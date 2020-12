Dezvăluiri. Ion Cristoiu despre politicieni care au încercat să îl corupă: “M-am trezit cu plicul”

Ion Cristoiu, cunoscutul jurnalist, a povestit în cadrul unui interviu despre politicienii care au încercat de-a lungul timpului să îl corupă. Acesta a declarat că “m-am trezit cu plicul pe masă, nu l-am deschis și l-am trimis înapoi celui care l-a trimis”, a spus acesta în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Fostul director al Evenimentului Zilei a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul interviului acordat lui Denise Rifai, printre care și modalitățile prin care anumiți politicieni au încercat să îl cumpere.

Cristoiu a adăugat că a trecut cu discreție peste aceste episoade, fără să amintească politicienilor aceste momente, deoarece le consideră jenante.

Ion Cristoiu vorbește cum au vrut politicienii să îl corupă: “M-am trezit cu plicul”

“Au fost politicieni care au încercat să mă corupă. De vreo 20 de ani nu s-a gândit vreunul să o facă. Dacă încearcă să o facă, o fac destul de subtil, însă au fost momente în care au trimis plicuri și le-am trimis înapoi desfăcute, dar niciun moment nu am discutat ulterior pe tema asta.

M-am trezit cu plicul, l-am trimis, dar între noi nu a fost vreodată o lămurire, ne-am făcut că nu știm. Este un moment jenant și nu îmi place să le abordez, nu deschid o discuție de genul acesta.

Eu nu tutuiesc niciun politician și nici el pe mine. A încercat Petre Roman, dar am refuzat, deși eram în vizite cu familia în cercuri comune. Cea mai mare problemă a jurnaliștilor este frecarea de politicieni”, a declarat gazetarul pentru Kanal D.

Câți bani a făcut Ion Cristoiu din presă: “Foarte mulți”

“Mulți…mulți am câștigat, dar la fel am risipit. Puțină lume știe că eram la Evenimentul Zilei și am plătit să mi se tragă la xerox pe șest toată arhiva proceselor Nicu Ceaușescu, Iulian Vlad și CPEx și încă le am acasă. Au costat foarte mult. La personalitatea mea, probabil în America trăiam pe o insulă.

Trăiesc ca un contabil din Franța, să zicem. A fost o campanie absolut idioată la adresa mea la un moment dat. Într-adevăr, au fost ani în care am câștigat, scriam zilnic editorial, aveam emisiune zilnică și emisiune săptămânală. Acum trăiesc din pensie, nici nu știu exact de unde vin banii”, a mărturisit Ion Cristoiu.

Jurnalistul, povești despre copilăria sa: “Fără regimul comunist, aș fi fost cel mai prost și sărac gospodar din Găgești”

Cristoiu a fost întrebat mai multe lucruri despre viața personală, recunoscând faptul că datorează cariera regimului comunism.

“Eu în calitatea mea de comunist adevărat, nu comunist îmburghezit, ci dinăla prins de către Siguranță când erau comuniștii în ilegalitate, recunosc că fără grija unui regim pentru cel sărac, dacă nu ar fi existat acesta, mai mult decât sigur aș fi fost un gospodar prost, deoarece nu eram adaptat la viața de la țară.

Probabil aș fi fost cel mai sărac și mai prost gospodar din Găgești. Dacă nu ar fi fost regimul comunist, părinții nu m-ar fi dat la liceu sau facultate, că nu aveau de unde să plătească.

România de astăzi este una care se iluzionează că scriind pe Facebook rezolvă problema. Rețelele sociale au făcut un rău foarte mare participării publice.

Dacă la 1907 aveau Facebook, nu ar fi ieșit la răscoală cu coasa. Este o Românie care se întoarce la fatalismul care mă scoate pe mine din minți în Miorița”, a spus Ion Cristoiu.

Cristoiu, întâmplare cu Nicu Ceaușescu: “El mi-a ales locuința”

“Nicu Ceaușescu s-a ridicat în picioare, a scos el dintr-un sertar ghidul Bucureștilor, el mi-a ales locuința, deasupra lui Virgil Măgureanu, el a avut înainte acolo un apartament. Nicu a fost un om foarte corect din punctul acesta de vedere.

El nu m-a cumpărat cu acest gest, când am plecat de la Scânteia Tineretului mi-a spus că mă citește”, a relatat gazetarul.

Ion Cristoiu, reacții virulente la adresa actualei puteri

În ultimele zile, jurnalistul a fost foarte virulent la adresa lui Klaus Iohannis care, consideră Cristoiu, va avea o putere extrem de mare după alegerile din 6 decembrie.

Mai mult decât atât, Ion Cristoiu consideră că a ține alegerile în acest context pandemic este o măsură extrem de nepotrivită și că face acest lucru doar pentru a avea un guvern și un Parlament proprii.