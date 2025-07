Dezvăluiri şocante după Csikszereda – Dinamo 2-2: „Am văzut copii afectaţi de spray-uri lacrimogene!”

A doua zi, la doar câteva ore după terminarea partidei , Andrei Nicolescu a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA. Președintele roș-albilor a făcut

Csikszereda – Dinamo 2-2 a fost un meci cu de toate nu doar pe teren, ci și în afara lui. Andrei Nicolescu a dat detalii uluitoare din mijlocul conflictului.

„S-au inflamat spiritele în minutul 30 și, în semn de solidaritate cu cei care având bilete valabile nu au reușit să intre, restul suporterilor au ieșit. Asta e o poveste tristă cu privire la organizare și modul în care sunt tratați oficialii unor cluburi care ar trebui să poarte respectul unii față de ceilalți.

Este un lucru pe care l-am spus oficialilor de la Csikszereda, am vorbit cu Robert Ilyeș și i-am transmis felicitările mele pentru tot ce a făcut cu echipa lui și asta puteți să confirmați. Nu am avut un dialog cu absolut nimeni dintre jucătorii lui Csikszereda, sub nicio formă, tot ce se propagă în media acum e fals. Tot ce am spus a fost că e o rușine de organizare”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Modul de organizare e o rușine” / „E prea multă sensibilitate”

„(n.r. – Ce a apărut în presă că ați strigat pe culoare ‘Rușine’ e o exagerare totală?) Este o minciună. Am vorbit cu un oficial de la Csikszereda și am spus de față cu reprezentanții media de acolo că modul de organizare e o rușine.

Îmi pare rău să o spun și că acest lucru nu va trece fără să fie sesizat de către noi la toate forurile competente. Chiar acum căutăm să vedem cine, cum, poate răspunde la ce s-a întâmplat aici și modul cu reacredință cum s-a organizat totul aici.

(n.r. – Ați simțit ostilitate plecând de la acțiunile provocatoare ale firmei de pază? Ați simțit o ostilitate contra lui Dinamo sau contra românilor?) Nu, nu. E un mod de organizare acolo care vine dintr-o altă etapă. Nu e neapărat provocare pentru Dinamo. Eu cred că toate echipele care vor juca acolo vor avea probleme cu suporterii propri.

Acolo se creează o discriminare negativă care e exagerată. Toată lumea e foarte atentă la orice ar putea cumva să pară că poate aduce atingere acestei minorități și e mult prea multă sensibilitate. Singurul lucru pe care l-am discutat și cu reprezentantul LPF și cu observatorul de joc, am dorit ca aprecierile la gesturile pe care le face o galerie sau alta să fie cu aceeași măsură, pentru că toți ne dorim ca jocul să se dispute pe teren”, a continuat președintele dinamovist.

„Acest gest e revoltător”

Nicolescu a povestit când și de ce a început bătaia dintre jandarmi și suporterii lui Dinamo. „(n.r. – Când au cedat nervii?) În momentul în care oficialul de la Csikszereda s-a dus și atras de banner. În istoria suporterilor lui Dinamo, acest gest e revoltător. Am mai avut un eveniment recent foarte dur care a pornit de la un gest similar. Un steag furat de către un reprezentant al altei galerii. Episodul cu acel oficial a inflamat complet lucrurile, care erau deja tensionate”.

„Cineva minte”

Andrei Nicolescu i-a răspuns lui Dan Iamandi, șeful Jandarmeriei Harghita, care a acuzat-o pe Dinamo că a premeditat acest haos.

„Noi nu aveam cum să premedităm nimic. Eram acolo cu 40 de minute înainte și nu ne-au dat drumul decât cu 5 minute înainte de începerea meciului. Lucrul ăsta nu aveam cum sa îl premedităm noi și de aici a plecat toată dezorganizarea. Eu am avut un dialog civilizat cu dânsul. Din păcate, unul dintre reprezentanți, fie dânsul sau reprezentantul firmei de pază minte.

Firma de pază dacă vedea că un om are bilete în altă parte și nu poate să intre pe acolo, îl trimitea să intre la poarta cealaltă. Dacă ei i-au lăsat să intre pe unii care nu trebuiau să intre pe acolo, nu e vina suporterului dinamovist. Ei trebuiau să le interzică acelor suporteri care nu aveau bilete în acea zonă să nu intre”, a transmis Nicolescu.

„Au fost afectați și copiii”

Președintele lui Dinamo a povestit că și copiii au avut de suferit în haosul de la Miercurea Ciuc. „Eu personal am văzut că au fost mulți copii în galerie. În mod clar în momentul în care s-a dat cu spray acolo au fost afectați și copiii. Aici e o problemă de comunicare a firmei de pază. Dacă ea nu poate interveni și să stăpânească și există agresivitate ridicată cere jandarmeriei să intervină. Dar dacă aceste informații nu sunt corecte… Ce să facem? A fost o reacredință de gestionare a suporterului dinamovist la acest meci.

(n.r. – Ați avut probleme cu integritatea?) Nu, nu. Să nu exagerăm, Singurul lucru care a fost ca o lipsă de respect a fost că mai sunt și invitați ai clubului Dinamo,că nu sunt doar oficiali, să fie trimiși la tribuna a 2-a… E o lipsă totală de respect”, a conchis oficialul „câinilor”.