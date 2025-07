Dezvăluiri șocante după 25 de ani despre moartea lui Cătălin Hîldan: „Toată viața o să-mi reproșez lucrul ăsta!”

Cristi Hîldan a rememorat ultimele zile din . Cum a ratat să îl vadă pentru ultima dată și cum a aflat familia vestea îngrozitoare.

Cristi Hîldan a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele zile din viața lui Cătălin Hîldan: „L-am întrebat dacă e obosit”

Cristi Coste a subliniat ritmul infernal la care a supus „Unicul Căpitan” în decurs de mai puțin de o săptămână: „Când s-a întâmplat nenorocirea cu Cătălin, Dinamo jucase 4 meciuri în 5 zile. Dinamo – Petrolul s-a jucat în campionat pe 1 octombrie. Peste două zile, pe 3 octombrie, s-a jucat un amical, Dinamo – Poiana Câmpina.

A doua zi, pe 4 octombrie, amical Dinamo cu Aro Câmpulung și pe 5 octombrie este ziua fatidică, acel meci la Oltenița în care lui Cătălin i s-a făcut rău și nu a mai putut fi salvat. Atâtea meciuri în 4 zile în condițiile în care el nu avusese de vreo 2 ani o vacanță și o relaxare așa cum trebuie. Pur și simplu era supraîncărcat. Jucase și la Dinamo, la echipa națională, la Europeanul de tineret în 1998”.

Cristi Hîldan își aduce aminte perfect discuția cu fratele său: „Mi s-a părut că e foarte mult și l-am întrebat dacă e obosit. Mi-a spus tot timpul că nu e. El avea tot timpul o capacitate foarte mare de efort. Nu avea vitează foarte mare, dar putea să alerge non stop. Și am crezut că ăsta e un dar al lui.

Și l-am întrebat: ‘Nu vrei să te oprești și tu să iei o pauză? Vorbește și tu cu antrenorii că în iarnă ai fost în cantonament cu echipa națională, după care ai rămas în cantonament în Cipru cu Dinamo, acuma vara la fel și cu doi ani în urmă la fel. Trebuie neapărat să iei și tu o pauză’”, .

Cristi Hîldan, ultima conversarație cu fratele său, Cătălin Hîldan: „N-am nicio problemă!”

Cătălin Hîldan a refuzat sub orice formă să o lase mai ușor: „’Nu că mă simt bine. N-am nicio problemă’. El era genul de sportiv care nu bea. Nu a pus alcool în gură și nu știa ce înseamnă. Nu fuma și nu pierdea nopți. Nu îi plăcea. Nu existau pentru el discotecile și barurile.

Cu două zile înainte să se întâmple mi-a dat telefon. L-am întrebat ce face și mi-a spus că îl durea genunchiul. Și i-am zis: ‘Nu vrei să iei și tu o pauză? Doar sunt meciuri amicale și ai jucat deja trei în trei zile’.

Era pauza pentru meciurile echipei naționale, mulți accidentați, plus că fusese și meciul cu Petrolul pe care îl pierduseră cu 2-3 și erau destul de tulburi apele la Dinamo. ‘Păi și cine vrei să joace, frate?’”, i-a răspuns Cătălin Hîldan.

A refuzat schimbarea în ultimul meci de la Olteniță: „Mai lasă-mă, nea Cornele! Mai lasă-mă puțin!”

Cristi Coste a mai adus în discuție un amănunt important care i-ar fi putut salva viața fotbalistului: „Știu că au fost niște discuții că trebuia Dinamo să joace un amical la Dunărea Călărași, dar era campanie electorală în zonă și s-a mers la Oltenița”.

Cătălin Hîldan nu a vrut nici în ruptul capului să părăsească terenul, deși era la patrulea meci jucat în 5 zile: „Cornel Țălnar l-a rugat de trei ori pe Cătălin. O dată să nu joace, înainte de meci, o dată i-a spus la pauză când n-a vrut să iasă și încă o dată în minutul 70 când a trimis pe cineva la încălzire. N-a venit nici atunci.

M-am întâlnit cu nea Cornel și mi-a spus după mult timp: ‘Băi, Cătă, ieși afară!’. Mereu îmi spune când ne întâlnim. ‘Mai lasă-mă, nea Cornele! Mai lasă-mă puțin!’. Iubea ce făcea și de-aia nu accepta niciodată”.

De fiecare dată când Dinamo pierdea, era o adevărată tragedie pentru Cătălin Hîldan: „Doamne, mi-aduc aminte când pierdea câte un meci, mai ales cu Steaua. Eram singurul care intra la el în casă. În rest nu vorbea cu nimeni până la următorul meci. Vedea meciul, punea caseta și înainte și înapoi și îl întorcea pe toate fețele: ‘Și aici trebuia să fac asta, și aici trebuia să fac asta…’”.

