Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de zile!”

Ionel Dănciulescu a avut nevoie de o lungă perioadă de timp pentru a fi acceptat de suporteri, iar Ionel Culina a povestit la ”FANATIK Dinamo” cum atacantul era protejat cu pistolul pentru a nu fi linșat la antrenamente.

Ionel Dănciulescu, apărat cu pistolul de fanii lui Dinamo

Fostul ofițer de presă al ”câinilor” și-a amintit de primul derby cu Steaua din postura de angajat al clubului Dinamo și a vorbit despre tratamentul inuman la care a fost supus Ionel Dănciulescu după transferul din Ghencea.

”Țin minte primul derby la fel de bine cum îl ține și Tibi Lung. După meci Pițurcă a refuzat să mai vină la conferință și a venit Fane Iovan. Deschide scorul Steaua la poarta spre PCH, gol Ciocoiu.

1-1 la poarta din dreapta Florentin Petre, dar înainte a ratat Lupescu penalty, a apărat Tibi Lung. A vrut să centreze Petre, nici el nu știe ce a vrut să facă, și a băgat mingea în poartă. 2-1 pentru Steaua, dă Dănciulescu în stilul lui. Din 214 goluri, 100 le-a înțepat.

Au trecut atâția ani, am crescut cu ei, ne bucuram, plângeam împreună, râdeam, ieșeam împreună, au fost momente superbe. Este un film în 2025 superb făcut pentru ‘Il Fenomeno’ (n.r. – Adrian Mutu), dacă regizorul ar fi inspirat anul viitor ar face un film cu Dănciulescu, pentru că Dănciulescu în fotbalul românesc este subiect de film.

A fost un om terorizat la Dinamo. Ăsta este cuvântul. El a cedat total când a plonjat cu mașina în Dâmbovița. Ăla a fost momentul în care nu a mai rezistat din punct de vedere psihic la tratamentul la care a fost suspus de tot ce înseamnă suflarea dinamovistă, indiferent că era peluzar, că stătea la Tribuna 2 sau la Tribuna 1”, a declarat Ionel Culina, la .

Șoferul ”Tyson” a scos pistolul la suporterii recalcitranți

Apoi, a povestit cum fostul șofer de autocar de la Dinamo, Costel Ologu, alias ”Tyson”, îl aducea cu mașina personală pe Dănciulescu la antrenamente și îl apăra cu pistolul de .

”La un moment dat, Danciu nici nu mai avea curaj să vină la echipă. El duminica, pe Ștefan cel Mare, dădea unul, două goluri, decidea un meci, o victorie și la final stătea ascuns pe tunel, nu avea curaj să iasă să se bucure. Îl înjurau, plângea în vestiar, aștepta să se elibereze stadionul, să plece toți spectatorii și pleca și el ultimul.

El nu avea curaj să vină la antrenament. Șoferul nostru, Tyson, se ducea cu mașina personală, îl lua pe Danciu de acasă, venea cu el în Ștefan cel Mare la antrenament. Suporterii erau la Tribuna 2, la vestiare, Tyson se dădea jos și scotea pistolul pentru cei care veneau până aproape de mașină să-l scuipe, să-l bruscheze.

Deja suporterii începuseră să vorbească între ei: ‘Bă, nu vă mai duceți pe acolo pentru că ăla e nebun, ăla are pistol, are bâte în mașină’. A fost terorizat, așa a plonjat în Dâmbovița când putea să fie finalul lui”, a spus el.

Unde s-a produs împăcarea lui Dănciulescu cu suporterii lui Dinamo

Invitatul special al emisiunii ”FANATIK Dinamo” a rememorat momentul în care Ionel Dănciulescu a marcat un gol într-un derby cu Steaua și a deschis drumul spre o relație mai bună cu fanii.

”Momentul de răscruce ca atacant la Dinamo a fost în momentul în care la un derby, penalty Dinamo și s-a hotărât să bată el împotriva Stelei. Am pierdut în acel meci, dar el a transformat penalty-ul. A bătut atât de prost, de frică a dat mai mult în pământ, a dat aproape pe mijlocul porții, dar a dat gol.

Și în momentul ăla, faptul că a dat gol împotriva marilor rivali de la Steaua a șters cu buretele tot ce s-a întâmplat ani de zile. Știți câte goluri a dat Danciu până s-a împăcat cu galeria? Cred că sunt 50 de goluri pentru Dinamo și tot era în conflict, nu-l acceptau. Dădea goluri cu echipe importante, dădea goluri în Europa, dar nu conta”, a afirmat ”Johnny” Culina.

Cum a ajuns Dănciulescu de la Steaua la Dinamo

Fostul ofițer de presă din Ștefan cel Mare a explicat că transferul lui Ionel Dănciulescu de la Steaua la Dinamo a fost posibil din cauza unui conflict între atacant și Victor Pițurcă, cel care era antrenor în acea vreme la formația din Ghencea.

”Venirea lui Danciu face parte tot dintr-o strategie a acționarilor de la vremea respectivă, pentru că au simțit miros de fotbalist de valoare. (n.r. – Dinamo l-a avut în curte) El și cu Coporan au plecat cu Marian Bondrea în Turcia, n-au rezistat decât 6 luni.

L-au dat afară pe Bondrea, el și Coporan rămăseseră pe acolo, s-au întors în țară, dar Dinamo nu mai avea bani pentru ei. Putea să-i reprimească, dar nu avea bani să le dea. I-a luat Steaua la pachet și așa s-a scris istoria.

Dinamo l-a luat de la Steaua pentru că Dănciulescu intrase într-un conflict cu Pițurcă și nu mai juca la Steaua. Conflictul escaladase și dovada e că Pițurcă ajunsese selecționer la echipa națională, dar nu l-a convocat niciodată pe Dănciulescu deși a fost fotbalistul anului, golgheter de două ori. A mai prins echipa națională cu Răzvan Lucescu.

Dacă ar fi inspirat regizorul, ar face fără probleme un film care ar fi excelent pentru noile generații de tineri care se apucă de fotbal, să vadă prin ce a trecut Dănciulescu și drumul de la agonie la extaz. A reușit până la urmă și pentru că a știu și ce vrea”, a precizat Ionel Culina, la ”FANATIK Dinamo”.