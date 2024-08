Dezvăluiri șocante despre un fost candidat PNL la Senatul României. ”M-a forțat să-mi scriu biletul de adio. Făcea ca lupul”

Irinel Caius Iliescu, candidat PNL la alegerile pentru Senatul României precum și la Primăria Sectorului 6, în perioada 2008-2009, a fost dat dispărut după ce a fost condamnat în dosarul în care a fost acuzat că și-a determinat iubita să se arunce de la etajul 15 al unui bloc din București. În mod miraculos, tânăra a supraviețuit și a povestit judecătorilor coșmarul prin care a trecut.

Caius Iliescu, prezentat în instanță drept fost candidat PNL la Senatul României

Întâmplarea s-a petrecut în anul 2016, când (în realitate era doar consilier juridic). La acea dată, Caius Iliescu deținea mai multe proprietăți, printre care o pensiune la munte și un vas de croazieră.

”Totodată, este menționat în mai multe articole de presă ca și candidat la alegerile pentru Senatul României din partea PNL, ca făcând parte din Masonerie și ocupând funcția de vicepreședinte interimar al unei organizații județene UNPR. Inculpatul se prezintă ca fiind avocat, deși nu are această calitate”, se arată în consultat de FANATIK.

Iliescu își alegea partenerele din rândul persoanelor cu o anumită vulnerabilitate (tinere venite din provincie sau mame singure), iar acestea erau atrase de ”latura intelectuală și enigmatică pe care o afișa”. La început se comporta frumos, iar după câteva luni le propunea să se mute împreună, apoi devenea brusc agresiv și începea să le agreseze verbal și fizic, să le amenințe și să le șantajeze.

Politicianul, acuzat de fosta iubită că a bătut-o și i-a luat proprietățile

Procurorii susțin că inculpatul ajungea să le controleze viața și activitatea profesională și să le facă dependente de el. De asemenea, el le spunea că lucrează pentru instituții de stat sau în serviciile secrete și că are mare influență.

”Toate aceste acțiuni le creau partenerelor de viață ale inculpatului convingerea că nu mai aveau nici o scăpare, prima soție a acestuia și persoana vătămată Bogdana I. încercând să se sinucidă în urma acestui comportament. Celelalte trei partenere identificate au reușit să se elibereze de sub controlul inculpatului cu ajutorul unor persoane apropiate (…). În cauză au fost identificate cinci persoane în raport cu care inculpatul a avut comportamentul descris mai sus”, se mai arată în dosar.

Victima PNL-istului a povestit că a trăit un adevărat coșmar în timpul relației de opt luni cu acesta. Ea a povestit că era bătută zilnic, lovită cu pumnii în zona capului, a pieptului sau a stomacului, trasă de păr, scuipată și sufocată cu perna. Ea spune că era monitorizată în permanență, că a i s-a pus un pistol la tâmplă și că a fost amenințată că atât ea cât și membrii familiei vor fi uciși.

Prin acte de constrângere, falsul avocat și-a convins partenera să-i transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor deținute și să-și amaneteze mașina, banii ajungând la el. Toate aceste acțiuni au adus-o pe femeie în situația de a se arunca de la fereastra dormitorului său din cadrul complexului Rin, la data de 17 noiembrie 2016.

Victimă: ”S-a năpustit asupra mea cu pumnii”

Prima bătaie a încasat-o la scurt timp după ce a acceptat să se mute în apartamentul lui, așa cum a susținut chiar ea în timpul procesului.

“Prima dată a fost agresiv cu mine la scurt timp după ce ne-am mutat împreună. În ziua respectivă, la inițiativa mea am fost la o degustare de vinuri în zona Cotroceni. Pe drum i-am povestit că patronul decedase cu puțin timp înainte, în timp ce făcea scubadiving.

