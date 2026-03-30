Dezvăluiri șocante! Fostul căpitan de la Galatasaray l-a bătut în timpul antrenamentului, apoi l-a amenințat cu un cuțit în vestiar

Birkir Bjarnason (38 de ani), un fost jucător de fotbal islandez retras din activitate la finalul sezonului precedent, a povestit un episod mai puțin fericit pe care l-a trăit în cariera sa. Acesta a declarat că în 2022, pe vremea când evolua pentru Adana Demirspor, a fost implicat într-o altercație cu marocanul Younès Belhanda (36 de ani) în timpul unui antrenament. Fostul fotbalist de la Galatasaray l-a bătut pe islandez, iar mai apoi, l-a așteptat cu un cuțit în vestiar.
Fostul mijlocaș islandez a povestit episodul șocant într-un interviu acordat presei locale. Evenimentul a avut loc cu cinci zile înainte de startul stagiunii 2022/2023, când Belhanda abia semnase cu Adana Demirspor, fiind transferat de la Galatasaray, echipă la care a fost și căpitan. La vremea respectivă, antrenorul celor de la Adana era nimeni altul decât Vincenzo Montella, actualul selecționer al naționalei Turciei.
„Cu cinci zile înainte de primul meci al sezonului 2022/23, în timpul unui antrenament de cinci contra cinci, el (n.r – Belhanda) a câștigat mingea, s-a îndepărtat de mine și a fost faultat de un alt coleg. S-a ridicat imediat, nu a acuzat nicio problemă, așa că am continuat să-l presez. Ulterior, el s-a întors și m-a lovit în zona inghinală, apoi mi-a aplicat o lovitură puternică în bărbie și am căzut pe jos. M-am ridicat imediat să-l lovesc înapoi, dar ceilalți jucători ne-au despărțit. Antrenorul Montella s-a prefăcut că nu s-a întâmplat nimic.
Belhanda nu a mai intrat pe teren, a rămas pe bancă, iar noi am continuat antrenamentul. Vicepreședintele clubului a venit la mine și și-a cerut scuze în numele lui. I-am spus că nu mă simt bine și că la următorul antrenament o să îi rup picioarele (n.r – lui Belhanda). Când ne-am întors în vestiar, la finalul antrenamentului respectiv, Younès mă aștepta cu un cuțit în mână, având o privire ciudată. Am început să-mi fac griji că m-ar putea ataca, dar lucrurile s-au calmat într-un final. Și-a cerut scuze, dar nu am vrut să vorbesc cu el”, a declarat Bjarnason.
De-a lungul carierei sale, Belhanda a îmbrăcat tricoul unor echipe importante din Europa, precum Galatasaray, Schalke 04, Nice, Montpellier sau Dynamo Kiev. Cea mai importantă perioadă a petrecut-o însă la Istanbul, între 2017 și 2022, timp în care a strâns nu mai puțin de 131 de meciuri în toate competițiile și în care a reușit să-și treacă în palmares patru trofee (două campionate, o cupă și o supercupă ale Turciei). De asemenea, acesta a fost și căpitanul grupării de pe Ali Sami Yen în ultimele două sezoane.
Cel mai prestigios titlu din CV-ul său este însă trofeul de campion în Ligue 1, cucerit alături de Montpellier în stagiunea 2011/2012. În plus, acesta a mai câștigat patru trofee și în Ucraina, alături de Dynamo Kiev (două campionate și două cupe). În cadrul primei reprezentative a Marocului, Belhanda a strâns 59 de meciuri și a marcat 5 goluri. S-a retras din echipa națională la finalul anului 2022, după Cupa Mondială din Qatar, acolo unde „Leii din Atlas” au realizat cea mai mare performanță din istoria țării, clasându-se pe locul 4. În prezent, ajuns la 36 de ani, Belhanda evoluează la Al-Sailiya SC, un club din primul eșalon al fotbalului qatarez.