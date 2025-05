Dezvăluiri șocante ale iubitei lui Rareș Ion. Ce a găsit în telefonul tânărului și motivul pentru care se simte vinovată

Iubita lui Rareș Ion și o altă prietenă de-ale tânărului de 20 de ani decedat din cauza drogurilor, pe 15 aprilie 2025, au vorbit despre lupta cu această dependență, făcând câteva dezvăluiri tulburătoare.

Cosmina, tânăra care i-a fost alături în ultimele luni de viață și, totuși, lipsind de lângă el, căci aveau o relație la distanță, spune că s-a simțit și se simte vinovată de moartea lui Rareș Ion. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare având o pasiune comună: aviația. Cosmina a mărturisit, în că ultima poză din telefonul lui Rareș Ion a fost cu ea, lucru care a dărâmat-o după ce a aflat asta.

Totodată, fata a mai zis că regretă că nu a fost fizic lângă el, căci în ultimul an adolescenta din Craiova era în străinătate, cu studiile. Iubita lui Rareș Ion crede că dacă ar fi fost lângă el, probabil că nu avea loc tragedia. Fata a zis că nu era certată cu el, cum s-ar putea specula, dar fiind plecată cu Erasmus în afară, nu a mai avut timp să vorbească atât de des cu băiatul.

De ce se învinovățește Cosmina de moartea lui Rareș

„Tânăra care a apărut la tv a fost iubita lui Rareș, nu era. Era prietenă cu ea, cum era și cu mine. Nu eram certați, doar că eu am avut mai puțin timp pentru el. Am fost și plecată din țară, cu Erasmus. Cred că dacă în ultima lună am fi vorbit mai des nu s-ar fi ajuns aici”, a mărturisit Cosmina.

Tânăra din Craiova a mai povestit că Rareș pentru că existau probleme în familie și simțea nevoia să fie cool, să fie acceptat de cei din jur, iar anturajul în care s-a băgat nu l-a ajutat atât de mult pe cât credea. Totodată, Cosmina a mai spus că existau tensiuni între Rareș și fratele său geamăn, dar nu erau grave, ci unele firești.

Iubita lui Rareș Ion dezvăluie de ce s-a apucat de droguri: „Voia să fie cool”

„Erau mici tensiuni între ei, ca frații. Nu l-am cunoscut pe fratele lui. Am vorbit după tragedie o dată. Fratele lui nu mai vrea să vorbească cu nimeni, da. A avut probleme în familie, anturajul… Imediat după problemele din familie a intrat în respectivul anturaj. Voia să fie cool și să scape de probleme, să se retragă undeva și să fie cool”, a adăugat Cosmina.

Cosmina a spus și de ce nu a ajuns la București după ce a aflat că Rareș a decedat, dar și ce i-a plăcut la el, ce a făcut-o să își dorească să îl cunoască mai bine.

De ce nu a mers iubita lui Rareș Ion la București când a aflat că a murit

„De un an ne cunoșteam și de trei luni eram foarte apropiați. Ne-am cunoscut pe internet, pe TikTok. A intrat pe Instagramul meu, eu fiind pasionată de avioane, la fel și el, era foarte pasionat de subiect. Știam deja despre el câte ceva, l-am mai văzut pe TikTok. Îmi plăcea de el, era foarte carismatic și avea niște idei wow. Mie mi s-a părut că e un mic geniu, știa despre ce vorbea, era foarte informat despre avioane, politică, știință, un copil cu foarte multe pasiuni. (…)

Prima oară nu am crezut (n. red.: că a murit). De fapt, toată ziua nu am putut să accept. Din anumite părți auzeam că nu mai e, că e la spital, tocmai de asta, ca să mă ferească pe mine, să nu aflu adevărul. Am vrut să vin la București, dar nu am avut posibilitatea. Trebuia să avem tren, dura mult, nu știam sigur ce se întâmplă. Vreau să mi-l amintesc cum era el, glumea, era plin de viață. Nu suporta să vadă pe nimeni supărat.

Eu am vrut să dau o mână de ajutor și nu doar în cazul lui Rareș, ci cu mulți prieteni din Craiova. Eu îi ascult, dacă mi se cer sfaturi, dau și sfaturi. Uneori sunt mai sinceră și nesimțită, dar e ok, nu mă ascund. S-a produs click-ul, sunt conștientă că s-a întâmplat, dar nu mai avem ce să facem”, a completat Cosmina, iubita lui Rareș Ion.

Mara, prietenă cu Rareș, dependentă de droguri: „Nu scapi de probleme consumând”

Cealaltă prietenă a lui Rareș, Mara, și ea dependentă până acum trei luni de , a vorbit despre lupta cu substanțele interzise. A spus cum ajunge un adolescent să cadă pradă drogurilor și a închis gura celor care o acuză pe TikTok că e în continuare consumatoare.

„În opinia mea, un adolescent ajunge din cauza lipsei de afecțiune și curiozitatea. Nu trebuie omis faptul că unii sunt curioși. Unii nu zic nu, sunt convinși că o să se distreze. Minciuna asta că e distractiv, că e wow, se pare că totul e minunat.

Nu scapi de probleme consumând, când te-ai trezit trebuie să le rezolvi, doar că ești și obosit, și stresat. Apoi aștepți o săptămână să vină weekend-ul, să crezi că scapi iar de probleme.

„Mă simțeam șmecheră”

Eu am avut mereu fața cu ochii căzuți, iar oamenii absolut orice comportament o iau ca și cum ar avea legătură cu asta. Dacă râd, e din cauza asta, dacă am ochii roșii e din cauza asta, dar ei nu mă cunosc. Un om care face asta nu se filmează în starea aia să se pună pe internet. Cine chiar consumă, de obicei nu o să zică. Cine mă acuză pe mine nu prea a avut contact cu lucrurile astea. Sunt acuzații false și mă deranjează foarte tare că se minte.

Eu, la 15 ani, am început să consum alcool. Ieșeam cu colegele de liceu, mergeam la majorate, ieșeam în cluburi. Din curiozitate am încercat și mi-a plăcut foarte tare. Am zis că o să mă ajute să socializez, chiar mă simțeam șmecheră, mă simțeam un pic mai evoluată, dar asta e minciuna. Asta era scuza mea principală. Apoi mintea mea era praf, apoi o săptămână o duci în depresie. Am ținut-o mult și bine, dar cum să recunosc că am o problemă când eu nu voiam să fiu ajutată, că nu voiam să mă opresc. Ți se schimbă gândirea în favoarea drogurilor și ești altcineva”, a povestit Mara.