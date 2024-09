Dezvăluiri spumoase despre George Copos din perioada de aur a Rapidului. Salariul uluitor cu care-și plătea omul de încredere

, unde a discutat în detaliu despre perioada în care a ocupat funcția de președinte la Rapid. Sichitiu a dezvăluit, de asemenea, care a fost primul său salariu în perioada petrecută în Giulești.

Cu cât era plîtit Grigore Sichitiu la Rapid. „Nu poți să cheltui dacă nu ai”

În anii 2000, Rapidul era una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul românesc, . Cu toate acestea, Grigore Sichitiu a recunoscut că salariul său nu era extraordinar și a povestit cum reușea să economisească bani în acea perioadă.

Dezvăluirile lui Grigore Sichitiu

„(n.r. George Copos) A fost cel mai serios. El avea o meteahnă. Îi se punea lui pata. Nu voia să-i plătească chiria lui Bozovic. Nu voia el. Ăla a plecat în Serbia. A trimis avion privat ca să-l aducă înapoi. Jucam în cupele europene, doar ca să nu-i plătească chiria. Mereu avea impresia că cineva îl păcălește.

Pentru mine el a făcut noul Rapid. El a făcut Pro Rapidul. Atunci, Mircea Lucescu a coordonat. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost contemporan cu oameni atât de mari. Șansa mea în fotbal a fost Mircea Lucescu.

Copos mă știa. Aveam salariu de 300 de dolari la Rapid. Atât aveam la început. Aveam pe mână milioane de euro, dar eu… Am fost tentat de alții. Noi am plecat în Germania să semnăm un contract cu un sponsor. Nu plecam aiurea, eram cu niște profesioniști. Au zis: ‘Uite, ia și tu 2000 de dolari’. Eu am zis: ‘Dacă aș fi sigur că nu îi spui celui care ți-a dat că mi-ai oferit banii ăștia și nu m-ai ține de nas toată viața, i-aș lua’. Eu nu pun mâna. Știu că orice chestie de genul mă transformă în valet. Facem orice, dar fără găinării.

La transferul lui Săpunaru la Porto, 6 milioane au dat portughezii. Zice unul: ‘Ce facem, mă? Îi băgăm toți banii lui Copos?’. Mulți agenți spun că sunt un fricos. Că nu pot să facă nicio șmecherie. ‘Eu la bere, voi la pârnaie’. Cine se dă șmecher să și răspundă.

În momentul în care nu ești liniștit, toate frământările și gândurile tale te distrug. Bagă la fondul de rezervă în fiecare lună câte ceva. Eu mereu fac asta. Mâncam la cantină. Puneam deoparte din ăia 300 de dolari. Tot timpul am pus câte puțin în bancă.

Eu de 5 ori am plecat de la Rapid, Copos de 5 ori m-a adus înapoi. George e un tip foarte inteligent. El construiește capitalismul, dar pentru tine socialismul. Îi port un respect deosebit. M-a vindecat de cel mai greu simptom în fotbal: să lucrezi cu oameni cu mari probleme sociale. În galeria Rapidului încă există așa ceva. Dacă nu știi să te comporți cu ei și îi izolezi… Trebuie să te duci să-i asculți.

Copos m-a învățat un lucru: să fiu ponderat. Nu poți să cheltui dacă nu ai. Cheltui când ai. Eu mă gândeam mereu: ‘Mai, dar dacă nu merge? Dacă mă dau afară?’. Mereu mai punea ceva la salariu. Eu eram acolo de bază”, a spus Grigore Sichitiu în emisiunea „Suflet de Rapidist”.

Grigore Sichitiu, DEZVALUIRI SPUMOASE despre George Copos: “EL A FACUT RAPIDUL NOU”