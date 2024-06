Dezvăluiri la podcastul Euro Fanatik. Ce moment emoționant le-a prezentat Edi Iordănescu tricolorilor înainte de România – Belgia. Exclusiv

Al treilea episod din îi aduce din nou în față pe Cristi Coste, Remus Răureanu și Răzvan Nicolae, echipa FANATIK care se află în Germania lângă echipa naţională la Euro 2024.

Dezvăluiri la podcastul Euro Fanatik: “Antrenament complet, inclusiv cu Mihăilă”

“Tricolorii” s-au trezit din euforia victoriei cu Ucraina, scor 3-0, şi se pregătesc de un nou examen dificil, cel împotriva Belgiei, favorita “rănită” a grupei. Prima veste bună pentru “tricolori”, antrenamentul de miercuri a fost în formulă completă:

“A fost antrenament complet, inclusiv cu Mihăilă, care a lipsit aseără la pregătire. O zi închisă în Wurzburg. Dacă în Bucureşti lumea se plânge de căldură, aici am tremurat puţin. A şi plouat.

Primul eveniment al zilei, conferinţa lui Mogoş. Un tip cu vorbele la el şi cu vorba aceea românească: «Ce-am în guşă, şi-n căpuşă». Şi spiritual, direct, sufletist şi patriot.

Un om plecat de jos care şi-a văzut visul de a juca la echipa naţională. Trebuie să ne obişnuim să apară astfel de jucători la naţională, crescuţi în străinătate. Putea apărea Boloca, dar nu a vrut, Coubiş”, a povestit Cristi Coste.

Remus Răureanu: “Atmosfera e foarte bună şi oamenii sunt legaţi”

Referitor la Mogoş, Remus Răureanu spune că trebuie să ne obişnuim cu jucători români crescuţi în străinătate la naţională, aşa cum este şi cazul lui Raţiu, pe care puţini îl ştiau la prima convocare:

“A fost un amestec de patetism şi de umor în discursul lui Mogoş. Un tip sincer şi direct, simplu. A transmis un mesaj frumos. A fost sincer şi real. Spunea că nu există titulari şi rezerve, nu e frustrat că a stat pe bancă.

Se vede din atitudinea pe care o au jucătorii, că aşa este. Sunt sigur că nu toţi 26 sunt fericiţi. Nici măcar la grădiniţă nu sunt toţi fericiţi. Şi acolo sunt nişte lucrături, nişte frustrări.

Dar atmosfera e foarte bună şi oamenii sunt legaţi, nu sunt vorbe goale aşa cum spunea, că se aruncă şi în cap pentru echipa naţională. Este fiul unor căpşunari, fără să jignesc, generic vorbind.

Trebuie să ne obişnuim, să tot avem astfel de jucători. Până să îl cheme Rădoi, nu ştia nimeni cine e Raţiu. Vedeam la Villarreal un român pe foaie. Dar nu îl ştiam”, a spus Remus Răureanu.

Anghel Iordănescu, greu de prins şi de… Edi: “A alergat după tatăl lui”

FANATIK a publicat miercuri un interviu cu Anghel Iordănescu, fostul selecţioner fiind greu de găsit în Germania, inclusiv de selecţionerul Edi Iordănescu, după cum explică Cristi Coste:

Coste: “Anghel Iordănescu ne-a acordat un interviu, am alergat câteva zile după el. Ca să oferim şi o informaţie de culise, a alergat şi Edi Iordănescu după tatăl lui. Au vorbit după meciul cu Ucraina, apoi n-a mai reuşit să dea de el. Cred că şi Anghel Iordănescu s-a detaşat de toată nebunia.

Toată lumea voia să aibă o reacţie a tatălui selecţionerului. Pe FANATIK . Apropo de lecţia tactică, el spunea că e demnă de a fi predată la şcoala de antrenori de Stoichiţă şi Burchel.

El este în Germania cu toată familia. Vorbeam înainte de meci şi ne-a spus că e cu un batalion în Germania, să nu ne mai deplasăm pentru că putem vorbi la telefon”, a spus Cristi Coste, completat de Remus Răureanu pe acest subiect:

“A spus şi Edi Iordănescu într-o conferinţă de presă că i-au venit atât de multe rude încât a trimis patru maşini ca să îi ia de la aeroport. Anghel Iordănescu nu a glumit când a spus de batalion”.

