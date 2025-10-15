Sport

Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!

Acuzații uluitoare făcute de procurori la adresa unui pilot profesionist, apropiat al lui Mick, fiul lui Michael Schumacher
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.10.2025 | 16:29
Dezvaluiri socante Pilotul profesionist este acuzat ca a violat o asistenta care avea grija de Michael Schumacher chiar in casa germanului
ULTIMA ORĂ
Michael Schumacher în perioada în care activa în Formula 1, pentru Ferrari. Foto: Hepta

Fiind un apropiat al familiei, respectivul a avut acces în casa din Elveția în care se află și primește îngrijire medicală fostul mare pilot german din momentul în care el a suferit acel teribil accident la ski în 2013, într-o stațiune montană din apropierea orașului francez Grenoble.

ADVERTISEMENT

Un pilot profesionist este acuzat că a violat o asistentă care îl îngrijea pe Michael Schumacher, chiar în casa din Elveția a marelui campion din Formula 1

Contextul este bineînțeles cel în care este deja destul de bine cunoscut faptul că soția lui Schumacher, Corinna, a limitat în tot acest timp cât a putut de mult accesul oamenilor în reședința familiei, pentru a-l proteja pe Michael în conjunctura extrem de delicată în care el se află deja de aproape 12 ani. 

Doar că, din nefericire, aceste eforturi ale sale s-au dovedit acum a fi în zadar în măsură destul de mare. Asta pentru că în spațiul public a izbucnit un scandal monstru generat de un eveniment petrecut în casa din Elveția a familiei Schumacher. Momentul s-a petrecut în urmă cu mai mult timp, mai exact în 2019, dar abia acum s-a aflat despre el, după cum au informat jurnaliștii elvețieni de la 24heures.ch, semn că această chestiune a fost mușamalizată pentru destul de mult timp.

ADVERTISEMENT

Concret, un pilot profesionist originar din Australia, căruia nu i-a fost dezvăluită însă încă identitatea, la acea vreme un prieten apropiat al lui Mick Schumacher, fiul lui Michael, în prezent în vârstă de 26 de ani, este acuzat că a violat una dintre asistentele medicale, în vârstă de 30 de ani, care se ocupa de îngrijirea marelui campion din Formula 1, chiar într-unul dintre dormitoarele din casa sa, aflat la etajul imobilului situat în localitatea elvețiană Gland. Despre femeie se spune că locuia de ceva timp în casa lui Schumacher aflată pe malul lacului Geneva, în scopul explicat anterior.

Detalii șocante despre evenimentul petrecut în 2019 în casa familiei Schumacher

Conform sursei citate anterior, episodul șocant s-a petrecut în seara de 23 noiembrie 2019. Atunci, cei doi s-au intersectat în sala de biliard din reședința familiei Schumacher. Asistenta juca biliard împreună cu două prietene ale sale, în vreme ce pilotul abia se întorsese de la muncă, după „o tură epuizantă”.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

În rechizitoriul întocmit în baza acestei spețe se menționează că cele patru persoane au consumat împreună cocktail-uri care conțineau vodcă, iar la un moment dat asistenta lui Michael Schumacher a acuzat o stare de rău, motiv pentru care a fost dusă de prietenele ei în dormitor, „îmbrăcată, cu luminile aprinse”.

ADVERTISEMENT
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
Digisport.ro
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România

Ulterior, potrivit procurorilor, pilotul a mers în camera respectivă și a violat-o de două ori pe femeie în timp ce aceasta nu era pe deplin conștientă de ce se întâmplă. Celelalte două femei aflate atunci în casă au susținut în fața anchetatorilor că nu au văzut sau auzit nimic suspect în acele momente.

Cum se apără pilotul vizat de aceste acuzații extrem de grave

În încercarea lui de a convinge că actul sexual a fost de fapt consensual, bărbatul a susținut că exista deja de ceva timp o atracție reciprocă între el și femeia de 30 de ani. Totul ar fi început între ei când s-ar fi sărutat într-un club de noapte din Geneva, chestiune care a fost consemnată și în raportul întocmit de procurori.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, asistenta medicală susține că nu s-a pus vreodată problema de o astfel de relație între ei. Femeia a depus plângerea abia în ianuarie 2022, iar procesul propriu-zis, după faza de investigare a persoanelor implicate, a fost programat să debuteze în cursul zilei de miercuri, 15 octombrie 2025.

Procurorii care au documentat cazul s-au rezumat până acum vizavi de această situație doar la a preciza că este vorba despre un pilot profesionist de monoposturi, care are o vârstă de aproape 40 de ani. De menționat în acest context este și că nici măcar unul dintre membrii familiei Schumacher nu este vizat în vreun fel de această anchetă.

Câți bani ia Gigi Becali de la FIFA după accidentarea lui Mihai Popescu
Fanatik
Câți bani ia Gigi Becali de la FIFA după accidentarea lui Mihai Popescu
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii...
Fanatik
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!
Poză memorabilă cu Nicolae Rainea pe vremea când arbitra marii jucători ai lumii:...
Fanatik
Poză memorabilă cu Nicolae Rainea pe vremea când arbitra marii jucători ai lumii: „Le-a dat cartonașe galbene lui Maradona și Platini!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Renumitul antrenor, distrus de un membru al Generației de Aur: `Un papagal! O...
iamsport.ro
Renumitul antrenor, distrus de un membru al Generației de Aur: `Un papagal! O baracă de antrenor...`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!