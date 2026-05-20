Dezvăluiri incredibile făcute de Gheorghe Ștefan „Pinalty” despre celebra „Cooperativă”: „Jucătorii știau tot!”

ADVERTISEMENT

Gheorghe Ștefan „Pinalty”, fostul finanțator de la Ceahlăul, a vorbit după mulți ani despre „Cooperativa” din fotbalul românesc. Acesta a precizat care era scopul înțelegerilor dintre echipe și a dat de înțeles că în acea perioadă România a avut cele mai mari performanțe în fotbal.

Cine a fost Pinalty și ce rol a avut în „Cooperativa” din fotbalul românesc

Gheorghe Ștefan, cunoscut în fotbal și politică sub porecla „Pinalty”, este una dintre cele mai controversate figuri din sportul românesc postdecembrist. Om de afaceri și politician influent, acesta a fost primar al municipiului Piatra Neamț timp de mai multe mandate și unul dintre principalii finanțatori ai celor de la Ceahlăul. În perioada anilor 2000, numele său a fost asociat frecvent cu influența puternică pe care o avea în fotbalul românesc, fiind considerat unul dintre personajele-cheie ale așa-numitei „Cooperative”.

ADVERTISEMENT

a apărut după numeroasele penalty-uri controversate primite de Ceahlăul în perioada în care conducea clubul. Ulterior, Gheorghe Ștefan a avut probleme serioase cu justiția, fiind condamnat în mai multe dosare de corupție, inclusiv în celebrul dosar Microsoft.

care ar fi funcționat în fotbalul românesc, mai ales în anii ’90 și începutul anilor 2000. Termenul era folosit pentru a descrie relațiile dintre conducători de cluburi, arbitri și oameni influenți din fotbal care aranjau rezultate, schimburi de favoruri sau „omenii” între echipe, în special în finalurile de campionat.

ADVERTISEMENT

Pinalty confirmă existența „Cooperativei” și îl numește pe omul care controla sistemul

Printre numele asociate frecvent cu „Cooperativa” s-au aflat Jean Pădureanu, considerat de mulți „arhitectul” sistemului, Gheorghe Ștefan („Pinalty”), Dumitru Dragomir, Mircea Sandu, dar și patroni sau conducători precum Gigi Nețoiu, Cristi Borcea ori Ioan Becali. Fostul patron de la Ceahlăul a explicat în emisiunea , cum funcționa totul.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă să îi spunem cooperativă, dar a fost un sistem. Eu am mai explicat. Chiar dacă unele meciuri erau amicale, asta ajuta. Fotbaliștii puteau să facă performanță. Acum se uzează jucătorii, chiar și la echipele mari. Chiar dacă am fost blamați… Eu zic că pe vremea lui Mircea Sandu și Mitică Dragomir au fost cele mai mari performanțe. Da, Jean Pădureanu a fost creatorul. Avea o gândire aparte despre fotbal. Mai bine bătea fiecare acasă decât să pierdem patru puncte din egaluri.

ADVERTISEMENT

Era un secret, cum vorbeam. Și jucătorii știau. Era o convenție de fair-play. Jean Pădureanu, săracul, la Jilava îmi spunea: «Hai la hotel să mâncăm o friptură». Nu realiza ce i se întâmplă. Am stat în aceeași celulă. Mă mai iau eu de arbitri, de observatori… Pinalty m-a poreclit presa. Mi se pare că Andrei Vochin. Stăteam pe bancă. Eu îmi apăram echipa, nevoile și neamul. Fiecare are sentimentul ăsta”, i-a dezvăluit Gheorghe Ștefan lui Ovidiu Ioanițoaia.