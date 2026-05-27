Dezvăluiri incredibile după aproape un an! Daniel Pancu explică de ce l-a trimis acasă pe Cîrjan înainte de EURO U21: „A fost o prostie!”

Daniel Pancu a vorbit deschis despre decizia controversată prin care l-a exclus pe Cătălin Cîrjan din lotul României U21 pentru EURO. Fostul selecționer recunoaște că a făcut „o prostie”.
Alex Bodnariu
27.05.2026 | 19:47
Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei României U21, a vorbit despre decizia care a stârnit mari controverse vara trecută. Atunci, antrenorul nu l-a inclus în lotul final pentru Campionatul European pe Cătălin Cîrjan.

Mijlocașul celor de la Dinamo făcuse un sezon foarte bun în Superliga României și aproape toată lumea se aștepta să fie păstrat în lot de Daniel Pancu și chiar să fie titular la Campionatul European. Selecționerul a decis însă să îl trimită acasă alături de Mario Tudose de la FC Argeș.

La aproape un an distanță, Daniel Pancu a vorbit deschis despre acel moment. Fostul selecționer recunoaște că a făcut o mare greșeală atunci când a programat ultimul amical în ziua în care trebuia să anunțe lotul final. Mai mult, antrenorul spune că dacă jocul de pregătire cu Georgia ar fi avut loc cu o zi înainte, atunci Cătălin Cîrjan ar fi putut rămâne pe listă, iar în locul său ar fi plecat Cristi Mihai.

„Am făcut o greșeală la naționala de tineret. Am jucat ultimul amical în ziua în care se anunța lotul. Nu am știut pe cine să trimit acasă. Partida s-a terminat la ora 21:00 și până la 00:00 trebuia să anunțăm lotul. Decizia am luat-o în autocar. Cîrjan a luat decizia să plece din cantonament. Nu mai era nici în hotel. Trebuia să facem amicalul cu o zi înainte. Posibil să îl fi chemat dacă făceam asta. La mine contează meritocrația. Dacă Cîrjan rămânea, pleca acasă Cristi Mihai. Niciodată nu o să mai fac asta. A fost o prostie. Tudose a rămas la hotel. Am vorbit cu el dimineața următoare”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Cătălin  Cîrjan, dezamăgit că a ratat turneul final

Cătălin Cîrjan a vorbit la FANATIK DINAMO despre acel moment. Mijlocașul echipei din Ștefan cel Mare a recunoscut că a fost surprins când a văzut că nu este pe lista pentru EURO. Acesta a explicat și motivul pentru care a decis să plece din cantonament.

„Sincer să fiu, am fost puțin uimit. Avusesem un sezon foarte bun la Dinamo. Nu i-am răspuns, am stat, m-am gândit vreo 10 minute, am vorbit cu familia mea și pur și simplu mi-am făcut bagajele și asta a fost.(n.r. – Te așteptai să discute Pancu cu tine?) Da. Așa mă așteptam să fie lucrurile. Mă așteptam să am o discuție. Până la urmă e antrenor și el decide, dar mă așteptam să îmi spună lucrurile în față. Cum am zis și în cazul domnului Bergodi, nu port pică nimănui. Toate se întâmplă cu un motiv și după câteva luni am reușit să debutez la naționala mare. Lucrurile s-au întâmplat spre binele meu. (n.r. – Discuția asta nu ai mai avut-o niciodată cu Daniel Pancu?) Nu, nu”, a declarat Cîrjan la FANATIK DINAMO.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
