Dezvăluiri scandaloase din cazul profesorului din Bihor care ar fi agresat elevi chiar în școală. Cum îl apără primarul pe cadrul didactic, în ciuda evidențelor: „A rezolvat problema”. Reacțiile instituțiilor vizate

Un caz revoltător zguduie de ceva vreme învățământul românesc: un profesor de matematică din Bihor continuă să predea la clasă după ce a fost demis ca director, acuzat că se dădea la elevi în cel mai neortodox mod cu putință. FANATIK vine cu informații în exclusivitate despre speța de-a dreptul revoltătoare de la Aușeu, care ne arată încă o dată că, în România, aproape orice e posibil!

Un profesor bănuit de agresiuni sexuale asupra elevilor predă nestingherit la școala unde s-au plâns adolescenții

Scandalul de la Școala Gimnazială „Alexandru Roman” din Aușeu, subiect care a fost tratat în mai multe rânduri de presa din Bihor, capătă accente din ce în ce mai grave, iar declarațiile oficiale și măsurile luate până acum ridică o serie de semne de întrebare. De la acuzații de agresiune sexuală confirmate de DGASPC până la reacții ezitante ale autorităților și o apărare greu de înțeles din partea primarului, cazul pare a fi departe de a fi lămurit în totalitate.

„Consiliul de administrație al unității de învățământ Școala Gimnazială „Alexandru Roman” Aușeu informează că, în urma finalizării procedurii de cercetare disciplinară desfășurate conform prevederilor legale, cadrul didactic vizat a fost găsit vinovat pentru săvârșirea unor abateri disciplinare.

În baza raportului comisiei disciplinare, Consiliul de administrație a dispus aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, proporțional cu faptele reținute și în limitele cadrului legal aplicabil”, se arată în comunicatul transmis de noua conducere a școlii.

Toată lumea ”se dă rănită” când e întrebată de ce mai predă profesorul. Conducerea școlii spune că nu are ce face, deși există o plângere penală făcută de DGASPC

Directoarea școlii gimnaziale, Ioana Popescu, susține că s-au luat câteva măsuri în speța profesorului acuzat că îi pipăia pe elevi chiar în timpul orelor: instalarea unor camere de supraveghere, precum și interdicția pentru Adrian Botici de a preda la clasa unde au existat reclamații pe numele său.

Dincolo de formulările prudente din comunicat, situația e mult mai gravă. Instalarea unor camere video nu rezolvă nimic din traumele cu care unii elevi s-au ales după ce profesorul i-ar fi agresat sexual. În timp ce conducerea școlii susține că nu s-a putut lua decizia de a-i interzice profesorului să mai predea pentru că, și aici cităm surse din cadrul școlii „părinții nu au depus plângere penală pentru acuzațiile aduse de elevi”, aceeași conducere ezită să precizeze cel mai important aspect: DGASPC confirmă abuzurile, deci o plângere clară, chiar dacă nu e formulată de părinții copiilor, există!

DGASPC, pentru FANATIK: „S-a confirmat cazul de abuz”

În exclusivitate pentru FANATIK, DGASPC Bihor confirmă oficial existența abuzurilor. Purtătorul de cuvânt, Maria Negruțiu, spune clar: patru copii au fost evaluați, iar „în urma evaluării, s-a confirmat cazul de abuz”. Instituția a depus plângere penală, iar cazul a ajuns pe masa anchetatorilor.

În paralel, în spațiul public au apărut mărturii ale elevilor care descriu un tipar: mesaje insistente noaptea, cereri de apeluri video, întrebări intime și contacte fizice neadecvate. Există inclusiv o conversație în care profesorul îi cere unui elev să pornească camera video, iar acesta refuză de teamă să nu fie surprins de părinți, moment în care cadrul didactic insistă.

Mai mult, un raport DGASPC indică faptul că profesorul ar fi vizat copii vulnerabili, pe care îi chema în birou sub pretextul oferirii de haine, după care îi atingea în zone intime. Pe scurt: nu vorbim despre o suspiciune vagă, ci despre acuzații consistente, susținute de evaluări psihologice și sesizări oficiale.

