Dezvăluiri incredibile! Metoda inedită prin care fosta vedetă de la Bayern Munchen a scăpat de kilogramele în plus

Niklas Sule (30 de ani), actualul stoper al Borussiei Dortmund, a anunțat că se va retrage din activitate la finalul acestui sezon, moment în care îi va expira și contractul cu formația de pe Signal Iduna Park. Fundașul german a făcut anunțul în cadrul unui interviu pe care l-a susținut în cadrul emisiunii Spielmacher. Tot în cadrul respectivului podcast însă, Sule a povestit și câteva anecdote din cariera sa, cea mai interesantă dintre acestea fiind, de departe, cea petrecută în perioada în care evolua la Bayern Munchen și se confrunta cu kilogramele în plus.

Niklas Sule făcea saună cu geaca pe el pentru a slăbi mai repede!

Internaționalul german s-a confruntat aproape în permanență cu kilogramele în plus. În 2024, cu doar câteva zile înainte de finala UEFA Champions League, pe care Borussia Dortmund urma să o dispute (și să o piardă, scor 0-2) în fața lui , au apărut niște imagini din timpul antrenamentul clubului german, protagonistul lor fiind nimeni altul decât Sule, al cărui fizic nu se afla deloc în cea mai bună formă.

Aceste probleme cu greutatea au existat însă și în perioada în care Sule evolua la Bayern. Chiar el a declarat că tot timpul era copleșit de emoții în momentele în care trebuia să fie cântărit, deoarece mai mereu avea kilograme în plus. Totuși, acesta a găsit o metodă ingenioasă pentru a scăpa rapid de surplus. Cum a reușit? A intrat în repetate rânduri în saună cu geaca pe el, iar astfel, grăsimile au fost arse cu o viteză mult mai mare.

„Am petrecut cinci ani la Bayern, dar acum cred că vă pot spune (n.r – râde), de fapt nici nu cred că e chiar așa de amuzant. Țin minte că mereu ne cântăreau joia, așa că miercurea nu mâncam nimic, țineam post tot timpul. Dar chiar și așa, câteodată nu era suficient. În momentele grele, am apelat la o măsură mai puțin fericită. Mergeam la saună cu geaca pe mine și încercam să stau cât mai mult posibil. La un moment dat, m-am cântărit înainte și după ce am ieșit din saună și pierdusem 2 kilograme și jumătate. Nu glumesc (n.r – râde). Bine, nu era plăcut absolut deloc. Când terminam, stăteam cel puțin 10 minute cu capul pe geam să iau aer, simțeam că o să leșin”, a povestit Sule.

Niklas Sule se retrage la doar 30 de ani!

În această săptămână, fotbalistul Borussiei Dortmund și-a anunțat retragerea din activitate, în ciuda faptului că are doar 30 de ani. Motivul care l-a determinat să recurgă la o astfel de decizie este reprezentat de accidentarea suferită în meciul cu Hoffenheim, pierdut de BVB cu 1-2 pe 18 aprilie. Acesta a suferit a treia ruptură a ligamentelor încrucișate și a decis să pună stop, după o carieră impresionantă, decorată cu 15 trofee interne și internaționale.

„Vreau să anunț că mă retrag din fotbal în această vară. După accidentarea din meciul cu Hoffenheim, am făcut un test pentru a determina o posibilă ruptură de ligamente încrucișate, medicul nostru s-a uitat la fizioterapeut, a clătinat din cap, semn că nu e de bine. Am intrat la duș și am plâns zece minute. În acel moment chiar m-am gândit: ‘Gata, s-a terminat!’. Am vrut să joc fotbal cel puțin până la 35 de ani, dar corpul meu nu mai vrea asta. Știu că am luat decizia corectă. Dacă ar fi trebuit să joc cu durere, nu ar fi meritat. Iubesc fotbalul, dar am o viață întreagă înainte”, a declarat Sule, tot în cadrul podcastului Spielmacher.

Niklas Sule a semnat cu Borussia Dortmund în vara lui 2022, venind liber de contract după despărțirea , club pentru care a evoluat timp de cinci sezoane. În curtea bavarezilor, stoperul german a cucerit nu mai puțin de 14 trofee, printre acestea numărându-se cinci titluri de campion în Bundesliga, dar și un UEFA Champions League (2019/2020). Alături de Dortmund nu a izbutit să ridice niciun titlu deasupra capului, deși a fost extrem de aproape în două rânduri. Mai întâi în stagiunea 2022/2023, când BVB au ratat titlul în Germania în ultima etapă, iar apoi un sezon mai târziu, când „galben-negrii” au pierdut finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, scor 0-2. De asemenea, Sule a fost o prezență constantă la naționala Germaniei în ultimii ani. Acesta a strâns 49 de selecții pentru prima reprezentativă „Die Mannschaft”, timp în care a izbutit să înscrie și un gol. Nu în ultimul rând, robustul stoper a fost pe teren la ultimul succes important obținut de nemți – Cupa Confederațiilor 2017.