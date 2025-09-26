Sport

Dezvăluiri incredibile despre transferul lui Blănuţă la Dinamo Kiev: "Mititelu nu avea încredere în Surkis că îi dă banii. Nu va rezista acolo"

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev, analizat de Giovanni Becali. Dezvăluirile impresarului despre mutarea lui Adrian Mititelu.
Alex Bodnariu
26.09.2025 | 12:58
Vladislav Blănuță, atacantul român de perspectivă transferat în această vară la Dinamo Kiev, are viață grea în Ucraina. Suporterii i-au pus gând rău fotbalistului după postările făcute pe social media, iar Giovanni Becali e de părere că acesta va avea mult de suferit.

Vladislav Blănuță tratat cu ostilitate de fanii lui Dinamo Kiev. Viață grea pentru atacantul român

Atacantul român, cu origini moldovene, a fost transferat de FC U Craiova la Kiev în schimbul unei sume importante de bani. Imediat după ce mutarea s-a parafat, suporterii au descoperit că Blănuță postase în trecut mesaje de propagandă rusească pe conturile sale de social media.

Așa cum era de așteptat, ultrașii de la Dinamo Kiev au luat foc și au cerut ca fotbalistul să fie dat afară. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar Giovanni Becali e sigur că Blănuță va avea parte de un tratament ostil din partea galeriei.

De ce nu a avut încredere Adrian Mititelu în frații Surkis!? Dezvăluirile lui Giovanni Becali

În plus, impresarul a vorbit și despre mutarea făcută de olteni. Giovanni Becali a dat de înțeles că Adrian Mititelu, acționarul majoritar al celor de la FC U Craiova, nu a avut încredere totală în oficialii de la Kiev. Acesta s-a temut că nu va fi plătit de Surkis.

„Mi-a dat cineva telefon, cineva care a fost acolo. Mi-a spus că Mititelu nu avea încredere. Mititelu nu avea încredere în Surkis, în fratele lui. Credea că nu îi dă banii. Ala i-a spus să-l întrebe pe Becali. Mititelu credea că vorbea despre Gigi. El vorbea despre mine. A spus: «Întreabă-l pe Becali». Cum ne-am cunoscut, cu Gionea, cu Cernat, cu Irimia.

Copilul e puțin luat de val. Cum te duci în Ucraina să câștigi 5-6 mii de dolari și să spui că tu ai fi vrut în Rusia? Ne spunem noi punctul de vedere ca români. El, moldovean fiind, poți spune așa ceva? Să vorbești de Rusia?

Îl înjură suporterii. Președintele… a dat 2,8 milioane de euro. Frica și-a făcut-o el însuși. Cum te-apuci să vorbești de așa ceva? Depinde câte goluri va da. Nu îl cunosc pe Blănuță. Dacă avea psihic, nu lua roșu la tineret. Eu nu cred că va reuși. Sunt suporteri răi acolo. Sunt mai răi decât la Donețk. Sunt răi de tot suporterii de la Kiev. Președintele hotărăște acolo”, a declarat Giovanni Becali în emisiunea Don Giovanni.

DEZVALUIRI ULUITOARE de la transferul lui Blanuta la Dinamo Kiev. REACTIE SOC a lui Mititelu

