Dezvăluiri incredibile după umilința CFR-ului cu Tromso. „La 13 ani, ei știu dacă fac sau nu fotbal”. Ce salarii și buget au norvegienii!

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Alexandru Cuc, românul care deține un pachet minoritar de acțiuni la Tromso, a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre victoria categorică obținută de scandinavi în Gruia, scor 5-0 contra celor de la CFR Cluj. Conaționalul nostru a oferit informații extrem de interesante despre modul în care norvegienii tratează sportul. Cuc mai spune ce salarii și ce buget au nordicii.

Care e diferența dintre fotbalul norvegian și cel românesc. Dezvăluiri după umilința CFR-ului cu Tromso. „La 13 ani, ei știu dacă fac sau nu fotbal”

CFR Cluj a fost călcată în picioare joi, 6 august, chiar pe teren propriu, de Tromso, în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Conference League. Echipa din Norvegia a controlat partida de la un capăt la celălalt. Nordicii au profitat de numeroasele erori din defensiva ardelenilor. Au marcat Lars Olden Larsen (5 și 28) și Isak Dahlqvist (27, 61 și 73).

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, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un om care cunoaște bine lucrurile din sânul echipei norvegiene a făcut o serie de dezvăluiri incredibile despre modul în care este tratat sportul în această țară dezvoltată a Europei. Alexandru Cuc, originar din comuna Luna, de lângă Câmpia Turzii deține 500 de acțiuni la formația norvegiană. El a fost întrebat, de Horia Ivanovici, despre diferențele care îi fac pe norvegieni să ne dea clasă în aproape orice sport.

În Norvegia, sportul este imprimat copiilor încă de la cele mai fragede vârste. Apoi, în adolescență, în jurul vârstei de 13 ani, încep să se separe apele. Atunci, se cam știe dacă un tânăr are menirea de a deveni fotbalist. „(n.r. Care credeți că este diferența între fotbalul norvegian și fotbalul românesc? Ce au ei în plus sau ce fac ei bine și noi nu facem?) Ei încep fotbalul de jos. Până la 13 ani toți copiii practică sporturi: fotbal, handbal, schi, fără competiție.

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La final fiecare primește medalie. Îi încurajează să facă lucrul ăsta. De la 13 ani încep să se cearnă. Cine își dorește să continue cu sportul, o face, ceilalți renunță, se îndreaptă spre alte activități. Dar cei care rămân tratează serios sportul pe care-l practică. Se antrenează, fac sacrificii și până la urmă reușesc”, dezvăluie Cuc.

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Românul de la Tromso mai spune că, în Norvegia, absolut toți antrenorii de la copii și juniori sunt foști fotbaliști. „Aici, antrenorii de la grupele de copii sunt foști jucători. La diferite niveluri, bineînțeles, dar au habar de fotbal. Și ei văd dacă un copil are calitățile necesare sau nu până la vârsta aia, dacă are dorință să facă fotbal, chiar dacă nu e foarte talentat”.

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În timp ce în SuperLiga granzii pot ajunge să aibă bugete anuale de ordinul zecilor de milioane de euro, , locul 3 în play-off-ul trecut, nu excelează la acest nivel. Același Alexandru Cuc a fost întrebat, la FANATIK SUPERLIGA, dacă Tromso are un buget de 5 – 6 milioane de euro anual. Răspunsul a șocat: „Cele 5 milioane ar putea să fie mult. Au avut în perioada în care jucau în Cupa UEFA, când au jucat cu AS Roma și Tottenham, bugete mult mai mari. Administrația proastă i-a făcut să dea foarte mulți bani pe transferuri. Asta i-a adus în faliment”.

În prezent, spune același Alexandru Cuc, norvegienii de la Tromso sunt mult mai chibzuiți cu banii. În privința salariilor, dacă în România avem fotbaliștii plătiți și cu zeci de mii de euro lunar, la Tromso lucrurile nu stau deloc așa: „(…) Acum sunt mai controlați cei de la Tromso. Salariile sunt mai mici decât în trecut, 45.000 – 50.000 de euro anual (n.r. circa 4.000 – 5.000 pe lună). Controlează mai bine financiar clubul. Nu aruncă cu banii. Nu cred că au mai mult de 5 milioane de euro anual buget”.