Salvarea și calea ferată care a făcut diferența între viață și moarte: „A stat 8-10 minute acolo”

Cătălin Hîldan a avut un ghinion teribil după s-a prăbușit pe gazon la Oltenița: „La teren a venit o salvare care era nedodată, care avea doar targă. L-a luat de la teren să îl ducă la spitalul din Oltenița și a trecut un tren marfar. Cred că a stat 8-10 minute acolo.

Eu când merg acum spre Brănești o iau pe Cheiul Dâmboviței și la capăt e o cale ferată. Eu l-am prins de vreo 2-3 ori și de fiecare dată mă uit cât de încet trece. Îmi zboară mereu gândul la trenul ăla și de atunci am o fobie de trenuri, mai ales la marfar”.

Marin Hîldan nu rata niciun meci al lui Dinamo, însă a lipsit chiar de la ultimul al fiului său: „Este singurul meci la care tata n-a fost. La Oltenița. El n-a pierdut niciun meci. A zis că nu se duce. Mereu îmi spunea. S-a dus la pește la Brănești. Mama i-a spus: ‘Nu te duci la meci?’. ‘Nu, nu, e meci ușor. Lasă, că am fost la astea două, mă duc și eu la pește’”.

Cum a aflat familia vestea tulburătoare: „Era pe jos. Am crezut că a dat mașina peste el”

Cristi Hîldan își aduce aminte cu ochii în lacrimi cum a aflat de trecerea în neființă a fratelui său: „Și când s-a întâmplat cu Cătălin eu m-am dus să îl iau pe tata de la pește, neștiind ce s-a întâmplat. El a plecat cu bicicleta înaintea mea, iar eu am prins din nou tren la bariera de la Brănești. El a trecut înainte cu bicicleta. Și când am ajuns acasă am văzut bicicleta jos, am crezut că l-a lovit mașina. El era pe jos, aflase. I-a spus mama”.

Fratele lui Cătălin Hîldan are un mare regret: „Toată viața o să-mi reproșez chestia asta. Când au plecat la Oltenița, ei erau cu autocarul sus, la bazinul de polo, mâncau de prânz și plecau la meci. Îmi aduc aminte perfect. M-am uitat la autocar și zic: ‘să intru și eu în restaurant să îi zic și eu salut, să vorbesc cu el să văd ce face?’.

Avusesem și antrenament, însă la sfârșitul săptămânii aveam meci cu Suceava și zic hai să trec să îl salut. Era autocarul, doar trecem pe lângă el. Și zic: ‘Bă, nu mă duc să-l deranjez. Lasă că vorbesc deseară cu el’. Mereu îmi pare rău”.

Ultima întâlnire între cei doi frați: „Era așa trist”

Cristi Hîldan a povestit și cum a decurs ultima întâlnire cu Cătălin Hîldan: „În schimb luni, cu trei zile înainte, eu plecam la antrenament și de multe ori ne întâlneam la antrenamente. Vestiarul nostru era la fostul teren de handbal de bitum, unde este acum bazinul de înot. El venea în parcare și avea un singur loc unde lăsa mașina tot timpul. Cum intri în parcarea de fotbal, primul loc în dreapta. Mai departe. Acolo era locul lui. Toți parcau în fața vestiarului.

Eu mă uitam dacă era mașina lui acolo și mă duceam să stăm de vorbă. Atunci erau niște militari în termen și a venit unul dintre băieți: ‘Uite, a venit fratele tău, du-te să discuți cu el’. A fost ultima discuție după meciul cu Petrolul, luni dimineață.

Parcă și acum îl văd. Avea o geacă de piele și era răcoare afară, cu soare. M-am dus și își ținea geaca: ‘Ce-i frate?’. ‘Sunt supărat, am pierdut, cred că-l dă pe Mister afară și îmi pare rău’. Era așa trist. A fost ultima oară când am vorbit față în față cu el”.

„Mama a fugit în spatele curții. Știu că mi s-a făcut rău”

Cristi Hîldan a continuat firul întâmplărilor: „Am vorbit marți la telefon cu el. M-a sunat pe mine, dar greșise numărul de telefon. El își schimbase numărul și eu nu îl aveam. Acuma numărul lui de telefon l-a luat soția mea și așa a rămas.

Răducioiu m-a sunat: ‘Cătăline, ce faci?’. ‘Zic nu, sunt Cristi, fratele lui’. Și i-am dat numărul de telefon. Aia a fost miercuri seară. Cătălin l-a sunat pe Mister să îi spună că îi pare rău, că poate e și vina lui. Poți să îl întrebi.

Mama cred că a fugit săraca în partea din spate a curții. Știu că m-am dus și am văzut-o foarte albă la față și tremura foarte tare. A sunat cineva acasă, dar nu-mi aduc aminte cine. Știu că mie mi s-a făcut rău”.