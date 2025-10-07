Sport

Dezvăluiri șocante din Ucraina: „Blănuță a vrut să plece de la Dinamo Kiev!”. De ce a rămas atacantul român la echipă

Vladislav Blănuță și-a dorit să plece de la Dinamo Kiev după ce a fost atacat de suporteri, conform presei din Ucraina. De ce nu a fost posibil ca atacantul să părăsească echipa.
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 08:30
Dezvaluiri socante din Ucraina Blanuta a vrut sa plece de la Dinamo Kiev De ce a ramas atacantul roman la echipa
ULTIMA ORĂ
Vladislav Blănuță și-a dorit să plece de la Dinamo Kiev. FOTO: Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță s-a transferat în acest an la Dinamo Kiev, formație care a plătit peste 2 milioane de euro celor de la FC U Craiova în schimbul său. Din nefericire pentru atacantul român, acesta a fost atacat dur de suporterii noului club din cauza unor postări făcute pe rețelele sociale. Conform unui jurnalist din Ucraina, atacantul și-ar fi dorit să părăsească echipa.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță a vrut să plece de la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuţă se află într-o situație foarte dificilă la Dinamo Kiev, unde fanii îl atacă meci de meci din cauza unor postări pro-ruse făcute în trecut pe rețelele sociale. Conform presei din Ucraina, fotbalistul și-ar fi dorit să părăsească echipa la scurt timp după izbucnirea scandalului.

„Blănuță a fost huiduit încă din start de o parte dintre fani. Fotbalistul, care a scris mai multe lucruri pe rețelele sociale despre Ucraina și Rusia înainte de a semna cu Dinamo Kiev, a fost supus unei presiuni incredibile. Știu că după primul val de ură împotriva sa, a luat serios în considerare să plece de la Dinamo”, a afirmat jurnalistul Roman Bebekh pentru UPL TV, citat de football24.ua.

ADVERTISEMENT

De ce nu a putut Vladislav Blănuță să o părăsească pe Dinamo Kiev

Presa din Ucraina a dezvăluit că o plecare a lui Blănuță de la Dinamo Kiev nu a fost posibilă, deoarece în acea situație FC U Craiova ar fi trebuit să înapoieze suma primită în schimbul fotbalistului. „Totul fusese deja semnat, iar o plecare a lui ar fi fost imposibilă fără pierderi pentru fostul lui club. Iar clubul nu a dorit să înapoieze toată suma”, susține jurnalistul.

Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță în primele 6 meciuri la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a debutat la Dinamo Kiev în partida cu Obolon, disputată pe 13 septembrie, iar de atunci a jucat în fiecare meci al echipei, fiind chiar titular în două rânduri. Din nefericire pentru atacantul român, acesta nu a reușit să răsplătească încrederea antrenorului Oleksandr Shovkovskyi.

ADVERTISEMENT
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Digi24.ro
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

Blănuță nu a înscris niciun gol și nu a oferit vreo pasă decisivă, însă a ieșit în evidență într-un mod negativ. În partida din Cupa Ucrainei contra celor de la Oleksandriya, câștigată cu 2-1, Blănuță și-a trimis balonul în proprie poartă. Aceea a fost însă ultima victorie a lui Dinamo Kiev, deoarece în ultimele patru partide, formația din capitala Ucrainei a înregistrat trei remize, toate în campionat, și un eșec cu 0-2 contra lui Crystal Palace în Conference League.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digisport.ro
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
  • 2 milioane de euro este cota actuală a lui Vladislav Blănuță
  • 7 partide are atacantul la naționala U21 a României, fără să marcheze vreun gol
Antrenorul unei super-puteri din fotbalul mondial este bolnav de cancer. A ajuns de...
Fanatik
Antrenorul unei super-puteri din fotbalul mondial este bolnav de cancer. A ajuns de trei ori la spital în ultima lună, dar nu renunță
Adrian Mutu l-a pus la punct pe Alex Dobre, după ce rapidistul, proaspăt...
Fanatik
Adrian Mutu l-a pus la punct pe Alex Dobre, după ce rapidistul, proaspăt împăcat cu galeria, a înjurat Dinamo: „Nu ești un Săpunaru sau Șumudică. Mi se pare cam mult”
Alertă în fotbalul mondial! Cazul lui Lamine Yamal atrage atenția asupra unei direcții...
Fanatik
Alertă în fotbalul mondial! Cazul lui Lamine Yamal atrage atenția asupra unei direcții distrugătoare pentru vedetele de zeci de milioane de euro
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Nu te lua după ce zice Șucu, e o minciună totală! Eu am...
iamsport.ro
'Nu te lua după ce zice Șucu, e o minciună totală! Eu am rămas șocat când a venit la Naum, omul era avion, acum e rată între comune'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!