În urma acestor dezvăluiri ale mele, în momentul în care am ajuns la restaurant, Caius a consumat excesiv vin, iar în acest context a abordat o chelneriță căreia i-a cerut insistent detalii cu privire la decesul patronului. Îi punea foarte multe întrebări ca la un interogatoriu, iar ulterior a devenit agresiv fizic cu aceasta, motiv pentru care m-am speriat, am luat un taxi și am venit singură acasă, fără să-i spun nimic lui Caius. Acesta a observat gestul meu, însă nu a încercat să mă oprească.

La scurt timp a venit și Caius acasă și a început să țipe la mine acuzându-mă că i-am stricat misiunea. Părea că a sunat pe cineva căruia i-a spus în timpul conversației “Nenorocita a stricat misiunea!”, iar după ce a încheiat conversația s-a năpustit asupra mea, m-a lovit cu pumnii în zona capului până am căzut pe canapea. A continuat să mă lovească și să mă strângă de gât cu ambele mâini, apoi a rupt o foaie de hârtie dintr-o agendă și m-a forțat să-mi scriu un bilet de adio cu textul ”Fără tine nu pot trăi. Dacă mă părăsești, mă arunc de la etaj”. M-am speriat foarte tare, totul părea ireal întrucât era prima oară când devenea agresiv.

Mi-a pus și o sticlă de vin la gură și efectiv m-a forțat să beau spunându-mi “Bea, fă!”. În continuare m-a amenințat că mă va arunca pe geam, iar în urma mea ar fi rămas acel bilet din care ar fi rezultat că am băut și m-am sinucis din dragoste. La un moment dat Caius s-a oprit brusc din agresiunile asupra mea, probabil și din cauza faptului că țipam și plângeam, și și-a schimbat total atitudinea în sensul că a deschis fereastra de la living, s-a urcat pe pervaz cu un picior în exterior și a început să țipe că se aruncă el”, a povestit femeia în instanță.

”M-a amenințat că-mi va introduce un baston cu electroșocuri în organul genital”

Victima susține că i-a spus de mai multe ori politicianului că dacă va continua cu acest tratament, ea va ajunge să-și dorească moartea, la fel ca prima soție a acestuia care, de asemenea, a încercat să se sinucidă. Rezultatul nu a fost cel scontat: în luna premergătoare tentativei de sinucidere, toate formele de agresiune fizică și psihică s-au intensificat, iar victimei i-a fost interzis total să mai comunice cu familia, fiind complet izolată.

“A doua zi, m-a luat cu el la munte și ne-am cazat la pensiunea La Cetate. Caius a consumat băuturi alcoolice pe toată durata drumului. Imediat ce am ajuns în cameră, acesta a reluat agresiunile asupra mea, m-a jignit, m-a trântit pe pat și mi-a pus perna pe față și o lua în mod repetat, fapt ce mi-a creat o stare de teroare. Ulterior mi-a cerut să mă îmbrac, să zâmbesc și să coborâm la cină ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat (…).

La Siliștea am avut parte de același tratament, Caius supunându-mă aproape permanent la agresiuni fizice și umilințe care m-au adus în pragul disperării. Astfel, acesta mă lovea cu pumnii și picioarele, mă scuipa, la un moment dat chiar amenințându-mă că îmi va introduce un baston cu electroșocuri în organul genital.

La mijlocul lunii octombrie m-a bătut foarte tare sub pretextul că o persoană foarte dragă lui a murit din cauza mea. M-a lovit peste tot cu pumnii, inclusiv în organele genitale, spunând-mi că vrea să se asigure că nu o să fac copii. În urma loviturilor aplicate mi s-a umflat foarte tare urechea, motiv pentru care m-a învățat să spun dacă vom merge la spital, că m-am împiedicat și ca am căzut pe scări. Până la urmă nu m-am mai dus la spital și doar mi-am cumpărat analgezice și antiinflamatoare de la farmacie”, a mai dezvăluit victima, care la data respectivă lucra pentru un cabinet de avocatură.

