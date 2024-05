Dezvăluiri-șoc din vestiarul Rapidului: „A strâns banii de la jucători și a fugit în străinătate!”

de la emisiunea Suflet de rapidist, unde au discutat despre amintiri din vestiarul Rapidului. Emisiunea poate fi văzută în fiecare marți de la 13:30, live pe website.

Amintiri din perioada comunistă

Viorel Kraus ar fi fugit din cantonamentul dn străinătate al echipei, conform lui Adrian Matei. Acesta a luat din banii jucătorilor pentru a scăpa de regimul comunist. Adrian Matei a mai povestit și alte pățanii din perioada comunistă. Fostul apărător a purtat tricoul Rapidului, echipă care

„O dată a fugit, ne-a luat banii și a fugit. Nu mi-a luat mie, i-a luat lui Cornel și a plecat în străinătate. Nu e legendă. Din ce știu, așa a fost. O Dacia albă, cu bord de CN și faruri pătrățoase, albă.

A fost mișto și înainte de Revoluție, chiar dacă ăștia bătrânii erau cumva mai duri. Îi pedepseai pe teren. În primele antrenamente sunt cele mai hotărâtoare, își formează o părere despre tine jucătorii mai în vârstă sau cu un statut mai greu.

Își dau seama din primele antrenamente despre tine, cum ești. Eu, fiind bucureștean, aici știam pe toată lumea din cartier. Dacă aș fi avut nevoie, puteam să mă duc să mă bat și cu galeria, dar nu aveam nevoie. Eu fugeam de toți care aveau probleme“, a spus Adrian Matei, în exclusivitate.

Tânăr într-un vestiar cu nume mari

Adrian Matei a mai povestit despre ce implica să fii un tânăr jucător într-un vestiar cu nume mari atunci. Fostul fundaș a rememorat cum s-a descurcat pe teren cu nume precum Liță Dumitru, pe care l-a și enervat.

“L-am curentat pe nea Liță Dumitru. I-am băgat vreo două alunecări și l-am dat pe jos. Era greu să îl dai pe Liță jos. Avea ‘țăranul’, avea, nea Liță, gleznele mari. L-am dat pe jos și a zis ‘Bă, tu nu știi cine sunt eu?’. ‘Ba da, sunteți Liță Dumitru’.

El avea 34 atunci, era cam cel mai în vârstă, dar și printre cei mai buni. Când am venit eu cu alergarea i-a fost mai greu să mă dribleze. Nu să mă impun, voiam să rămân la echipa mare. În turul campionatului am fost rezervă două etape, în rest am jucat numai la tineret.

(n.r. Gică Cârstea) Era cel mai bun fundaș central din țară. Nu o spun ca ironie. Era tânăr, era la momentul ăla titular la echipa națională. Era coleg de linie cu Belodedici. Unul dintre cei mai buni jucători. Foarte bun, numai că era tânăr. Cumva, s-a expus la anumite lucruri și s-a îmbolnăvit, a făcut hepatită. N-a mai putut să joace.

Juca Ion Marin cu Grigore, și așa am debutat eu, că și-a rupt nea Ion tendonul la un meci cu Sportul Studențesc. Așa am debutat fundaș central, că în rest debutasem fundaș dreapta. Mi-a luat 17 etape, am jucat ultimele 8 etape. Trei sferturi de campionat doar m-am antrenat cu echipa mare, atât.

Am jucat la nea Ilie Graur. Eu eram obișnuit la Automatica cu lucrurile astea, care era o echipă foarte bătrână. Eram obișnuit deja cu șuturile și după să îi driblez sau să le bag alunecare. Și lui Manu, ne înjura, ne mai băga urat, că vorbea urât, că e țăran, să se oftice. Îi dădeam, îi trăgeam din opt metri cât puteam“, a mai spus Adrian Matei.

Dezvăluiri-șoc din vestiarul Rapidului