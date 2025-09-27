Sport

Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă”

Dumitru Dragomir a vorbit la ”Profețiile lui DON Mitică” despre retragerea din națională a lui Alex Mitriță și consideră că jucătorul a luat decizia corectă.
Traian Terzian
27.09.2025 | 18:56
Dumitru Dragomir, reacție tare după ce Alex Mitriță s-a retras de la națională. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Alex Mitriță a pus capăt carierei sale sub tricolor, iar fostul președinte al LPF a mărturisit că decizia de a se retrage de la echipa națională a venit pe fondul minutelor puține jucate sub comanda lui Mircea Lucescu.

Cum a comentat Dumitru Dragomir retragerea lui Alex Mitriță de la națională

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit faptul că prestațiile fenomenale ale Mitriță l-au făcut unul dintre cei mai iubiți jucători din campionatul Chinei.

”Bine a făcut că se umilea. E jucător cu personalitate, a procedat foarte bine. A zis ‘stop, nu mai vreau’. E dorința lui, poți să-i faci ceva? E democrație, nu e ca pe timpul comuniștilor.

Nici nu l-a băgat în seamă Lucescu. Iar el în China este zeu, nici nu poate să iasă pe stradă. Joacă bine, driblează, ce le place ălora. Lună de lună e desemnat cel mai bun jucător al campionatului Chinei.

(n.r. – Nu aveam nevoie de un jucător ca ăsta la națională?) Nu era în jocul lui Lucescu. Am văzut jucători care erau golgheterii României și nu jucau un minut la echipa națională. Îmi amintesc de Oblemenco de la Craiova”, a declarat Dragomir, la ”Profețiile lui DON Mitică”.

De ce s-a retras, de fapt, Mitriță de la națională

Fostul mare internațional Adrian Mutu a făcut lumină în cazul hotărârii neașteptate luate de fostul jucător de la Universitatea Craiova și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA adevăratul motiv al acestei decizii.

”Era de așteptat. Am văzut ce a declarat Mitriță și nu cred în vrăjeala asta că e distanța mare. Cred că Mitriță avea asta de mult în cap și adevăratul motiv este nefolosirea lui și minutele pe care le joacă la echipa națională. Băiatul ăsta a avut niște sezoane bune, a ajuns la o vârstă și tot nu i se dă șansa să înceapă și el titular și să aibă câteva meciuri.

Ba un meci titular, ba două pe bancă. Și atunci omul a zis: ‘Ce rost mai are să tot încerc cu naționala când nimeni nu-mi dă nicio șansă’. Eu cred că ăsta e adevăratul motiv, cu toate că mesajul a fost îmbrăcat frumos cu distanța dintre China și România. Nu cred”, a spus Mutu.

Mitică Dragomir, reacție uluitoare după retragerea lui Mitriță de la națională

