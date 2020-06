Dezvăluiri neașteptate făcute de Mihai Mitoșeru despre Costin Mărculescu. Actorul se purta urât cu prietenii în ultima vreme, s-a autoziolat

Actorul Mihai Mitoșeru a vorbit despre moartea lui Costin Mărculescu, pe care o regretă nespus. Cei doi erau foarte buni prieteni, iar vestea decesului l-a șocat foarte tare.

Mihai Mitoșeru: Costin Mărculescu s-a îndepărtat de prieteni

Mitoșeru nu și-a explicat niciodată cum un om căruia nu i-a lipsit nimic în viață a putut să piardă totul: bani, vilă, mașini.

„Mie încă îmi e greu să accept, să cred că e adevărat. Am primit un mesaj pe la 12 și ceva, de la Mara Bănică. Am crezut că e o glumă. Am primit apoi de la Lizeta, de la Oana Roman… Nu pot să cred! 51 de ani. Tânăr!”, a mărturisit Mitoșeru, potrivit spynews.ro.

„Niciodată nu am înțeles eu de ce a pierdut el tot. Sau de ce a lăsat totul pe numele altcuiva. El nu a putut să meargă mai departe după ce a pierdut tot. Cu siguranță a intrat într-o depresie”, a adăugat actorul.

„L-am sunat trei zile și nu răspundea. El cu siguranță era în depresie”

Actorul a mai povestit că Mărculescu s-a înstrăinat de prietenii lui pe perioada stării de urgență. Acesta nu mai răspundea la glume, iar lipsa banilor l-a frământat foarte tare încât în cea mai mare parte a timpului era irascibil, inabordabil.

„Când îl sunam, răspundea imediat. Și l-am sunat trei zile și nu răspundea. Acum o lună, l-am sunat și ne vorbea urât. Chestia asta cu prietenii n-au fost lângă el…

Tu fugi de prieteni, prietenii nu pot să te țină cu forța. Eu când am probleme, vreau să fiu singur și să nu răspund la telefon. El cu siguranță era în depresie”, a mărturisit Mitoșeru.

Costin Mărculescu s-a stins din viață în urmă cu câteva zile. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit în cada apartamentului său din sectorul 3 al Capitalei. Cauza decesului ar fi infarctul miocardic.

