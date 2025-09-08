Dezvăluiri incredibile despre o mutare efectuată recent de două forțe ale Europei: „Fotbalistul și impresarul au plătit 3 milioane de euro. Nu îl vom transfera definitiv”

Nicolas Jackson a fost împrumutat de Chelsea la Bayern Munchen după o lungă perioadă de incertitudine, mutarea fiind în pericol în repetate rânduri. Fostul președinte al bavarezilor, Uli Hoeness, actualmente membru în Consiliul de Administrație al clubului, a oferit detalii din culise cu privire la împrumutul senegalezului.
Uli Hoeness a dezvăluit că fotbalistul și impresarul său au plătit celor de la Chelsea o parte din suma pentru împrumut, iar oficialul lui Bayern a anunțat că șansele ca opțiunea de transfer definitiv să devină obligatorie sunt reduse. „Jucătorul și agenții săi au contribuit cu 3 milioane de euro, așadar noi am plătit 13.5 milioane pentru împrumut.
Nu va exista un transfer definitiv. Asta s-ar întâmpla doar dacă va fi titular în 40 de meciuri, ceea ce e aproape imposibil”, a declarat Uli Hoeness pentru Sport1. În cazul în care mutarea ar deveni una permanentă, Bayern ar trebui să achite alte 65 de milioane de euro celor de la Chelsea.
Pe lângă Nicolas Jackson, Bayern i-a mai transferat în vară pe Luis Diaz, Jonathan Tah și Tom Bischof. De la echipă au plecat însă nume importante, precum Thomas Muller, Leroy Sane, Kingsley Coman, Mathys Tel, Joao Palhinha sau Eric Dier. Uli Hoeness a făcut o analiză cu privire la mutările efectuate de bavarezi, dar a vorbit și despre fotbaliștii importanți pe care campioana Germaniei i-a ratat în această vară.
„Suntem foarte mulțumiți, suntem câștigătorii adevărați ai perioadei de transferuri. Avem o echipă puternică, nu aveam nevoie să o mai îmbunătățim. Bineînțeles, ne-ar fi plăcut să îl transferăm pe Wirtz, dar nu am fi plătit niciodată 150 de milioane de euro pentru el.
Am oferit 55 de milioane pentru Woltemade, Stuttgart a cerut 75 de milioane. Până la urmă, a plecat în Anglia pentru 90 de milioane… Ceea ce a făcut Newcastle nu are legătură cu fotbalul, doar cu un joc de Monopoly. În ianuarie vom avea câteva ‘achiziții noi’ care vor reveni, precum Musiala, Davies sau Ito”, a afirmat oficialul lui Bayern.