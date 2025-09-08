Dezvăluiri incredibile despre o mutare efectuată recent de două forțe ale Europei: „Fotbalistul și impresarul au plătit 3 milioane de euro. Nu îl vom transfera definitiv”

. Fostul președinte al bavarezilor, Uli Hoeness, actualmente membru în Consiliul de Administrație al clubului, a oferit detalii din culise cu privire la împrumutul senegalezului.

Dezvăluiri incredibile despre împrumutul lui Nicolas Jackson la Bayern

Uli Hoeness a dezvăluit că fotbalistul și impresarul său au plătit celor de la Chelsea o parte din suma pentru împrumut, iar oficialul lui Bayern a anunțat că șansele ca opțiunea de transfer definitiv să devină obligatorie sunt reduse. „Jucătorul și agenții săi au contribuit cu 3 milioane de euro, așadar noi am plătit 13.5 milioane pentru împrumut.

Nu va exista un transfer definitiv. Asta s-ar întâmpla doar dacă va fi titular în 40 de meciuri, ceea ce e aproape imposibil”, a declarat Uli Hoeness pentru . În cazul în care mutarea ar deveni una permanentă, Bayern ar trebui să achite alte 65 de milioane de euro celor de la Chelsea.

Uli Hoeness, atac dur la o echipă din Premier League: „Ceea ce au făcut nu are legătură cu fotbalul”

Pe lângă Nicolas Jackson, Bayern i-a mai transferat în vară pe Luis Diaz, Jonathan Tah și Tom Bischof. , Leroy Sane, Kingsley Coman, Mathys Tel, Joao Palhinha sau Eric Dier. Uli Hoeness a făcut o analiză cu privire la mutările efectuate de bavarezi, dar a vorbit și despre fotbaliștii importanți pe care campioana Germaniei i-a ratat în această vară.

„Suntem foarte mulțumiți, suntem câștigătorii adevărați ai perioadei de transferuri. Avem o echipă puternică, nu aveam nevoie să o mai îmbunătățim. Bineînțeles, ne-ar fi plăcut să îl transferăm pe Wirtz, dar nu am fi plătit niciodată 150 de milioane de euro pentru el.

Am oferit 55 de milioane pentru Woltemade, Stuttgart a cerut 75 de milioane. Până la urmă, a plecat în Anglia pentru 90 de milioane… Ceea ce a făcut Newcastle nu are legătură cu fotbalul, doar cu un joc de Monopoly. În ianuarie vom avea câteva ‘achiziții noi’ care vor reveni, precum Musiala, Davies sau Ito”, a afirmat oficialul lui Bayern.

