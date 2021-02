Profesorul Gheorghe Andrei Dan, șeful Secției clinice de cardiologie al Clinicii Medicale Colentina din Capitală, a făcut dezvăluiri incredibile dintr-un spital Covid. Medicul a explicat că au fost pacienți care au murit pentru că nu au beneficiat de tratamentul de care aveau nevoie.

Gheorghe Andrei Dan este de părere că împărțirea instituțiilor sanitare în spitale Covid și suport Covid a fost o greșeală gravă. El a explicat că acest lucru a dus la internarea unor pacienți în locuri în care se tratau alte boli decât cele de care sufereau.

În acest fel s-a ajuns la moartea unor oameni care aveau nevoie de un tratament de specialitate, dar nu și un medic specialist. Medicul mai precizează și că spitalele Covid au adus multe pagube, traume, dar și stigmatizare, fiind considerate un soi de centre de detenție.

Dezvăluiri incredibile ale unui medic dintr-un spital Covid: „Unii pacienți s-au prăpădit şi pentru că nu au avut tratament”

Dezvăluirile făcute deșeful Secției clinice de cardiologie al Clinicii Medicale Colentina sunt incredibile: „am avut nenumărate cazuri de pacienți care s-au prăpădit pentru că nu au avut tratament și supraveghere. Am pacienți care sunt la limită. Sunt pacienți care au ieșit din perioada Covid și aveau nevoie de o îngrijire, dar nu au mai fost primiți în spitale nonCovid.

„Nu se întâmplă doar la noi. Dar la noi domină tăcerea. A existat și un egoism intercolegial. Nu înțeleg de ce noi înșine, ca breaslă, ne-am complăcut în această modalitate de azvârlire a pacientului spre spitalele Covid care au devenit stigmatizate, un soi de centre de detenție sau domiciliu obligatoriu. Și stigmatizat a fost și pacientul“, a adăugat acesta, potrivit SpotMedia.

Profesorul Gheorghe Andrei Dan spune că împărțirea instituțiilor sanitare nu a adus niciun beneficiu, din contră: „boala Covid trebuia tratată în spitalul în care era pacientul, pe profilul pacientului, sau la urgență, iar pentru cei fără comorbidități în spitalul de boli infecțioase sau pneumologie. Sacrificarea unui spital multidisciplinar a fost păguboasă, traumatizantă pentru noi și bolnavi, iar acum se dovedește și falimentară financiar pentru spital.”

„E o mare diferență între pacientul Covid cu factor de risc și pacientul Covid cu comorbiditate activă. Nu am refuzat niciodată pacienți cu comorbidități cardiace active. Și am încercat să le fim de folos mai ales acestora”, a mai adăugat profesorul.

Situațiile cu care au avut de a face cadrele medicale sunt de nedescris: „un pacient care în urmă cu 10 ani a avut o fractură de femur face Covid. Nu îl internezi la ortopedie. Tot așa, dacă un pacient hipertensiv face Covid nu înseamnă că el trebuie internat la cardiologie, ci la infecțioase sau la pneumologie în funcție de intensitatea patologiei dominante. Unele chestiuni au fost aproape amuzante, dacă nu ar fi fost tragice”.

„Ni se spune la telefon de la dispecer: pacientă cu maladie congenitală care are bloc atrioventricular complet. Am țipat: de ce nu e deja la noi în spital pentru implantare urgentă de stimulator? Ca să mă lămuresc apoi că fata are, de fapt, o malformație congenitală corectată chirugical în urmă cu 10 ani, stimulator cardiac implantat tot atunci și nu avea nicio problemă cardiacă în acel moment. Avea Covid cu o patologie din spate. Dar informația a fost transmisă “un pic” modulată. Adevărul pe jumătate e mai rău ca minciuna“, a mai explicat specialistul.

