Dezvăluiri șocante la Fanatik SuperLiga: “Dispare fotbalul românesc, Mititelu n-a înțeles nimic!”

Fotbalul românesc are probleme mari și de această dată nu sunt unele sportive. , patronul celor de la FCU Craiova, care susține că Federația Română de Fotbal funcționează în ilegalitate.

Este fotbalul românesc în pericol? Ce spune Ștefan Popescu despre situația FRF

Problema aceasta este una veche, de peste 20 de ani. : ar dispărea ligile profesioniste, iar România ar putea pierde șansa de a evolua în competițiile europene.

Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit, a intervenit la FANATIK SUPERLIGA pentru a explica acest subiect. El a făcut în trecut o sesizare către FRF în care preciza problemele juridice cu care s-ar putea confrunta șefii fotbalului românesc, însă se pare că nu a fost băgat în seamă.

„Așa cum am mai spus: era posibil ca cineva să se trezească și să invoce în fața unei instanțe de judecată nulitatea absolută a Federației Române de Fotbal. Iată că acest lucru s-a întâmplat. Am urmărit și eu euforia domnului Mititelu, care avea ceva personal de rezolvat cu domnul Burleanu. Am urmărit și acum poziția domnului Becali. Mi se pare că oamenii aceștia nu au înțeles nimic din ceea ce s-a discutat ieri.

Ieri s-a judecat în fața unei instanțe de judecată, într-o ședință care a durat peste două ore, cererile de intervenție a patru persoane juridice, a patru cluburi, din care una a fost respinsă. În aceste cereri s-a invocat nulitatea absolută a Federației Române de Fotbal.

Eu am văzut cum tratează FRF această situație într-o manieră lejeră. Dacă această hotărâre devine definitivă, și va deveni, asta pot să vă garantez, dispare Federația Română de Fotbal. Odată cu dispariția FRF, dispar și ligile profesioniste. Ele funcționează în subordinea federației și nu o pot face altfel. Dispare competiția internă pentru că nu mai are cine să o organizeze.

Ce este mult mai grav: pierdem locul României la UEFA și la FIFA și nu mai putem participa în cupele europene, nici în preliminariile mondialului, în niciun fel de competiție care se organizează sub tutela acestor organisme sportive internaționale”, a explicat acesta.

Ștefan Popescu: ” FRF trebuie să accepte că s-a înființat ilicit”

Ștefan Popescu a transmis că problema nu este una nou apărută. El a ținut să precizeze că actualul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, este doar un moștenitor al acestei situații litigioase în care FRF este în ilegalitate.

„Eu mă simt cu conștiința împăcată. Eu am făcut o adresă către Federația Română de Fotbal și v-am vorbit despre ea. Probabil că oamenii aceia nu au tratat-o serios. FRF trebuie să accepte că s-a înființat ilicit. Burleanu a moștenit această situație”, a încheiat Ștefan Popescu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.