Mihăilă, un an de la golurile miraculoase cu Elveţia: “Nu ştia!”

Valentin Mihăilă s-a antrenat normal după problemele pe care le-a avut înaintea meciului cu Ucraina. Reporterii FANATIK de la golurile miraculoase din Elveţia:

“A fost antrenament complet. Vestea bună pentru noi este că Mihăilă este în regulă. I-au trecut problemele. A avut nişte frisoane înaintea meciului cu Ucraina. Dar le-a fost frică să nu escaladeze problema.

Am vorbit cu el în ziua în care s-a împlinit un an de la Elveţia – România 2-2. 19 iunie 2023 – 19 iunie 2024, un an de la cele două goluri care nu ştim cum au venit. Trebuia să se termine 4-0, dar a fost 2-2.

Mihăilă nu ştia că s-a făcut un an de la meciul cu Elveţia. Au fost două pase ale lui Moruţan, cel care se află aici în cantonament, dar e accidentat“, a povestit Cristi Coste.

Ce moment emoționant le-a prezentat Edi Iordănescu tricolorilor înainte de România – Belgia

Reporterii FANATIK au aflat că în analiza meciului România – Ucraina 3-0, Edi Iordănescu a pus pe ecran şi emoţia suporterului Cezar Micheten, surprins de camerele live şi care a apărut apoi în toată presa internaţională pentru a le arăta jucătorilor câtă iubire şi emoţie au produs:

“Informaţii importante care ne parvin de la naţională: belgienii sunt foarte puternici din punct de vedere fizic. Chiar făceam o analiză, alături de Răzvan şi Remus, apropo de această potenţă. Sunt jucători care joacă în Premier League.

Ne aşteaptă un meci foarte greu pe care Edi Iordănescu îl pregăteşte făcând, iniţial, analiza meciului cu Ucraina. Apropo de asta, unul dintre aspecte este acel fan din Constanţa cu care Marian Popovici nu au făcut un efort de imagine să îl cheme şi la celelalte meciuri, să îi dea cadou un bilet, o cazare şi un drum dus-întors.

Ca să îi dăm o veste bună omului, la analiza meciului România – Ucraina, Edi Iordănescu a pus imagini cu Cezar din tribună plângând şi transmiţând jucătorilor: «Uite ce aţi produs! Câtă iubire şi câtă emoţie»“, a povestit Cristi Coste.

Remus Răureanu: “Supoterul acesta a transformat un moment emoţionant în ceva mercantil. Personal şi mercantil”

Remus Răureanu a condamnat atitudinea suporterului, care a vrut să transforme momentul emoţionant în ceva mercantil, în condiţiile în care a declarat în interviul pentru FANATIK că cei de la FRF nu l-au invitat la meciul cu Belgia:

“Edi a vrut să folosească imaginea cu suporterul emoţionat pentru sensibilizarea jucătorului. Aşa a vrut el. Supoterul acesta a transformat un moment emoţionant în ceva mercantil. Personal şi mercantil.

El s-a apucat să calculeze cât ar fi costat un bilet, cu cazare: 1000 de euro şi ceva. Era vorba de o emoţie, lumea aprecia sensibilitatea lui. E bine că jucătorii n-au ştiut de milogeala asta a lui.

“Se construieşte o familie, un grup, nu doar vorbim tehnico-tactic”

A spus: «Am plâns, am iubit naţionala, deci daţi-mi şi mie 1000 de euro». Nu cred că trebuie să cauţi recompensă în bani pentru iubire. Aşa a văzut el situaţia, păcat”, a spus Remus Răureanu, completat de Cristi Coste:

“Nici eu nu sunt de acord cu ce a făcut acel fan român, ca el sunt alte câteva zeci de mii care au făcut acelaşi lucru, dar nu au apărut pe camere. Important este că această imagine şi emoţia pe care a transmis-o fanul au ajuns în analiza meciului România – Ucraina. Se construieşte o familie, un grup, nu doar vorbim tehnico-tactic”.

Articol realizat cu sprijinul VODAFONE, partener de conectivitate al FANATIK la EURO 2024.

