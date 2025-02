Moment uluitor la Power Couple. Cum a reacționat Vlad Huidu când a aflat că Giulia e însărcinată: ”Am fost imatur când am plecat de acasă”

Giulia și Vlad Huidu, în lacrimi, la Power Couple! După ce în primele nouă ediții, probele au fost unele de forță sau de iscusință, totul s-a schimbat astăzi, când a fost vorba despre emoție pură, despre transmiterea unor sentimente în cel mai pur mod, cu sufletul la vedere.

”Îmi pare rău”… cuvinte aparent ușor de zis, dar care ascund atât de multe sentimente. Ele au fost baza unei probe care a avut loc în premieră în televiziune. Giulia și Vlad Huidu au fost, fără doar și poate, cuplul care a surprins pe toată lumea când a povestit lucruri în premieră despre despărțirea lor de la începutul relației, dar și despre venirea pe lume a primului copil.

Giulia și Vlad Huidu, în lacrimi, la Power Couple! Cei doi au dezvăluit secrete

După ce a început cu un regret comun tuturor bărbaților, legat de dezordine, Vlad a lăsat orgoliul deoparte și a pornit o discuție cutremurătoare. ”Poate am fost imatur și m-am gândit mai mult la mine, decât la noi, atunci când ne-am despărțit și poate trebuia să te ascult. Am generat despărțirea plecând de acasă, cu prietenii, cu motoarele pentru că eram la vârsta la care-mi doream să petrec mai mult și-mi pare rău că nu am răspuns la telefon. Nu cred că am spus vreodată chestia asta, dar am simțit s-o spun”, au fost cuvintele lui.

cu o completare. ”Eu știam părerea de rău, a fost evidentă. Nu așteptam acest ”îmi pare rău” care ar fi trebuit să vină atunci, dar m-am simțit eliberată în momentul în care ai spus. Am fost foarte mândră de tine”, a spus artista. Și a ținut să explice și de ce era atât de panicată, în urmă cu mulți ani.

Giulia: “Am vrut să fie o lecție”

”Aveam o frică constantă să nu pățească ceva pe motor, l-am sunat și nu mi-a răspuns. Când, într-un final, mi-a răspuns, el era foarte senin, dar eu eram cu geanta la ușă. Am vrut să fie o lecție, să fie clar că am o teamă. Și această lecție s-a transformat în cea mai importantă lecție din viața noastră, a dus la o despărțire, fără de care noi nu am fi fost astăzi aici”, spune Giulia Anghelescu.

Deși părea că au spus ce era mai important, veste dură, care a schimbat total cursul relației lor.

”Îmi pare rău că nu am știut cum să gestionez vestea că erai însărcinată cu primul copil. Nu știam ce să fac, am fost luat prin surprindere”, a spus Vlad.

Artista a admis că pentru ea a fost o zi foarte dură de acceptat. ”Reacția a fost în lanț, șoc și groază și la mine, și la el. Când m-am dus cu o cafea și o poză, că deja făcusem prea multe teste, reacția lui a fost – și ce facem cu asta?”, povestește Giulia.

Vlad Huidu: “Ea a fost puternică și mi-a zis că acest copil va veni pe lume. Apariția Antoniei în viața noastră a liniștit lucrurile în toată familia”

Cu toate acestea, fix dârzenia ei a contat ca lucrurile să se așeze pentru cuplu. ”Ea a fost puternică și mi-a zis că acest copil va veni pe lume. Chestia asta a venit de la Dumnezeu, astfel încât să mergem mai departe și să fim ce suntem azi. Apariția Antoniei în viața noastră a liniștit lucrurile în toată familia”, a spus Vlad.

În tot acest timp, singurul martor al discuției, Dani Oțil nu și-a putut stăpâni lacrimile și a urmărit surprins, cum o probă simplă a reușit să scoată la iveală niște aspecte atât de importante! Emisiunea Power Couple se difuzează luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1.