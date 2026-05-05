Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”

Scandal uriaș într-o instituție-cheie pentru protejarea pădurilor României! Garda Forestieră București, structură care ar trebui să fie în prima linie în lupta împotriva tăierilor ilegale, a devenit scena unui conflict incredibil, fiind nevoie chiar de intervenția polițiștilor. FANATIK a aflat câteva detalii în exclusivitate despre acest caz, fiind aduse acuzații extrem de grave.

Fostul inspector-șef Mirel Idorași a fost scos în cătușe din sediul instituției, după ce ar fi sustras cheile de la mai multe birouri, inclusiv de la spații sensibile unde sunt depozitate instrumente oficiale de control. Situația a fost confirmată chiar de inspectorul general al Gărzii Forestiere, George Gârbacea, pentru FANATIK.

Nu doar că nu mai voia să predea cheile, dar se pare că Idorași ar fi ”vânat” și niște ciocane, instrumente folosite pentru marcarea arborilor tăiați ilegal. Gârbacea ne-a spus că nu știe dacă a urmărit neapărat aceste obiecte, însă a descris un comportament greu de înțeles. „Nu știu dacă el căuta în special ciocanele de marcat folosite atunci când descoperim arbori tăiați ilegali, însă cert e că a luat cheile și nu a vrut să le înapoieze. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”, ne-a spus inspectorul general.

De ce a fost schimbat din funcție directorul scandalagiu

Accesul neautorizat la astfel de obiecte ridică nu doar , ci și suspiciuni privind posibile interferențe în anchete sau controale. Episodul cheilor este, însă, doar vârful icebergului. În spatele acestui scandal se află luni întregi de tensiuni, acuzații reciproce și o instituție paralizată.

Gârbacea ne-a declara care este motivul pentru care l-a schimbat din funcție, menționând, totodată, că nu îl poate da afară. „A fost inspector-șef, dar l-am schimbat eu. Este directorul direcției de control din Garda Forestieră București. Fostul inspector-șef s-a îmbolnăvit și i-a dat lui atribuțiile și, mă rog, de atunci Garda e nefuncțională și l-am schimbat, am pus pe altcineva acolo. În funcție a fost aproape o lună”, ne-a precizat Gârbacea.

Nereguli fără număr

Mai mult, problemele nu s-au limitat la un management defectuos, ci au vizat inclusiv posibile abateri ilegale. Cel puțin asta reiese din declarațiile inspectorului general. „Nu își îndeplinea atribuțiile legale, nici măcar nu funcționa Garda, era un conflict permanent și am trimis Corpul de Control, chiar de două ori. În afară de comportamentul abuziv descris de colegi, am verificat legalitatea actelor emise, dacă urma procedurile legale.

Și, ca urmare, Corpul de Control a recomandat trimiterea sa în comisia de disciplină. Când mă refer la nereguli spun și chestiuni practice, lucruri descoperite pe teren, dar vorbesc în special de acte emise de el, adică am verificat dacă a acționat conform legii. Au fost și niște sesizări în legătură cu obstrucționarea unor anchete, să zic așa”, a punctat Gârbacea, pentru FANATIK.

Inspectorul general al Gărzii spune că Idorași a făcut o vizită și la Obregia

În interiorul instituției s-a declanșat un adevărat război al plângerilor. Angajații s-au acuzat reciproc, au depus sesizări și au reclamat abuzuri, iar a fost nevoit să trimită o comisie specială pentru a analiza situația. Potrivit lui Gârbacea, verificările cu privire la activitatea lui Idorași este în desfășurare și vizează toate reclamațiile, fără părtinire. „Am înțeles că a fost dus la Obregia, s-a întors înapoi. Scandalul ăsta e zi de zi, sunt conflicte constante. Din punct de vedere legal nu am ce să îi fac. Nu îl pot destitui din funcție. Poate să dea foc și la instituție că nu am ce să îi fac. Sunt proceduri anevoioase”, a adăugat Gârbacea, pentru FANATIK.