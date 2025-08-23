Dezvăluiri șocante despre scandalul lui Adrian Mutu de la Chelsea: „Aveau poze, el cu olandezii!”

Adrian Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști români din istorie, însă „Briliantul” nu și-a atins niciodată potențialul avut. Giovanni Becali a povestit ce s-a întâmplat la Chelsea și cum atacantul român a ajuns să fie suspendat.

ADVERTISEMENT

Culisele scandalului lui Adi Mutu la Chelsea. Giovanni Becali a povestit tot ce s-a întâmplat când l-a chemat Mourinho la Londra

În cadrul „DON Giovanni”, Giovanni Becali a dezvăluit că A , românul fiind suspendat preț de 7 luni ulterior. Impresarul susține că atât Claudio Ranieri, cât și și își reproșează faptul că nu l-a monitorizat mai atent în acel timp.

„(n.r. – Mutu ar fi putut să ajungă să câștige Balonul de Aur?) Da! La Londra trebuia să mă implic și eu mai mult. Știam că e într-un anturaj. Eu aveam acolo un băiat, Tibi, care să se ocupe de el. Eu umblam prin altă parte. Auzeam că dă gol, era cu băiatul lui Abramovich în tribună. Nu-mi venea să cred în primele 7-8 meciuri.

ADVERTISEMENT

Problema lui a fost când a intrat într-un anturaj cu niște prieteni olandezi. Olandezii nu s-au dus la fundul sacului, erau și ei fotbaliști. Toți surinamezii, orice fotbalist surinamezi, au un grup de 5-6 prieteni. Cine băga botul… Iar Mutu a băgat.

Aveau și poze! Ranieri, când a plecat la Parma, a lăsat o foaie cu situația fiecărui jucător. Era vorba de caracteristicile fiecăruia. A venit Mourinho, Abramovich i-a plătit anul rămas lui Ranieri și el a lăsat o caracterizare a fiecărui jucător, ca să știe noul antrenor tot.

ADVERTISEMENT

„Ranieri i-a spus lui Mourinho să aibă grijă la viața normală a lui Mutu”

Ranieri a scris despre Mutu că este un jucător extraordinar, exponențial, exploziv, care poate rezolva orice partidă în câteva fracțiuni de secundă, dar atenție la viața normală! Ranieri știa de viața personală a lui Mutu și de asta m-a chemat Mourinho.

ADVERTISEMENT

Eram nervos că Mutu m-a chema tot timpul și nu simțeam atunci, că la câte am făcut pentru el, că nu mai pot. L-am trimis după pe Gică Popescu și pe Victor acolo.

Mourinho mi-a spus atunci să vin la Londra, ca să discutăm. Atunci l-am luat și pe Popescu cu mine. Mourinho mi-a zis ‘Giovanni, am 4 atacanți. Cei mai buni 2 vor juca, dar am nevoie și de ceilalți 2. Vreau să muncească Mutu, să uite de ce a fost până acum și să își vadă de treabă’. Ne-am dus la antrenamente, am luat masa cu el, ca după să plece în America.

ADVERTISEMENT

Au plecat în America, pe Mutu nu l-au băgat într-un amical. Atunci a plecat într-o seară, a venit pe la 23:00-01:00 acasă. S-au întors înapoi, au început meciurile amicale, mi se pare că și campionatul. Mutu nu joacă și mă cheamă din nou Mourinho. Mi-a spus ‘Giovanni, știi că sunt prietenul tău, dar eu sunt obligat să-l trimit la probe. Nu îl trimit singur, dar nu îl trimit singur’. A trimis 3 sau 4 la control.

„Clubul avea spioni angajați, de acolo veneau pozele cu Mutu! Doar el a ieșit pozitiv”

Au fost toți ca să facă probleme, la restul a ieșit negativ, doar că la Mutu a ieșit pozitiv. Mourinho nu a vrut să îl jignească și să îl trimită singur, pentru că el era jucătorul meu. Poate că și ei erau, doar că nu le-a ieșit pozitiv, doar lui Mutu i-a ieșit pozitiv.

(n.r. – Pozele cine ți le-a arătat?) Ranieri mi-a arătat pozele, iar Mourinho a avut pozele lăsate. Erau poze cu el la masă. A fost greșeala mea, pentru că eu am avut un om acolo, Tibi, doar că eu trebuia să rămân acolo. Trebuia atunci să angajez 4-5 persoane ca să stea cu Mutu, iar ele să-mi comunice tot.

Mi-am reproșat asta, că nu am stat lângă Mutu sau că nu am avut oameni, nu am avut inspirația să pun să stea cineva lângă el. (n.r. – Cine îl fotografia pe Mutu?) Clubul avea detectivi. Ranieri, când a auzit, s-a interesat și știa tot. De asta m-a chemat și Mourinho. Clubul punea întrebări și știa deja la ce locație se află Mutu. Erau detectivi privați și îl fotografiau.

Mutu a scăpat bine doar cu 7 luni suspendare, iar astea se datorează lui Dan Petrescu și lui frate-miu. Aveau pe cineva în comisia asta, pentru că Mutu putea să ia mult mai mult. După a reușit să-și relanseze și cariera. Putea să ia și 2 ani, și atunci era terminat, doar că 7 luni au trecut repede”, a declarat Giovanni Becali.