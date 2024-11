Dezvăluiri inedite făcute de un fost ofiţer SIE, despre unul dintre premierii României. Până şi în Africa s-a râs pe seama acestuia

Un fost ofițer al Serviciului de Informații Externe făcut dezvăluiri, la TATULICI LA FANAT1K, despre unul din prim-miniștrii României. S-a râs și în Africa de imaginea țării.

„Din afară, România arăta cu totul altfel”

Silviu Predoiu, fostul director interimar al SIE și candidat la , a relatat la TATULICI LA FANAT1K despre ce imagine avea România pe continentul african, unde se afla în misiune, în anii 1990.

În acei ani, a spus Predoiu, imaginea țării noastre nu era tocmai favorabilă. „Efectuasem deja o misiune externă, revenisem în țară și din afară România arăta cu totul altfel, adică o vedeam altfel, mai ales prin ochii interlocutorilor”, a arătat Predoiu.

Premierul cel modest

Ca diplomat sub acoperire, a relatat Silviu Predoiu, a primit instrucțiuni din România ca să promoveze modul de viață al premierului de atunci, Victor Ciorbea, la București dorindu-se a fi expus faptul că acesta trăia modest, într-un apartament la bloc, și se deplasa cu o mașină Dacia veche.

„Iar imaginea României nu era una bună. Nu era bine. Vă dau un exemplu. Ca diplomat, pentru că eram sub acoperire diplomatică, am primit instrucțiuni din țară să promovăm faptul că primul ministru al României trăiește într-un bloc, la etajul 7, și are o Dacie veche de 14 ani. Cineva își închipuia că o asemenea veste diseminată în lume va genera un val de simpatie și respect”, a declarat Predoiu.

Rezultatul, a continuat Silviu Predoiu, a fost unul pe dos, strategia generând ironii în Africa. „Până și în Africa a generat un val de…Adică, dacă n-a fost în stare să facă nimic pentru el, o să facă ceva pentru țară? Și au cam avut dreptate, pentru că a fost premier pentru foarte puțin timp, domnul Ciorbea”, a spus Predoiu.

Hagi și Ceaușescu

În acea vreme, a continuat fostul șef al SIE, imaginea României pe continentul african era, spune el, „într-o retragere totală”, în mentalul colectiv singurele simboluri ce puteau fi legate de România erau Gheorghe Hagi și .

„Erau multe elemente de promovat dar printre altele dau ca un exemplu apropo de imaginea României. Imaginea României era atunci, cel puțin pe continentul african, într-o retragere totală. De câte ori treceam, asta se întâmpla în 1993, prin zonele aglomerate, și lumea recunoștea numărul de la mașină, localnicii știau numerele și codul numerelor, și, de la margine se striga Hi, Hagi, Hi Ceauescu. Astea erau simbolurile pentru anii 93 în Africa subecuatorială”, a relatat Predoiu.

Nu mai rămăsese nimic din imaginea țării

Candidatul la prezidențialele din 24 noiembrie a subliniat că, în rest, din imaginea României nu mai rămăsese nimic, de unde țara noastră era „un exportator foarte solid pe piața respectivă, de la ARO, TV-uri, echipamente militare, agricole, îngrășăminte, tractoare”, a spus Predoiu.

Silviu Predoiu a mai spus că, pe lângă 52 de articole pe care le-a publicat în presă despre România, lucrând sub acoperire ca consul atașat de presă, a reușit să obțină o emisiune pentru promovarea țării noastre, o emisiune în care spunea povești despre România.

„Reușisem să obțin o emisiune în care spuneam povești românești la televiziune, ceea ce m-a făcut unul din cei mai populari diplomați din spațiul respective. Populația adoră poveștile acolo. Și atunci când am spus povești și m-am dus împreună cu copiii mei la emisiune, am devenit tv-man, așa mă striga lumea pe stradă”, a spus fostul spion.

„Timpul nu era de partea noastră”

Nu se punea problema la acea dată ca statul român să obțină contracte la export în Africa sau contracte comerciale pentru că timpul nu lucra în favoarea României, a mai spus Silviu Predoiu

„Eram în zona în care ne ceream scuze, timpul nu era de parte noastră, lucrurile erau într-un proces de clarificare în țară și ca urmare dilomația este o imagine a ceea ce se întâmplă în țară, era aceeași confuzie și afară. Se închideau ambasade una după alta în Africa pentru că fără o bază economică nu aveai de ce să rămâi acolo”, a explicat fostul șef al SIE.

