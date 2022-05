Dezvăluiri incredibile despre cum se trucau testele andidoping în Divizia A. ”Am diluat cu apă, cu acordul agenților”

În ultimii ani sportul românesc a fost cutremurat de câteva cazuri de dopaj care au dus la suspendări record, ba într-un caz s-a ajuns chiar în situația retragerii unei medalii olimpice.

Cum erau ”măsluite” testele antidoping în Divizia A

Controalele antidoping nu sunt ceva nou în sportul românesc. Dacă în urmă cu un deceniu și jumătate se vorbea mai puțin despre acest lucru, în ultimii ani au existat și câteva scandaluri răsunătoare.

ADVERTISEMENT

Însă, până la , sau a fotbaliștilor de la Astra, au existat câteva cazuri trecute sub tăcere de cei ce ar fi trebuit să le demaște.

O poveste incredibilă a istorisit Adrian Senin, fostul fundaș al echipelor Farul Constanța, FC Brașov, sau Unirea Urziceni. Acesta a menționat că ”aranjamentele” să făceau cu acordul agenților ANAD.

ADVERTISEMENT

Făcătura nu a fost cu noroc pentru fostul apărător. În urina ”împrumutată” de la un coechipier s-au descoperit urme de substanțe interzise, iar Adrian Senin a fost suspendat, s-a întâmplat în 2004.

”După meciul cu Sportul Studențesc, din Regie, oficialii au venit târziu și ne-au anunțat că trebuie să mergem la test. Fusese cald afară, transpirasem mult și am stat trei ore să dăm proba de urină. Am băut niște bere. Nimic. Dădusem prea puțină urină.

ADVERTISEMENT

I-am zis lui Baicu: ’Băi, țigane, dai tu? Tu ai luat ceva?’. El luase, săracul, voia să slăbească. Le-am zis celor care recoltau (agenților antidoping – n.r.): ’Noi nu putem să dăm. Haideți că dă colegul nostru pentru noi! Punem la noi în eprubetă, mai punem puțină apă și aia e!’. Până la urmă, au zis: ’Da, domn’e, da!’.

Am văzut eu că în urina lui se întâmpla ceva, dar am luat, am pus la mine eprubetă, a pus și Apostol (Iulian Apostol, și el suspendat ulterior) la el. Am puțină apă și s-a făcut treaba.

ADVERTISEMENT

După vreo două săptămâni, aveam două antrenamente și am dormit la prânz. Când mă trezesc, aveam 150-160 de apeluri pe telefon. Când mă uitam la telefon, mă suna un număr. Am răspuns fără să vreau. ’Știți că ați fost depistat pozitiv?’. Eu eram buimac, i-am zis că a greșit numărul. ’Ce pozitiv?’.

ADVERTISEMENT

Când am auzit că e vorba de proba cu Sportul, a picat cerul pe mine. Am mers, am spus adevărul și am luat șase luni. Noi am vrut să mergem să ni se ia probe din păr, dar nu s-a putut. Dacă ieșea că avem noi dreptate, trebuiau să cadă Liga, toată medicina sportivă, vă dați seama”, a rememorat Adrian Senin la

România a pierdut o medalie olimpică din cauza dopajului

Cel mai răsunător, dar și cel mai nefericit caz de dopaj a unui sportiv român, s-a terminat prost, în 2020, pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Medalia de bronz cucerită de halterofilul clujean, Răzvan Martin, la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, .

Comiteul Internațional Olimpic a decis acest lucru după reanalizarea probelor antidoping. Inițial, Răzvan Martin trecuseră cu brio testele antidoping însă, la reanalizare, au fost depistate substanțe interzise precum dehydrochloromethyltestosteron, un steroid anabolizant.

Răzvan Martin a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra la categoria 69 de kilograme, cu un total de 332 kg (152 kg la stilul smuls şi 180 la aruncat). În vârstă de 28 de ani, Martin avea în palmares de invidiat până la izbuncinrea scandalului.

În 2019 un alt scandal de dopaj a pus pe jar forurile sportive și antidoping din țara noastră. Trei handbaliste de la Corona Brașov, Eliza Buceschi, Cristina Laslo şi Viktoria Timoshenkova, au fst suspendate, între 15 luni și patru ani, pentru că au apelat la tratamente de oxigenare a sângelui, interzise în sport.

Un an mai tâziu Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto, toți trei legitimați la Astra Giurgiu în acel moment, era la rândul lor suspendați pentru că au apelat la o terapie interzisă.