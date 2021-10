Dezvăluiri șocante. Luciano Moggi a vrut să se sinucidă după scandalul Calciopoli

Luciano Moggi, fostul președinte al lui Juventus Torino, a mărturisit că a fost la un pas să-și curme viața după scandalul din 2006.

Calciopoli a fost cel mai mare scandal din fotbalul italian și, proabil, din fotbalul mondial, în urma căruia Juventus a fost retrogradată în Serie B și i s-au anulat două titluri de campioană.

Exclus pe viață din fotbal și condamnat la închisoare, Luciano Moggi a vrut să se sinucidă

a izbuncnit în 2006 după ce procurorii au intrat în posesia unor înregistrări în care mai mulți conducători de cluburi de fotbal și arbitrii făceau înțelegeri cu privire la stabilirea rezultatelor unor partide din Serie A.

Unul dintre cei vizați a fost și președintele din acea vreme al campioanei Juventus Torino, Luciano Moggi. La finalul anchetei, în decembrie 2006, ”Bătrâna doamnă” a fost deposedată de titlurile de campioană din 2005 și 2006.

Moggi a fost condamnat de procurori la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare, dar făcut apel, iar în 2015 a scăpat de pușcărie după ce faptele pentru care a fost acuzat s-au prescris.

”Devenisem ținta tuturor. Doar eu a trebuit să plătesc. Nu eram deloc liniștit și îmi era rușine și să ies pe stradă, iar la momentul acela m-am gândit la multe lucruri, inclusiv la sinucidere.

Da, în primele zile după ce au apărut știrile, m-am gândit să mă sinucid. Am vrut să pun capăt tuturor lucrurilor. Apoi, mulțumită lui Dumnezeu, am găsit o forță uriașă și am continuat până în ziua de azi, cu foarte multă dedicare”, a dezvăluit Moggi, citat de .

Milan, Fiorentina, Lazio și Reggina au fost și ele implicate

Caracatița fotbalistică descoperită de procurorii italieni avea ramificații extrem de extinse și, alături de Juventus, în scandal au mai fost implicate și AC Milan, Fiorentina, Lazio Roma și Reggina.

De altfel, pe lângă anularea titlurilor cucerite de Juventus în 2005 și 2006, procurorul care s-a ocupat de caz a mai solicitat depunctarea și retrogradarea echipelor Fiorentina și Lazio în Serie B.

În cele din urmă doar Juventus a fost retrogradată, iar AC Milan avea să fie depunctată cu 30 de puncte, din zestrea acumulată în sezonul 2005/2006.

Fiorentina a fost exclusă din Liga Campionilor, iar Lazio Roma din Europa League și au fost obligate să dispute mai multe meciuri fără spectatori.