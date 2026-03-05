Sport

Dezvăluiri incredibile! Starul lui Real Madrid a jucat din 2023 cu o ruptură parțială de ligament

Un jucător important de la Real Madrid, indisponibil în acest moment din cauza unei accidentări, a suferit o ruptură parțială de ligament în 2023, însă a continuat să joace.
Bogdan Mariș
05.03.2026 | 06:15
Rodrygo a jucat timp de peste doi ani cu o ruptură parțială de ligament înainte de a se accidenta grav în meciul Real Madrid - Getafe 0-1. FOTO: Hepta
Rodrygo va lipsi pentru o perioadă foarte lungă după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în meciul Real Madrid – Getafe 0-1. Fotbalistul brazilian evolua însă cu o ruptură parțială a ligamentului încă din 2023, după o accidentare suferită într-un meci al echipei naționale.

Rodrygo a jucat cu o ruptură parțială de ligament timp de peste doi ani

Real Madrid și naționala Braziliei nu se vor mai putea baza pe Rodrygo în 2026, după ce fotbalistul s-a accidentat grav în meciul dintre „galactici” și Getafe. Staff-urile medicale erau însă la curent cu faptul cu fotbalistul juca încă din 2023 cu o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior.

Medicii și jucătorul au optat împotriva unei operații, soluția aleasă fiind un tratament conservator. Riscul unei accidentări grave exista, însă surse care cunosc situația au dezvăluit că acesta putea fi atenuat de „muncă preventivă”, precum fizioterapie sau sesiuni în sala de forță.

„Toate problemele sale fizice au primit întotdeauna cele mai potrivite soluții pentru cea mai bună recuperare și succesiune. Prioritatea acum este tratarea acestei accidentări și unirea eforturilor și energiilor pentru revenirea jucătorului pe teren”, a precizat reprezentantul fotbalistului, Fernando Torres, pentru The Athletic după verdictul dur primit de Rodrygo.

Accidentarea lui Rodrygo, avertisment pentru Kylian Mbappe?

Kylian Mbappe se află momentan într-o situație oarecum similară cu cea premergătoare accidentării lui Rodrygo. Francezul se confruntă de mai multe luni cu o entorsă la genunchi, însă a optat la rândul său pentru un tratament conservator, evitând, pentru moment cel puțin, varianta unei operații.

Starul Realului a continuat să joace, însă problema medicală a început să își spună cuvântul, iar acesta a decis, de comun acord cu reprezentanții clubului, să ia o pauză pentru a-și reveni. Francezul a ratat deja meciurile cu Benfica și Getafe, iar momentul în care va reveni pe gazon nu este clar.

Serie incredibilă de accidentări grave la Real Madrid

Rodrygo este cel de-al cincilea jucător de la Real Madrid care suferă o ruptură de ligament încrucișat anterior în ultimii trei ani de zile, după Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal și Eder Militao. Cazul fundașului brazilian este cel mai grav, deoarece acesta s-a confruntat de două ori cu această accidentare în ultimii trei ani de zile.

