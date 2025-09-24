Sport

Dezvăluiri-șoc ale lui Dragomir despre Arpad Paszkany. S-a întâmplat în casa doctorului Iuliu Mureșan! „O săptămână îți dau”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a făcut o dezvăluire şoc despre Arpad Paskany. Fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că a fost demis pentru că a refuzat să îi vândă fostului patron de la CFR drepturile tv din prima ligă.
Marian Popovici
24.09.2025 | 07:30
Dumitru Dragomir a părăsit şefia Ligii Profesioniste de Fotbal în noiembrie 2013, fiind înlocuit de Gino Iorgulescu. În repetate rânduri, fostul şef al Ligii a spus că prim-ministrul Victor Ponta a fost omul care l-a dat jos din funcţie, politicianul recunoscând ulterior acest lucru.

În direct la Profeţiile lui Don Mitică, fostul şef al Ligii Profesioniste a făcut o dezvăluire şoc despre motivele demiterii. Fostul finanţator de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, i-ar fi solicitat lui Dumitru Dragomir vânzarea drepturilor tv fără licitaţie:

Paszkany m-a făcut cu Ponta şi cu ăsta (n.r. Dragnea) şi m-au curăţat. Atunci a luat Galaţiul campionatul. Unde să fiu eu bara-bara cu Paszkany? N-am mâncat niciodată cu el. 

Am fost o dată la Cluj cu drepturile tv şi am zis că nu le vând niciodată fără licitaţie. S-a supărat pe mine, apoi m-a şi curăţat cu Ponta şi Dragnea. Nu putea nici fără Gigi Becali. Stai să vezi… 

„Ponta era prim-ministru. Voia să vină să mă convingă să vând fără licitaţie”

M-a invitat la Cluj, Paszkany. Mă urc în avion şi m-a invitat acasă la doctorul Mureşan. Masă, 400 de feluri de mâncare, casă formidabilă, pe un deal, aşa… Şi îmi propune să vând drepturile tv fără licitaţie. 

Şi i-am spus: „Băi, Arpi, nu pot fără licitaţie. Am aproape 70 de ani şi plec la puşcărie?”. Şi mi-a spus: „Atunci aşteaptă-te la nişte lucruri”. Mi-a spus că Dâncu şi Ponta ştiu de discuţia noastră.

„Dacă vrei, se urcă acum în elicopter şi în două ore sunt aici. Nu ţi se va întâmpla nimic„. Ponta era prim-ministru. Voia să vină să mă convingă să vând fără licitaţie. Dar eu nu voiam niciodată să fac asta.

„Dacă o făceam, cred că eram şi astăzi preşedintele Ligii”

Mi-a spus: „Atunci, domnule Dragomir o săptămână îţi dau”. Şi o săptămână mai târziu, Ponta a convocat preşedinţii şi patronii. Era foarte apropiat de Dâncu. Apoi pe banii din drepturile tv s-au certat toţi şi s-a uşchit din ţară.

Aici mă opresc cu discuţia. (Grupul de la Cluj l-a scos din ţară?) Da, da, sigur. Dacă atunci, eram lăsat unu la unu în casă la Mureşan cu Arpi. S-au rugat de mine şi mi-au spus că rămân 10 ani. 

Dacă o făceam, cred că eram şi astăzi preşedintele Ligii. Mi-au făcut unul dintre cele mai bune chestii ale vieţii. Eu eram foarte supărat pe Gigi, pe ăsta. Dar mi-am dat seama că m-au scos când trebuie. M-am apucat de muncă şi am făcut bani”, a povestit Mitică Dragomir.

