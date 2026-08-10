Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv

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CFR Cluj traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani. Problemele financiare ale clubului din Gruia au început să aibă efecte inclusiv asupra deciziilor de la nivelul băncii tehnice, iar negocierile pentru revenirea lui Marius Șumudică sunt mult mai dificile decât s-ar fi anticipat.

Haos total la CFR Cluj! Dezvăluiri incredibile din culisele negocierilor cu Șumudică

după startul slab de sezon și rezultatele dezamăgitoare din cupele europene. Totuși, situația contractuală a tehnicianului portughez nu ar fi fost încă rezolvată definitiv, deși Neluțu Varga anunțase că lucrurile au fost puse la punct.

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În paralel, Antrenorul român este dorit pentru a prelua echipa, însă situația financiară a clubului complică întreaga operațiune. Înainte ca noul tehnician să poată fi instalat, conducerea trebuie să închidă definitiv capitolul Antonio Folha.

CFR Cluj riscă un nou proces la FIFA! Dezvăluirea momentului

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA detalii despre situația de la CFR Cluj. Directorul FANATIK susține că Antonio Folha solicită plata a trei salarii, în valoare totală de 33.000 de euro, pentru a semna rezilierea. În caz contrar, clubul ar urma să rupă unilateral contractul, iar portughezul s-ar putea adresa FIFA pentru a-și recupera banii.

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„De asta negocierile cu Șumudică sunt așa de crâncene. N-au una de-un leu în club! Nu au reușit să închidă până acum rezilierea cu Folha. Neluțu a zis acum două zile că au rezolvat, au închis cu Șumudică. Folha a auzit, Neluțu mai apasă pe accelerație. Folha a cerut inițial un salariu. Folha, când a auzit că vine Șumudică, a zis: «Vreau banii pe trei luni». Folha are 11.000 de euro pe lună. CFR trebuie să-i dea 33.000 de euro ca să închidă. A cerut 33.000 de euro în cont. Semnează rezilierea când îi primește.

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Dacă îl dau afară acum pe Folha, trebuie să-i plătească toți banii până la finalizarea contractului. E adevărat, o să câștige procesul peste un an. Nu sunt bani la club. Folha a cerut 33.000, dar nu au avut. O să rezilieze unilateral contractul. Asta e informația. El va merge la FIFA și va câștiga, probabil. Nu sunt bani. Vor să scape de el. Folha îi va da în judecată. O sută de mii va lua Folha. Lucrurile sunt complicate. Jucătorii nu vor să mai rămână”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.