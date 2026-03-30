Dezvăluiri șocante! Fostul căpitan de la Galatasaray l-a bătut în timpul antrenamentului, apoi l-a amenințat cu un cuțit în vestiar

Birkir Bjarnason (38 de ani), un fost jucător de fotbal islandez retras din activitate la finalul sezonului precedent, a povestit un episod mai puțin fericit pe care l-a trăit în cariera sa. Acesta a declarat că în 2022, pe vremea când evolua pentru Adana Demirspor, a fost implicat într-o altercație cu marocanul Younès Belhanda (36 de ani) în timpul unui antrenament. Fostul fotbalist de la Galatasaray l-a bătut pe islandez, iar mai apoi, l-a așteptat cu un cuțit în vestiar.

Birkir Bjarnason, bătut și amenințat cu un cuțit în vestiar de Younès Belhanda!

Fostul mijlocaș islandez a povestit episodul șocant într-un interviu acordat presei locale. Evenimentul a avut loc cu cinci zile înainte de startul stagiunii 2022/2023, când Belhanda abia semnase cu Adana Demirspor, fiind transferat de la Galatasaray, echipă la care a fost și căpitan. La vremea respectivă, antrenorul celor de la Adana era nimeni altul decât , actualul selecționer al naționalei Turciei.

„Cu cinci zile înainte de primul meci al sezonului 2022/23, în timpul unui antrenament de cinci contra cinci, el (n.r – Belhanda) a câștigat mingea, s-a îndepărtat de mine și a fost faultat de un alt coleg. S-a ridicat imediat, nu a acuzat nicio problemă, așa că am continuat să-l presez. Ulterior, el s-a întors și m-a lovit în zona inghinală, apoi mi-a aplicat o lovitură puternică în bărbie și am căzut pe jos. M-am ridicat imediat să-l lovesc înapoi, dar ceilalți jucători ne-au despărțit. Antrenorul Montella s-a prefăcut că nu s-a întâmplat nimic.

Belhanda nu a mai intrat pe teren, a rămas pe bancă, iar noi am continuat antrenamentul. Vicepreședintele clubului a venit la mine și și-a cerut scuze în numele lui. I-am spus că nu mă simt bine și că la următorul antrenament o să îi rup picioarele (n.r – lui Belhanda). Când ne-am întors în vestiar, la finalul antrenamentului respectiv, Younès mă aștepta cu un cuțit în mână, având o privire ciudată. Am început să-mi fac griji că m-ar putea ataca, dar lucrurile s-au calmat într-un final. Și-a cerut scuze, dar nu am vrut să vorbesc cu el”, a declarat Bjarnason.

Younès Belhanda a strâns peste 100 de meciuri în tricoul lui Galatasaray

De-a lungul carierei sale, Belhanda a îmbrăcat tricoul unor echipe importante din Europa, precum , Schalke 04, Nice, Montpellier sau Dynamo Kiev. Cea mai importantă perioadă a petrecut-o însă la Istanbul, între 2017 și 2022, timp în care a strâns nu mai puțin de 131 de meciuri în toate competițiile și în care a reușit să-și treacă în palmares patru trofee (două campionate, o cupă și o supercupă ale Turciei). De asemenea, acesta a fost și căpitanul grupării de pe Ali Sami Yen în ultimele două sezoane.

Cel mai prestigios titlu din CV-ul său este însă trofeul de campion în Ligue 1, cucerit alături de Montpellier în stagiunea 2011/2012. În plus, acesta a mai câștigat patru trofee și în Ucraina, alături de Dynamo Kiev (două campionate și două cupe). În cadrul primei reprezentative a Marocului, Belhanda a strâns 59 de meciuri și a marcat 5 goluri. S-a retras din echipa națională la finalul anului 2022, după Cupa Mondială din Qatar, acolo unde „Leii din Atlas” au realizat cea mai mare performanță din istoria țării, clasându-se pe locul 4. În prezent, ajuns la 36 de ani, Belhanda evoluează la Al-Sailiya SC, un club din primul eșalon al fotbalului qatarez.