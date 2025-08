Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o chestiune de timp”

Vecinul lui ”Bufică”, asasinul în serie din Peretu, i-a făcut o radiografie menționând tot ce știe despre el, confirmând, în linii mari, descrierile pe care mai mulți specialiști le-au făcut recent pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Noi dezvăluiri despre criminalul din Peretu. Ce se întâmplă cu înmormântarea victimelor

Mai mult de atât, FANATIK prezintă informații și despre dramele prin care au trecut victimele călăului din Peretu înainte să moară, dar și ce se va alege de înmormântarea decedaților.

Se pare că, potrivit relatărilor făcute în exclusivitate pentru FANATIK de vecinul din copilărie al lui Florin Oneață, mătușa și unchiulsău trăiau la limita subzistenței, chinuindu-se de la o zi la alta. Din informațiile noastre, criminalul ar mai avea trei frați, însă nu se știe pe unde ar putea fi. Despre unul dintre ei se știe că ultima oară a locuit în satul unde a avut loc tragedia.

ADVERTISEMENT

Revenind la cei doi soți uciși, dat fiind că nu mai au alte rude în viață, singurul care încă mai trăiește este fiul lor, care se află în spital, în stare gravă, fiind cea de-a treia victimă a lui ”Bufică”. Sătenii din Peretu ne-au spus că, dată fiind situația dramatică a familiei ucise, oamenii vor contribui cu tot ce pot pentru înmormântare.

Despre cum a ajuns ”Bufică” să comită crime atât de îngrozitoare și-au dat cu părerea mai mult psihologi, profileri si criminaliști, iar acum vine varianta reală a trecutului său. Un vecin pe nume Cristi, cu care Florin a copilărit, face câteva dezvăluiri interesante despre trecutul asasinului în serie.

ADVERTISEMENT

Șirul de infracțiuni pe care le-a comis au început cu mici furturi, de foame, apoi a trecut la tâlhării mai mari. Vecinul lui Oneață ne-a mai spus cum a reușit să scape basma curată după episodul atacului din benzinărie, despre care FANATIK a relatat în exclusivitate. Se pare că, deși era recidivist, având o crimă la activ, a fost plasat sub control judiciar.

ADVERTISEMENT

Vecinul lui ”Bufică” susține că bărbatul din Peretu și-ar fi ucis un coleg de celulă

Omul care l-a cunoscut îndeaproape pe Florin ne-a mai spus că ucigașul nu poate fi scuzat pentru crimele comise cu argumentul copilăriei trăită în abuzuri și sărăcie. Vecinul lui Florin a mai zis că și el a fost victima bărbatului, căci ar fi furat și de la el, atunci când părinții lui munceau în străinătate.

ADVERTISEMENT

„Am rămas blocat când am văzut pe Facebook live-ul din Peretu, de-a dreptul interzis când am văzut că e pe strada alor mei, la doar câteva case de locul în care am copilărit. Eu cred că era doar o chestiune de timp până când recidiva Bufică, vecinul meu din copilărie. A locuit fix lângă casa noastră.

Mă întreb cum un judecător a putut să îl elibereze condiționat, cu ce era el util societății? Imediat după ce fusese eliberat, în februarie a mai comis-o. A făcut o tâlhărie la benzinăria de la intrarea în sat, de pe E70. Nu avea bani de țigări și de băutură și a vrut să primească pe cont, fără bani. Casierița a reușit să îl pună pe fugă, avea prezență de spirit. A fost prins, iar procurorul de caz a considerat că merita control judiciar. Era un criminal cunoscut, și nu doar cu o crimă comisă în anul 2008, în gara din Alexandria, mai avea una din pușcărie, și-ar fi ucis un coleg de celulă”, povestește consăteanul lui ”Bufică”.

Călăul din Teleorman, abuzat de tatăl său

a început să aibă probleme serioase cu legea, intrând încă de la vârsta de 25 de ani. Un alt lucru interesant pe care ni l-a relatat vecinul este că și unchiul său a cam trecut pe la pușcărie, în trecut.

„Am copilărit cu el, el e mai mic decât cu mine cu un an. Nu sunt de scuzat sub nicio formă crimele lui, categoric cele de azi nu aveau cum să se întâmple dacă aveam justiție cum trebuie. Dar trebuie înțeles și de ce a ajuns unde este acum, totul pornește din familie. Maică-sa nu avea o reputație foarte bună (nu aș dori să spun mai multe), iar taică-său avea și el probleme cu alcoolul. Ei erau patru copii, mama era cunoscută, dar asupra paternității erau mari dubii. Copiii au fost, însă, asumați în acte de tatăl alcoolic, care îi snopea în bătaie. Tot timpul erau murdari și flămânzi. Bufică, cel mai mare dintre toți, fura ca să mănânce. Era de multe ori prins și bătut de păgubiți.

Florin Oneață, arestat. Este acuzat de omor calificat

Mama mea le dădea mai mereu ceva de mâncare, aduceau farfuriile linse, aproape perfect curate, nu rămânea rest de mâncare! El a început de la furturi mici, apoi a trecut la altele mai mari. Inițial, a fost condamnat pentru tâlhărie. Deja de pe la 25 de ani era un om periculos.

Era extrem de agresiv de fiecare dată când bea. Îi plăcea țuica. Și eu am fost victima furturilor lui, când ai mei erau plecați din țară… Eram deja exasperat de impotența Poliției din Peretu. Culmea e că cel ucis azi avea și el peste 20 de ani la pușcărie la activ. E liniște acum, a pierit Ardillesul local, criminalul o să fie viețaș”, adaugă vecinul lui Oneață.

a fost, între timp, arestat, după ce ieri a fost dus la audieri pentru a da explicații legate de crimele pe care le-a săvârșit. Florin Oneață este acuzat de omor calificat și tentativă la omor calificat. Pentru crima inițială, bărbatul fusese condamnat la 17 ani de închisoare, însă a ieșit mai repede, eliberat condiționat pentru bună purtare.