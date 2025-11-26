Dezvăluiri incredibile despre prăpădul făcut de managementul Cortacero la Dinamo: “Nu eram plătiţi de 9 luni! În frigider era un singur borcan”. De ce a plecat Gigi Mulţescu supărat de la echipă

ADVERTISEMENT

Cătălin Mulțescu, fiul regretatului Gigi Mulțescu, a fost invitatul lui Cristi Coste în emisiunea FANATIK DINAMO. Poveștile incredibile din era spaniolilor la conducerea lui Dinamo. De ce a plecat „Smurdul” trist din „Ștefan cel Mare”.

Detalii despre prăpădul făcut de managementul Cortacero la Dinamo

În 2020, Ionuț Negoiță o ceda pe Dinamo unui grup de investitori spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero. La club se anunțau planuri mari atunci, iar întreaga suflare dinamovistă spera la revenirea echipei în elita fotbalului românesc.

Cătălin Mulțescu, fiul lui Gigi Mulțescu, , a povestit ce a trăit, de fapt, după plecarea spaniolilor la echipa din „Ștefan cel Mare”.

„Dacă stau bine să mă gândesc, după sezonul acela cu spaniolii, 9 luni de zile n-am fost plătiți. Cosmin plecase și am rămas cu Geri Gane. Pe 4 îi chemase la pregătire, că pe 16 aveam primul meci. Am venit la Săftica și efectiv… era un borcan de ceva în frigider, atât.

După care au venit cei de la DDB, au echilibrat puțin lucrurile. A venit Mario Nicolae, director sportiv și ne-a ajutat, un tip foarte descurcăreț și tot timpul lângă noi. Ca să stea cu noi, și-a mutat biroul la Săftica.

În 2021 a fost asta, după turul campionatului. Ne uitam unii la alții. Ne-am descurcat cu ce aveam. Ne-au ajutat și cei din DDB să mai plătim niște datorii și am reușit să ducem până la capăt cu Geri”, a povestit inițial Cătălin Mulțescu.

Repercusiunile plecării spaniolilor de la Dinamo

Cătălin Mulțescu, , a povestit ulterior despre perioada intermediară de la Dinamo, când echipa a fost nevoită să supraviețuiască la propriu.

Clubul ”alb-roșu” avea să treacă printr-un adevărat dezastru, echipa ajungând în pragul falimentului, iar mai apoi, la finalul sezonului 2021/2022, chiar la retrogradarea în Liga 2 pentru prima dată în istorie.

„Geri a fost tipul care a făcut perfect liantul între Contra și tata. A făcut-o foarte bine, am câștigat foarte multe puncte cu el. E un băiat și un antrenor excelent. Apoi a venit tata, și după, din cauza sănătății, a venit Dusan Uhrin.

Am reușit să ținem echipa pe linia de plutire. A reușit și tata, apoi a venit Dusan și am terminat campionatul cu bine. Anul următor am retrogradat. Atunci am plecat toți, pentru că ne-au promis că se rezolvă toate treburile financiare, iar ei au băgat echipa în insolvență. Ni s-a promis că rămânem același grup, dar n-a mai fost cazul!”, a mai spus fiul fostului antrenor român.

Ce a simțit regretatul Gigi Mulțescu după plecarea de la Dinamo

Fostul portar român care a jucat pentru echipe precum Astra, Ceahlăul sau Petrolul a mai vorbit și despre plecarea tatălui său de la Dinamo, care nu s-a petrecut în cele mai bune condiții. Pandemia de COVID-19 a jucat, de asemenea, un rol important.

„A fost o mare dezamăgire, pentru că, să vă spun sincer, în perioada pandemiei, Bogdan Bălănescu poate să spună, și Danciu, am stat vreo 25 de zile la Săftica, fără să ieșim de acolo. Era foarte greu și aveam două meciuri foarte importante. Trebuia să luăm patru puncte din Voluntari, în plasare și Viitorul lui Hagi, acasă.

Am bătut la Voluntari 2-1. Echipa era foarte, foarte divizată și mai ales cu pandemia. Ne feream unii de alții atunci pe acolo. Bogdan a spus nu mai iese nimeni de aici, gata, 25 de zile stăm aici. După aceea am început tot cu tata campionatul, cu spaniolii. Atunci când au preluat spaniolii am făcut 1-1 acasă cu Hermannstadt și după aceea a venit Cosmin Contra”, a mai spus Cătălin Mulțescu la „FANATIK Dinamo”.