Metoda ”talibană” de tortură și lupul de la capătul firului

Procurorii care au instrumentat cazul spun că persoana vătămată era amenințată în mod frecvent cu un pistol și un cuțit. Ei spun că fostul PNL-ist o amenința cu ”metode de tortură talibane”, unul dintre ele fiind tăierea unui sân. La un moment dat, acesta a aruncat cu un cuțit în direcția ei, însă obiectul ascuțit s-a oprit în niște plase atârnate de terasă.

Declarațiile femeii au fost confirmate și de alte trei foste partenere ale bărbatului, care au recunoscut că au fost amenințate cu pistolul sau cu un cuțit. Una din fostele iubite le-a povestit anchetatorilor că a fost invitată la munte de Caius Iliescu, iar în timpul nopții, acesta a speriat-o de moarte.

”În cursul nopții am stat de vorbă, iar acesta mi-a spus că voi vedea niște chestii pe care nu le mai văzusem și că o să îmi arate cine este de fapt. Imediat, a stins lumina în cameră, s-a apropiat de mine, mi-a pus mâna pe spate, mi-a spus că el este lup, că într-o clipă poate să mă termine, dar îi este milă de mine că am un copil cu probleme.

În continuare, eu m-am speriat foarte tare, am vrut să plec, însă acesta mi-a spus că el a omorât o femeie în străinătate și nu am mai avut curajul să plec. Mi-a explicat că el este lup, iar în alte convorbiri telefonice ulterioare acesta făcea ca lupul”, a dezvăluit femeia, la audieri.

Fosta iubită: ”Am simțit un gol în stomac și mi-am dat drumul pe spate, pe geam”

Bogdana, femeia care s-a aruncat de la etaj, spune că ideea sinuciderii i-a venit la un moment dat, când PNL-istul a invitat-o pe malul unui lac și i-a explicat că a avut mare noroc că prietenii pe care-i mai invitase nu au venit, pentru că plănuia s-o ducă într-o pădure și să-i lase s-o violeze de față cu el.

Ulterior, după ce a forțat-o să-i treacă bunurile pe numele lui, tânăra a considerat că nu mai are pentru ce să trăiască și că a ajuns ”un mort neîngropat”.

“În aceste condiții, am simțit că viața mea nu mai are niciun sens fără libertate fizică și psihică, fără bunurile pentru care muncisem o viață atât eu cât și familia mea, considerând că eram ca un mort neîngropat și nu mai are niciun rost să trăiesc în continuare așa. Am simțit că singurul mod de a pune capăt acestui calvar era să mă arunc pe fereastră. Toată noaptea m-am gândit și am realizat că nu există o altă scăpare pentru mine din mâinile lui, astfel că dimineață, auzindu-l pe acesta în camera alăturată și imaginându-mi suferințele la care m-ar putea supune în continuare, am simțit un gol în stomac și mi-am dat drumul pe spate, pe geam”, a mai declarat femeia în instanță.

Fostul candidat PNL susține că se tratează de inimă, în Italia

În ciuda declarațiilor șocante făcute de partea vătămată, judecătorii l-au condamnat pe Irinel Caius Iliescu doar pentru șantaj, acesta urmând să-i plătească victimei și daune morale în valoare de 300.000 de euro. În ceea ce privește infracțiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii, judecătorii au considerat că s-a împlinit termenul de prescripție.

La data de 26 iulie 2027, polițiștii au mers acasă la politician, însă au constatat că acesta nu se mai afla la domiciliu, așa că l-au dat în urmărire generală. El trebuie să execute o sentință de patru ani și jumătate de închisoare. Într-o postare pe pagina de Facebook, fostul politician spune că se află la o clinică din Italia, unde se tratează de inimă. El spune că este o victimă a ”binomului” Coldea-Kovesi, urmând ca în perioada următoare să revină cu dezvăluiri care să-i dovedească nevinovăția. De asemenea, el și-a acuzat fostele partenere că au mințit în instanță, precum și în presă, cu scopul de a-l compromite.