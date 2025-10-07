Dezvăluiri șocante din Ucraina: „Blănuță a vrut să plece de la Dinamo Kiev!”. De ce a rămas atacantul român la echipă

, formație care a plătit peste 2 milioane de euro celor de la FC U Craiova în schimbul său. Din nefericire pentru atacantul român, . Conform unui jurnalist din Ucraina, atacantul și-ar fi dorit să părăsească echipa.

Vladislav Blănuță a vrut să plece de la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuţă se află într-o situație foarte dificilă la Dinamo Kiev, unde fanii îl atacă meci de meci din cauza unor postări pro-ruse făcute în trecut pe rețelele sociale. Conform presei din Ucraina, fotbalistul și-ar fi dorit să părăsească echipa la scurt timp după izbucnirea scandalului.

„Blănuță a fost huiduit încă din start de o parte dintre fani. Fotbalistul, care a scris mai multe lucruri pe rețelele sociale despre Ucraina și Rusia înainte de a semna cu Dinamo Kiev, a fost supus unei presiuni incredibile. Știu că după primul val de ură împotriva sa, a luat serios în considerare să plece de la Dinamo”, a afirmat jurnalistul Roman Bebekh pentru UPL TV, citat de .

De ce nu a putut Vladislav Blănuță să o părăsească pe Dinamo Kiev

Presa din Ucraina a dezvăluit că o plecare a lui Blănuță de la Dinamo Kiev nu a fost posibilă, deoarece în acea situație FC U Craiova ar fi trebuit să înapoieze suma primită în schimbul fotbalistului. „Totul fusese deja semnat, iar o plecare a lui ar fi fost imposibilă fără pierderi pentru fostul lui club. Iar clubul nu a dorit să înapoieze toată suma”, susține jurnalistul.

Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță în primele 6 meciuri la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a debutat la Dinamo Kiev în partida cu Obolon, disputată pe 13 septembrie, iar de atunci a jucat în fiecare meci al echipei, fiind chiar titular în două rânduri. Din nefericire pentru atacantul român, acesta nu a reușit să răsplătească încrederea antrenorului Oleksandr Shovkovskyi.

Blănuță nu a înscris niciun gol și nu a oferit vreo pasă decisivă, însă a ieșit în evidență într-un mod negativ. . Aceea a fost însă ultima victorie a lui Dinamo Kiev, deoarece în ultimele patru partide, formația din capitala Ucrainei a înregistrat trei remize, toate în campionat, și un eșec cu 0-2 contra lui Crystal Palace în Conference League.

