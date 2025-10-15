Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!

Fiind un apropiat al familiei, respectivul a avut acces în casa din Elveția în care se află și primește îngrijire medicală fostul mare pilot german din momentul în care el a suferit acel teribil accident la ski în 2013, într-o stațiune montană din apropierea orașului francez Grenoble.

Un pilot profesionist este acuzat că a violat o asistentă care îl îngrijea pe Michael Schumacher, chiar în casa din Elveția a marelui campion din Formula 1

Contextul este bineînțeles cel în care este deja destul de bine cunoscut faptul că s , a limitat în tot acest timp cât a putut de mult accesul oamenilor în reședința familiei, pentru a-l proteja pe Michael în

Doar că, din nefericire, aceste eforturi ale sale s-au dovedit acum a fi în zadar în măsură destul de mare. Asta pentru că în spațiul public a izbucnit un scandal monstru generat de un eveniment petrecut în casa din Elveția a familiei Schumacher. Momentul s-a petrecut în urmă cu mai mult timp, mai exact în 2019, dar abia acum s-a aflat despre el, după cum au informat jurnaliștii elvețieni de la semn că această chestiune a fost mușamalizată pentru destul de mult timp.

Concret, un pilot profesionist originar din Australia, căruia nu i-a fost dezvăluită însă încă identitatea, la acea vreme un prieten apropiat al lui Mick Schumacher, fiul lui Michael, în prezent în vârstă de 26 de ani, este acuzat că a violat una dintre asistentele medicale, în vârstă de 30 de ani, care se ocupa de îngrijirea marelui campion din Formula 1, chiar într-unul dintre dormitoarele din casa sa, aflat la etajul imobilului situat în localitatea elvețiană Gland. Despre femeie se spune că locuia de ceva timp în casa lui Schumacher aflată pe malul lacului Geneva, în scopul explicat anterior.

Detalii șocante despre evenimentul petrecut în 2019 în casa familiei Schumacher

Conform sursei citate anterior, episodul șocant s-a petrecut în seara de 23 noiembrie 2019. Atunci, cei doi s-au intersectat în sala de biliard din reședința familiei Schumacher. Asistenta juca biliard împreună cu două prietene ale sale, în vreme ce pilotul abia se întorsese de la muncă, după „o tură epuizantă”.

În rechizitoriul întocmit în baza acestei spețe se menționează că cele patru persoane au consumat împreună cocktail-uri care conțineau vodcă, iar la un moment dat asistenta lui Michael Schumacher a acuzat o stare de rău, motiv pentru care a fost dusă de prietenele ei în dormitor, „îmbrăcată, cu luminile aprinse”.

Ulterior, potrivit procurorilor, pilotul a mers în camera respectivă și a violat-o de două ori pe femeie în timp ce aceasta nu era pe deplin conștientă de ce se întâmplă. Celelalte două femei aflate atunci în casă au susținut în fața anchetatorilor că nu au văzut sau auzit nimic suspect în acele momente.

Cum se apără pilotul vizat de aceste acuzații extrem de grave

În încercarea lui de a convinge că actul sexual a fost de fapt consensual, bărbatul a susținut că exista deja de ceva timp o atracție reciprocă între el și femeia de 30 de ani. Totul ar fi început între ei când s-ar fi sărutat într-un club de noapte din Geneva, chestiune care a fost consemnată și în raportul întocmit de procurori.

De partea cealaltă, asistenta medicală susține că nu s-a pus vreodată problema de o astfel de relație între ei. Femeia a depus plângerea abia în ianuarie 2022, iar procesul propriu-zis, după faza de investigare a persoanelor implicate, a fost programat să debuteze în cursul zilei de miercuri, 15 octombrie 2025.

Procurorii care au documentat cazul s-au rezumat până acum vizavi de această situație doar la a preciza că este vorba despre un pilot profesionist de monoposturi, care are o vârstă de aproape 40 de ani. De menționat în acest context este și că nici măcar unul dintre membrii familiei Schumacher nu este vizat în vreun fel de această anchetă.