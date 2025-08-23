Sport

Dezvăluiri șocante despre scandalul lui Adrian Mutu de la Chelsea: „Aveau poze, el cu olandezii!”

Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni” ce s-a întâmplat cu Adrian Mutu la Chelsea și cum a ajuns ca atacantul să facă probe anti-doping.
Iulian Stoica
23.08.2025 | 07:00
Dezvaluiri socante despre scandalul lui Adrian Mutu de la Chelsea Aveau poze el cu olandezii
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Adrian Mutu la Chelsea. Sursă foto: Colaj Fanatik

Adrian Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști români din istorie, însă „Briliantul” nu și-a atins niciodată potențialul avut. Giovanni Becali a povestit ce s-a întâmplat la Chelsea și cum atacantul român a ajuns să fie suspendat.

ADVERTISEMENT

Culisele scandalului lui Adi Mutu la Chelsea. Giovanni Becali a povestit tot ce s-a întâmplat când l-a chemat Mourinho la Londra

În cadrul „DON Giovanni”, Giovanni Becali a dezvăluit că Adrian Mutu era monitorizat de detectivi în momentul în care a fost legitimat la Chelsea și astfel că s-a ajuns ca atacantul să meargă la un control anti-doping, testul ieșind pozitiv, românul fiind suspendat preț de 7 luni ulterior. Impresarul susține că atât Claudio Ranieri, cât și Jose Mourinho știau de situația în care se afla Mutu și își reproșează faptul că nu l-a monitorizat mai atent în acel timp.

„(n.r. – Mutu ar fi putut să ajungă să câștige Balonul de Aur?) Da! La Londra trebuia să mă implic și eu mai mult. Știam că e într-un anturaj. Eu aveam acolo un băiat, Tibi, care să se ocupe de el. Eu umblam prin altă parte. Auzeam că dă gol, era cu băiatul lui Abramovich în tribună. Nu-mi venea să cred în primele 7-8 meciuri.

ADVERTISEMENT

Problema lui a fost când a intrat într-un anturaj cu niște prieteni olandezi. Olandezii nu s-au dus la fundul sacului, erau și ei fotbaliști. Toți surinamezii, orice fotbalist surinamezi, au un grup de 5-6 prieteni. Cine băga botul… Iar Mutu a băgat.

Aveau și poze! Ranieri, când a plecat la Parma, a lăsat o foaie cu situația fiecărui jucător. Era vorba de caracteristicile fiecăruia. A venit Mourinho, Abramovich i-a plătit anul rămas lui Ranieri și el a lăsat o caracterizare a fiecărui jucător, ca să știe noul antrenor tot.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

„Ranieri i-a spus lui Mourinho să aibă grijă la viața normală a lui Mutu”

Ranieri a scris despre Mutu că este un jucător extraordinar, exponențial, exploziv, care poate rezolva orice partidă în câteva fracțiuni de secundă, dar atenție la viața normală! Ranieri știa de viața personală a lui Mutu și de asta m-a chemat Mourinho. 

ADVERTISEMENT
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său:...
Digisport.ro
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"

Eram nervos că Mutu m-a chema tot timpul și nu simțeam atunci, că la câte am făcut pentru el, că nu mai pot. L-am trimis după pe Gică Popescu și pe Victor acolo.

Mourinho mi-a spus atunci să vin la Londra, ca să discutăm. Atunci l-am luat și pe Popescu cu mine. Mourinho mi-a zis ‘Giovanni, am 4 atacanți. Cei mai buni 2 vor juca, dar am nevoie și de ceilalți 2. Vreau să muncească Mutu, să uite de ce a fost până acum și să își vadă de treabă’. Ne-am dus la antrenamente, am luat masa cu el, ca după să plece în America.

ADVERTISEMENT

Au plecat în America, pe Mutu nu l-au băgat într-un amical. Atunci a plecat într-o seară, a venit pe la 23:00-01:00 acasă. S-au întors înapoi, au început meciurile amicale, mi se pare că și campionatul. Mutu nu joacă și mă cheamă din nou Mourinho. Mi-a spus ‘Giovanni, știi că sunt prietenul tău, dar eu sunt obligat să-l trimit la probe. Nu îl trimit singur, dar nu îl trimit singur’. A trimis 3 sau 4 la control.

„Clubul avea spioni angajați, de acolo veneau pozele cu Mutu! Doar el a ieșit pozitiv”

Au fost toți ca să facă probleme, la restul a ieșit negativ, doar că la Mutu a ieșit pozitiv. Mourinho nu a vrut să îl jignească și să îl trimită singur, pentru că el era jucătorul meu. Poate că și ei erau, doar că nu le-a ieșit pozitiv, doar lui Mutu i-a ieșit pozitiv.

(n.r. – Pozele cine ți le-a arătat?) Ranieri mi-a arătat pozele, iar Mourinho a avut pozele lăsate. Erau poze cu el la masă. A fost greșeala mea, pentru că eu am avut un om acolo, Tibi, doar că eu trebuia să rămân acolo. Trebuia atunci să angajez 4-5 persoane ca să stea cu Mutu, iar ele să-mi comunice tot. 

Mi-am reproșat asta, că nu am stat lângă Mutu sau că nu am avut oameni, nu am avut inspirația să pun să stea cineva lângă el. (n.r. – Cine îl fotografia pe Mutu?) Clubul avea detectivi. Ranieri, când a auzit, s-a interesat și știa tot. De asta m-a chemat și Mourinho. Clubul punea întrebări și știa deja la ce locație se află Mutu. Erau detectivi privați și îl fotografiau. 

Mutu a scăpat bine doar cu 7 luni suspendare, iar astea se datorează lui Dan Petrescu și lui frate-miu. Aveau pe cineva în comisia asta, pentru că Mutu putea să ia mult mai mult. După a reușit să-și relanseze și cariera. Putea să ia și 2 ani, și atunci era terminat, doar că 7 luni au trecut repede”, a declarat Giovanni Becali.

Giovanni Becali, detalii despre scandalul lui Mutu la Chelsea

Duckadam, decorat post mortem de Primăria Arad! Soția „eroului de la Sevilla”, prezentă...
Fanatik
Duckadam, decorat post mortem de Primăria Arad! Soția „eroului de la Sevilla”, prezentă la meciul UTA – Unirea Slobozia
Nedreptatea trăită de Gigi Nețoiu în închisoare: „Am făcut infarct înainte de eliberare!...
Fanatik
Nedreptatea trăită de Gigi Nețoiu în închisoare: „Am făcut infarct înainte de eliberare! Ne tratau mai rău decât pe criminali”
Acționarul Rapidului, anunț la miezul nopții despre situația unui jucător: „Nu mai e...
Fanatik
Acționarul Rapidului, anunț la miezul nopții despre situația unui jucător: „Nu mai e nicio discuție, rămâne aici”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!