Dezvăluiri revoltătoare în cazul crimei din Cenei. DGASPC, sesizată a doua zi de Parchet cu privire la ucigașul lui Mario, nu a făcut nimic

Crima din Cenei pune pe masă o situație revoltătoare, noile informații obținute de FANATIK, confirmate de Parchet, arată că una din instituțiile care trebuia să intervină cu privire la ucigașul lui Mario a stat cu mâinile în sân!

Parchetul face dezvăluiri revoltătoare în cazul crimei din Cenei. DGASPC, sesizată a doua zi după ce s-a aflat de tragedie, nicio reacție

Chiar dacă minorul de 13 ani nu poate răspunde penal, date fiind prevederile legale, acesta trebuia să fie evaluate în urma autosesizării Direcției Generale de Protecție a Copilului, instituție care nu a intervenit, deși a fost notificată.

FANATIK a aflat că, în speța crimei de la Cenei, DGASPC, obligată să intervină imediat în acest caz, cu privire la fapta săvârșită de minorul de 13 ani, a fost sesizată încă de pe 22 ianuarie, a doua zi după ce a ieșit la iveală ce s-a întâmplat cu Mario, dat dispărut de familie. Parchetul a trimis o cerere către DGASPC, însă, nici până în ziua de azi nu a existat o poziție oficială din partea instituției.

„Noi am sesizat din 22 ianuarie 2026 Direcția Generală de Protecție a Copilului și, mai mult decât atât, noi nu avem competențe. Ei trebuie să ia măsuri mai departe, conform legii nr. 272/2004. Noi din 22 am sesizat Direcția, nu am stat până acum, noi am făcut sesizarea din a doua zi. Măsura asta e în competența lor, ei decid, ei au decis la momentul sesizării ce măsură să ia. Ce a ținut de noi, noi am făcut”, a declarat Flaviu Fraiu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pentru FANATIK.

Intervenția întârziată a lăsat loc revoltei în cazul lui Mario

Dacă DGASPC Timiș ar fi intervenit la timp, revolta părinților din localitate poate nu ar fi apucat să escaladeze. Lipsa unei măsuri imediate în cazul minorului de 13 ani a stârnit rapid furia și teama comunității. În orele și zilele care au urmat crimei, autoritățile nu au luat nicio măsură împotriva minorului, iar acesta a rămas la domiciliu, fără evaluare psihiatrică și fără protecție instituțională.

În acest context, primarul localității s-a deplasat împreună cu mai mulți săteni din Sânmarinu Român la locuința bunicilor minorului, unde acesta ar fi fost ascuns. Oamenii l-au căutat inclusiv în podul casei, scena fiind una extrem de tensionată, care ar fi putut degenera în orice moment.

De asemenea, potrivit informațiilor, la o zi de la crimă, minorul a mers la școală, fapt care a amplificat și mai mult isteria în rândul părinților. Mai mult, așa cum FANATIK a relatat, exista posibilitatea ca acesta să continue cursurile la unitatea de învățământ din Sânmarinu Român. În acest context exploziv, reacția DGASPC Timiș s-a limitat la un singur anunț. Acesta enunța că minorul va urma cursuri online, „pentru că așa prevede legea”, fără ca autoritatea să comunice public vreo măsură clară de protecție, evaluare sau supraveghere specială.

Ce ar fi trebuit să facă DGASPC Timiș, obligatoriu, imediat după crimă

FANATIK a cerut un punct de vedere și din partea DGASPC, însă, până la această oră, nu am primit niciun răspuns. Instituția trebuia să ia câteva măsuri obligatorii, imediat după Mai exact, trebuia efectuată o evaluare psihologică și psihiatrică de urgență, instituită o formă de protecție socială, dar și realizată o evaluare socială a familiei. În astfel de situații, DGASPC poate decide ce se întâmplă mai departe cu minorul, inclusiv dacă acesta ar trebui dus într-un centru de plasament.

Cu privire la revolta creată în jurul acestui caz, mai ales din partea părinților care se plâng că minorul de 13 ani a rămas în libertate, căci așa e legea, mutat apoi într-un alt sat, Sânmihaiu Român, FANATIK a vorbit și cu medicul psihiatru Gabriel Diaconu, care punctează rolul pe care DGASPC ar trebui să îl aibă într-o astfel de speță.

Gabriel Diaconu, psihiatru: „A mai fost un caz, la București, cu un copil care și-a înjunghiat bunica”

„A mai fost un caz la București cu un copil care și-a înjunghiat bunica. Copilul avea 9 ani. Copilul respectiv a fost expertizat din punct de vedere medico-legal și a fost pus sub o formă de supraveghere din partea DGASPC. A avut o limitare a drepturilor și libertăților lui.

Acum însă, ceva se întâmplă la DGASPC Timiș, de vreme ce, în orele și zilele după ce au fost identificați făptașii, puștiul ăsta a continuat să posteze pe rețelele sociale. Adică, în cele din urmă, conduita autorităților trebuie să fie de asemenea în manieră în care să demonstreze profesionalism, dar și punerea sub o formă de protecție a acestui făptaș. Când vorbim de protecție, vorbim de același sens al protecției pe care le avem și în arest preventiv. Pentru că uite, ce se întâmplă, când oamenii vor constitui o gloată și se apucă să își facă dreptate și să aplice justiția!

Ce n-am văzut și ce n-am auzit eu este ca acest copil să fi fost deja evaluat profesional psihiatric, la nivel de comisie. Pentru o situație de genul ăsta, autoritățile pot să impună măsuri de protecție judiciară și să fie pus sub protecția DGASPC. Să aibă un administrator sau un tutore excepțional și să fie evaluat medical și psihiatric. Într-adevăr, e o chestiune când ceea ce privește minorul de 13 ani, pentru că înaintea vârstă de 14 ani, inclusiv în circuitul medical, minorul trebuie să fie însoțit. Nu poate să fie evaluat fără un adult în încăpere. Dar asta nu înseamnă că autoritățile nu își pot face treaba cu privire la componentul acesta risc-periculozitate”, a declarat Diaconu, pentru FANATIK.

„Trebuia să fie de urgență pus sub o măsură de protecție a statului”

consultat de FANATIK ne-a mai spus că și dacă răspunde sau nu penal, copilul va fi audiat de procurori, că va fi supus unui examen medical de specialitate.

„Acesta este un simptom al disfuncționalității sistemice la nivelul județului Timiș, în colaborarea dintre instituții. De la momentul în care acesta a declarat fapta, autoritățile trebuiau să-l ia în gardă pe acest puști. El trebuia să fie de urgență pus sub o măsură de protecție a statului să fie numit un tutor temporal. După care a doua stație trebuia să fie internarea într-un centru de psihiatrie la Timișoara pentru o evaluare complexă. Toate lucrurile astea trebuiau făcute din ziua 0.

Faptul că suntem acum la mai multe zile după arată că oamenii în zonă ori nu sunt la curent cu legea, ori au o anumită teamă existențială și instituțională de a aplica legea, ori într-o comunitate care are particularitățile ei manifestă și o formă de indiferență sau de dezinteres în ce înseamnă aplicarea legii”, a mai punctat Diaconu.