În mod surprinzător, directoarea școlii, Ioana Popescu, susține că profesorul poate în continuare să predea, cu o singură limitare: nu mai are voie la clasa unde sunt victimele. Motivul? Nu există o interdicție formală din partea altor instituții. Mai mult, directoarea invocă faptul că unele fapte ar fi „foarte vechi” și, prin urmare, nu mai pot fi

ISJ Bihor spune că nu are cum să intervină mai mult în acest caz. Argumentele instituției

Această poziție ridică o problemă majoră: cum este posibil ca un profesor acuzat de abuz sexual confirmat de DGASPC să rămână în continuare în contact cu alți elevi? Inspectoratul Școlar Bihor adoptă, la rândul său, o poziție defensivă. Reprezentantul instituției, Florin Negruțiu, afirmă pentru FANATIK că inspectoratul s-a ocupat doar de calitatea lui Botici de director, nu de cea de profesor.

„Angajatorul cadrului didactic este unitatea de învățământ, nu este inspectoratul”, ne spune acesta. Cu alte cuvinte, fiecare instituție pare să se limiteze strict la propria competență, fără să existe o reacție coordonată în fața unui caz extrem de sensibil.

„Noi am raportat sancțiunea din perspectiva calității de director. Celelalte aspecte au fost gestionate la nivelul unității de învățământ printr-o comisie de acolo, fiind luată o decizie a consiliului de administrație a unității de învățământ, o decizie pe care nu o contestăm, nu o influențăm.

Am trimis și un comunicat în care am explicat că i s-a retras calitatea de director. Am avut o comisie care a analizat situația, repet, doar pentru calitatea lui ca director. Nu pot dezvălui care sunt probele comisiei. Inspectoratul școlar nu poate să dea afară un cadru didactic. Noi am analizat situația din perspectiva calității lui de director”, ne-a declarat inspector-șef al ISJ Bihor.

Cea mai controversată reacție vine însă de la primarul comunei Aușeu, Mitică Florin Lazăr, prieten declarat al profesorului. Declarațiile sale frapează prin minimalizarea situației.

Primarul și prietenul lui Adrian Botici, apărare incredibilă: „Eu i-am recomandat ca prieten să se retragă că e un mediu ostil pentru el, i-am zis să se pensioneze”

Edilul din Aușeu spune, nici mai mult, nici mai puțin, decât că tovarășul său este acuzat pe nedrept, că sunt exagerări din partea elevilor și că nu ar exista nicio dovadă împotriva lui. A trecut totul la capitolul „simple povești”.

„Faptul că nu mai e director cred că a rezolvat problema, eu așa cred, așa cred. S-a luat o decizie unanimă și s-au dat trei avertismente acolo. Scoaterea din învățământ nu e în măsură să o dea consiliul de administrație dacă nu se dovedesc acuzațiile. Am impresia că nu se confirmă foarte multe din acele acuzații, poveștile sunt mai multe decât faptele.

S-au creat povești în jurul lui din cauza faptului că nu e însurat. Atâta cred. Un copil care e agresat a doua zi nu se mai duce la școală, nu mai vrea să se întâlnească cu profesorul respectiv. Eu i-am recomandat ca prieten să se retragă că e un mediu ostil pentru el, i-am zis să se pensioneze”, a declarat primarul din Aușeu, pentru FANATIK.

Argumentul oferit de primar în apărarea profesorului de matematică e contrazis de specialiștii în psihologie. Experții contrazic de ani de zile această idee, explicând că victimele abuzurilor, mai ales minorii, pot continua să meargă în mediul respectiv din frică, rușine sau lipsă de alternative.

Ce e revoltător și dă cu virgulă în toată povestea. Parchetul confirmă că există un dosar in rem

Privind întregul tablou, remarcăm câteva bâlbâieli, mai multe contradicții și o zonă gri în cazul presupuselor abuzuri comise de profesor: DGASPC confirmă abuzul și depune plângere penală împotriva cadrului didactic, dar acesta predă în continuare; școala spune că a găsit abateri disciplinare, dar sancțiunile sunt minime; inspectoratul se delimitează, invocând lipsa de competență directă, iar primarul minimalizează acuzațiile și le pune pe seama „poveștilor”.

a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK că există un dosar in rem (n. red.: cu privire la faptă) pentru agresiune sexuală. Se documentează, deocamdată, acuzațiile, urmând ca, dacă se dovedesc, dosarul să fie pe numele profesorului, urmând ca speța să înainteze conform procedurilor juridice.