut în mare grabă. Italianul a părăsit orașul la nici o zi distanță din momentul în care actele privind despărțirea au fost semnate.

„În primul rând, vreau să punctez că Devis Mangia nu a fost demis. Demiterea e un act unilateral. Pur și simplu a fost o discuție, după care s-a ajuns la concluzia că e cel mai bine să terminăm colaborarea. Ne-am despărțit în condiții extraordinare. Ținem foarte mult la Devis, a făcut parte din familia noastră. Motivul ține de bucătărie noastră internă,” a declarat Rotaru în acel moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Orientarea sexuală a lui Devis Mangia, motivul pentru care nu a ajuns la FCSB?! Gigi Becali: „Voi știați toți, eu nu!”

După plecarea de la Universitatea Craiova, Devis Mangia nu a mai antrenat nicio echipă de club, fiind în prezent selecționerul echipei naționale a Maltei. Totuși, italianul a fost aproape de FCSB. Gigi Becali i-ar fi cumpărat bilete de avion lui Mangia, însă acesta nu a mai ajuns la București, iar Becali a avut o declarație în care lăsa de înțeles că știa zvonurile legate de antrenor.

„Era același contract ca la Craiova. 15.000 de euro pe lună, nu erau pretenții mari. Nu era bani mulți. Ce clauză? Nu era nicio clauză de reziliere. I-am luat și bilet de avion, trebuia să vină. S-au întâmplat însă și alte lucruri și am renunțat. Am mai vorbit și eu cu alte persoane, de acolo de la Craiova și am renunțat.

ADVERTISEMENT

Sunt motive extraprofesionale. Voi știați toți, eu nu. De acolo tot din motive extraprofesionale a plecat. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am luat bilet de avion, dar am citit părerea lui Cîrțu. A spus că s-au întâmplat niște lucruri. L-am sunat. Nu m-a refuzat, acum stau și mă gândesc”, spunea Gigi Becali pentru DigiSport.

Devis Mangia s-a însurat imediat după plecarea de la Universitatea Craiova. Partenera sa, o frumoasă brunetă. În prezent, italianul este selecționerul Maltei

Revenit în Italia după experiența de la Craiova, Devis Mangia a profitat de timpul liber și s-a însurat cu o femeie foarte frumoasă. Cununia religioasă a fost făcută la biserica din Santa Maria di Leuca, Lecce, iar antrenorul și partenera sa, Delia, au părut foarte fericiți în imagini. Astfel, acuzele lui Victor Pițurcă nu îi vor pica deloc bine lui Mangia și căsniciei sale.

ADVERTISEMENT

În decembrie 2019, Devis Mangia a preluat naționala Maltei și are rezultate destul de bune la această reprezentativă. În 11 meciuri, italianul a reușit cu echipa sa un bilanț de patru victorii, patru egaluri și trei înfrângeri. În actuala campanie de calificare la Cupa Mondială, Malta a remizat cu Slovacia, 2-2 și a pierdut cu Rusia și Croația.