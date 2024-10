Dezvăluiri neştiute despre relația ”mulatrei lui Mazăre” cu fostul iubit al dansatoarei Ana Mocanu: “El era gelos”

Fostul iubit al Anei Mocanu şi ”mulatra lui Mazăre” confirmă relaţia pe care au avut-o în urmă cu şase ani. Cei doi s-au iubit din umbră, iar acum recunosc povestea de iubire ce s-a consumat rapid înainte ca Rareş Ciortan să o întâlnească pe cunoscuta dansatoare, Ana Mocanu.

Dezvăluiri din relaţia lui Rareş Ciortan şi Mulatra lui Mazăre

Recent Rose Adhiambo a suferit o în zona capului. În 2020 aceasta a suferit un accident de maşină în urma căruia încă are mult de suferit. ”Mulatra lui Mazăre” a avut un os crescut în zona frunţii, iar o parte din creier i-a fost sfărâmată. După aflarea acestei veşti, Rareş Ciortan, fostul iubit al Anei Mocanu nu a stat pe gânduri şi i-a dat un mesaj celei care a făcut parte din viaţa lui în urmă cu şase ani.

Bărbatul a făcut o postare în mediul online în care îi ura sănătate ”mulatrei lui Mazăre”, aşa cum este cunoscută Rose Adhiambo. Cei doi s-au iubit cu patos, însă dragostea s-a risipit în doar şase luni. Deşi aveau o relaţie frumoasă, ei nu au dat foarte multe detalii despre relația lor.

Ei bine, acum ambii vorbesc fără reţineri despre povestea dintre ei. Este prima dată când îşi asumă relaţia pe care au avut-o în 2018. Contactat de FANATIK, Rareş ne-a dezăluit că au reluat legătura în contextul intervenţiei pe care Rose a suferit-o. Întrebat dacă mai există loc de vreo împăcare între ei, acesta a mărturisit că nu se mai pune problema de aşa ceva.

“Am avut o relație acum foarte mulți ani. Sincer, astăzi am aflat despre problema ei de sănătate. Eu locuiesc în Londra și aflu mai greu știrile. Am vorbit cu ea și mi-a explicat situația dificilă în care se află. Sunt alături de ea și o voi susține cu tot ce are nevoie. Nu mi-a cerut ajutorul.

Este o femeie puternică care nu cere ajutor. Ne-am cunoscut la un club și am avut o relație de șase luni. Eu nu m-am căsătorit. Nu, nu mai există vreo șansă de împăcare între noi, nu ne-am mai văzut de șase ani”, a mărturisit Rareş Ciortan pentru FANATIK.

“Eu am familia mea, am rămas prieteni”

În anul 2018, Rose trecea peste povestea cu fostul edil şi iubea la cote maxime. Tânăra a negat faptul că între ea şi primarul Constanţei de la vremea respectivă ar fi existat o relaţie mai mult decât cea profesională. Deşi ziarele vuiau despre o presupusă idilă între cei doi, bazată pe apariţiile lor apropiate, tânăra nu a recunoscut niciodată ceea ce se zvonea.

Acele vremuri au trecut, iar ”mulatra lui Mazăre” părea să îşi fi găsit liniştea în braţele lui Rareş. Lucrurile nu au stat tocmai roz între ei, ajungând la separare. Acum, bărbatul susţine că motivul despărţirii dintre ei ar fi infidelitatea femeii. Contactată de FANATIK, Rose Adhiambo neagă acest lucru şi spune că au rămas în relaţii de prietenie.

“El mi-a dat tag la story, am rămas prieteni. Nu există aşa ceva (n.r că s-au despărţit pentru că l-a înşelat). Numai ştiu motivul exact. El era gelos. Nimeni nu a înşelat pe nimeni, cel puţin eu. Nu ştiu dacă el a făcut asta, dar nici nu prea contează acum. Eu am familia mea şi am rămas prieteni“, ne-a declarat Mulatra lui Mazăre.

“Am păstrat legătura cu Ana Mocanu”

Ana Mocanu şi Rareş Ciortan au avut o iubire cu năbădăi acum câţiva ani. S-au iubit timp de un an, însă dragostea a luat sfârşit cu sule şi trâmbiţe. Celebra dansatoare îl acuza atunci pe fostul iubit de violenţă fizică, susţinând că a fost bătută de nenumărate ori de-a lungul relaţiei lor.

Ba mai mult, bărbatul era şi căsătorit în acte, însă el susţinea că nu mai avea nicio legătura cu femeie care figura ca fiind soţia lui oficială. Sătulă de toate aceste treburi, Ana a decis să pună stop relaţiei toxice în care se afla, deşi nu a fost deloc uşor din punct de vedere emoţional.

Au trecut câţiva ani de atunci, iar acum Rareş Ciortan susţine că a rămas în relaţii bune cu fosta lui iubită şi îşi dau chiar şi sfaturi diverse. Bărbatul ne-a mărturisit că la momentul separării dintre ei s-au aruncat cu vorbe fără rost.

“Cu Ana Mocanu am păstrat legătura. Avem o relație foarte frumoasă, vorbim, ne dăm sfaturi, ne ajutăm. A fost de foarte multe ori aici la mine la club. S-au spus multe prostii atunci la nervi, frustrare, orgolii, dragoste. Nu mai este loc de dragoste între noi acum“, a încheiat Rareş, fostul iubit al Anei Mocanu.